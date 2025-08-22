България

Младежът, помел петима с АТВ в "Слънчев бряг", се връща в ареста

Постановлението на магистратите беше посрещнато с бурни аплодисменти

22 август 2025, 16:35
О семнадесетгодишният Никола Бургазлиев, който помете с електрическо АТВ петима души в "Слънчев бряг", се връща в ареста. Това реши съдът, след като Прокуратурата обжалва наложената му на първа инстанция мярка „домашен арест”, предава NOVA.

Постановлението на магистратите беше посрещнато с бурни аплодисменти от близките на ранените и гражданите, които се бяха събрали пред сградата на съда в Бургас с искане за справедливост.

На този етап обвинението към него е за причиняване по непредпазливост на средни телесни повреди на пострадалите. В четвъртък адвокатът им съобщи, че най-тежко ранената жена, Христина, е изпаднала в мозъчна смърт, а 4-годишният ѝ син все още е в критично състояние. При катастрофата пострадаха общо двама възрастни и три деца.

Протести в три големи града у нас, след като младеж помете петима с АТВ в Слънчев бряг

Разследването по случая беше поето от Националната следствена служба след разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. 

Междувременно днес се провеждат протести в подкрепа на семейството на пострадалите в три големи града у нас. Причината – съмнения за безпристрастността на разследването на тежкия инцидент. 

„Лекарите поддържат сърцето на Христина изкуствено. Казаха, че не може да се направи нищо. Детето вече диша самостоятелно, но състоянието му остава критично”, обясни Юлиян, член на семейството.

„Благодарна съм на хората, които ще дойдат да ни подкрепят на протеста. Знам, че нищо няма да върне детето ми”, сподели майката на Христина.

„Ще направя всичко възможно шофьорът да си понесе последствията”, допълни братът на жената.

Съмнения има и за коректността на взетата от Бургазлиев проба за наркотици, която е направена в Районното управление на МВР, а не на мястото на катастрофата.

Майката на Христина: Как да кажа на детето ѝ, че мама няма да се върне

„Тепърва има много неща, които трябва да се изяснят. Пуснахме множество жалби. Веднага след инцидента, полицай е тествал АТВ-то.Така е описано, това твърдеше и защитата. За нас това не само буди съмнение, но и е основание за още една проверка. Имаме съмнение относно достоверността и начина на вземане на теста за употреба на наркотици. Отправихме искане да се вземе ДНК от самата проба, за да се види дали тя съответства на обвиняемия. Изглежда умишлено тази висока скорост и тълпа от хора да не предприемеш никакви действия, за да предотвратиш катастрофата”, обясни в ефира на „Здравей, България” адвокатът на семейството Георги Радков.

Дете беше ударено от ток на детска площадка във Варна

Дете беше ударено от ток на детска площадка във Варна

България Преди 2 часа

Майката разказа, че детето играело с 10-годишното си братче

Земетресение разтърси Румъния

Земетресение разтърси Румъния

Свят Преди 2 часа

Трусът е бил на дълбочина 15 километра, а епицентърът му е бил на 16 километра северозападно от град Търгу Жиу

Има ли глад в Газа - според ООН има, според Израел, не

Има ли глад в Газа - според ООН има, според Израел, не

Свят Преди 4 часа

Според ООН, 514 000 души – близо една четвърт от палестинците в анклава – изпитват глад

<p>Криптоизмамник за милиони долари е хванат заради цигара</p>

Криптоизмамник за милиони долари е хванат заради изхвърляне на цигара в Сеул

Свят Преди 4 часа

арестуваният е издирван за измама на стойност около 13 милиона долара

<p>БНБ ще има право да издава колекционерски евромонети&nbsp;</p>

БНБ ще има право да издава колекционерски евромонети след присъединяването към еврозоната

България Преди 5 часа

Българската народна банка обявява анонимни конкурси за изработване на художествени проекти на четири монети

Хавъркрафт на руските военноморски сили по време на учение в Балтийско море

Русия с учения за защита срещу "подводни саботьори" в Балтийско море

Свят Преди 5 часа

Това съобщи руското Министерство на отбраната

<p>Aз&nbsp;съм ловец на измами, но самата аз бях измамена</p>

The Guardian: Aз съм ловец на измами, но самата аз бях измамена

Любопитно Преди 5 часа

Полицията ме посъветва да променя всичко — имейл адреси, телефонни номера, дори адреса и името ми

Задържаха двама мъже за домашно насилие в Сливен

Задържаха двама мъже за домашно насилие в Сливен

България Преди 5 часа

На пострадалите жени е предложена правна помощ

След близо месец борба с пламъците: Пожарът в Пирин е ликвидиран

След близо месец борба с пламъците: Пожарът в Пирин е ликвидиран

България Преди 6 часа

Въпреки, че няма тлеещи огнища, обходите на огнеборците ще продължат

Прокуратурата в Пловдив проверява сигнал за изоставени мъртви животни

Прокуратурата в Пловдив проверява сигнал за изоставени мъртви животни

България Преди 6 часа

Възложено е на БАБХ да извърши незабавно изследвания на мястото и да се установи има ли риск за живота и здравето на хората

Гуцанов на проверка срещу сивата икономика: Редица нарушения от началото на летния туристически сезон

Гуцанов на проверка срещу сивата икономика: Редица нарушения от началото на летния туристически сезон

България Преди 6 часа

Това, което ме притеснява, е че в цялата страна хората без трудови договори са 2 300, каза министърът

<p>Голям пожар в склад&nbsp;в Пловдив (СНИМКИ)</p>

Голям пожар в склад за обувки в Пловдив (СНИМКИ)

България Преди 6 часа

Засегната площ е около 300 кв.м

<p>Нощните видения: какво крият най-честите ни сънища</p>

Нощните видения: какво крият най-честите ни сънища

Любопитно Преди 6 часа

Средностатистическият човек има между три и пет сънища на нощ

Снимката е илюстративна

Арестуваха българин край Рим, скрил дрога в сватбени рокли

България Преди 6 часа

Общото количество на конфискуваната дрога надвишава 81 кг и според разследващите тя е имала потенциал да донесе над 450 хил. евро печалба на престъпните мрежи

<p>Френска журналистка води вечерните новини, а партньорът ѝ е с президентски амбиции</p>

Politico: Френска журналистка води вечерните новини, а партньорът ѝ е с президентски амбиции

Свят Преди 6 часа

Водещата на едно от най-престижните новинарски предавания във Франция, Леа Саламе, е в десетгодишна връзка с евродепутата социалист Рафаел Глюксман, вероятен кандидат за президент през 2027 г.

<p>Подигравки към Блейк Лайвли заради главна роля в романтична комедия</p>

„Късмет на режисьора“: Блейк Лайвли стана обект на подигравки, след като получи главна роля в нова романтична комедия

Любопитно Преди 7 часа

Новият филм на Лайвли се оказа в центъра на скандал заради съдебния ѝ спор с режисьора Джъстин Балдони

Всичко от днес

