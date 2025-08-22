Свят

Лавров: Среща на Путин със Зеленски не е планирана

Лавров: Как можем да се срещнем с човек, който се преструва на лидер?

22 август 2025, 19:49
Лавров: Среща на Путин със Зеленски не е планирана
Източник: Getty Images

Р уският министър на външните работи заяви в петък, че не е планирана среща между президента на Русия Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски, което хвърля ново съмнение върху стремежа на държавния глава на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна.

„Путин е готов да се срещне със Зеленски, когато дневният ред е готов за среща на върха, а този дневен ред изобщо не е готов“, каза Лавров пред Ен Би Си.

Думите му идват, след като вчера Русия извърши една от най-големите си въздушни атаки от началото на войната, нанасяйки удари в цяла Украйна, включително по американски завод за електроника.

Разкриха трите условия на Путин към Украйна

„Президентът Путин ясно заяви, че е готов на среща, при условие че тази среща наистина ще има дневен ред, президентски дневен ред“, заяви Лавров.

Той обяви, че Украйна е тази, която възпрепятства напредъка към мирно споразумение, въпреки явните доказателства за обратното.

„Президентът Тръмп предложи, след Анкъридж, няколко точки, които споделяме и по някои от тях се съгласихме да бъдем... да покажем известна гъвкавост“, каза Лавров, визирайки срещата между Тръмп и Путин на 15 август в Аляска.

„Когато президентът Тръмп повдигна... тези въпроси на срещата във Вашингтон, беше много ясно за всички, че има няколко принципа, които смята, че трябва да бъдат приети, включително липса на членство в НАТО, обсъждането на териториални въпроси, а Зеленски каза „не“ на всичко,“ смята Лавров.

„Той дори каза „не“, както казах, на отмяната на законодателство, забраняващо руския език. Как можем да се срещнем с човек, който се преструва на лидер?“, попита Ларвов.

В Украйна: Готвим се за по-голяма и по-страшна война

Всъщност Украйна не е забранила руския език, но той по разбираеми причини не е включен в учебните програми. Путин отдавна твърди, без никакви доказателства, че Киев е извършил геноцид срещу рускоезичното население в Донбас, нищо че данните на ООН за жертвите на конфликта между 2014 г. и 2022 г. напълно опровергават тези твърдения. Путин също така се опитва да хвърли съмнение върху легитимността на Зеленски като президент на Украйна.

Лавров заяви по-рано тази седмица, че Москва е за „наистина надеждни“ гаранции за сигурност за Украйна, но те трябва да бъдат осигурени от Русия и другите постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, като всяко друго решение е „утопия, път за никъде“.

Източник: NBC    
Русия война Украйна Лавров
