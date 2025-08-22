Криптоизмамник за милиони долари е хванат заради изхвърляне на цигара в Сеул

П етгодишното укриване на измамник с криптовалута приключи, след като той беше арестуван заради изхвърляне на боклук край жп гара в Сеул, съобщи полицията в петък, 22 август, пише BBC.

Първоначално служителите на реда възнамерявали да го санкционират за хвърляне на загасена цигара, но станали подозрителни, когато мъжът ги помолил „да го пуснат този път“ и се опитал да избяга. Той отказал да представи лична карта, престорил се, че приема телефонно обаждане, и дори предложил подкуп, за да бъде освободен.

При разпита се установило, че арестуваният е издирван за измама на стойност 17,7 милиарда вона (около 13 милиона долара или 9,5 милиона паунда). Според властите той е измамил над 1300 души чрез инвестиционна схема с криптовалута.

Littering leads to arrest of cryptocurrency scam fugitive in Seoul https://t.co/7GTMIwMbDS — BBC News (World) (@BBCWorld) August 22, 2025

Заподозреният, мъж на около 60 години, е имал постоянна заповед за арест по 10 различни обвинения, свързани с мащабната измама. Вече е предаден на прокуратурата в Южния окръг на Сеул, която ръководи разследването срещу него.

Престъпленията с криптовалути продължават да будят тревога по света. Данни на компанията за блокчейн анализ Chainalysis показват, че през 2024 г. платформите за криптовалута са загубили 2,2 милиарда долара вследствие на кражби, а незаконни участници са получили общо около 40,9 милиарда долара в дигитални активи.

Южна Корея също не е подмината от тази вълна. Миналата година полицията в страната арестува над 200 души за предполагаема кражба на 240 милиона долара – в това, което се смята за най-голямата инвестиционна измама с криптовалута в историята на страната.