Страшна буря удари Монтана, дървета паднаха върху в автомобили и жици

Екипи на пожарната разчистват паднали дървета в целия град.

22 август 2025, 17:53
Източник: Биляна Борисова, NOVA

С илна буря се разрази този следобед в Монтана. Силата на вятъра е била над 70 км/ч, съобщиха пред NOVA от местната метеорологична станция.

По първоначална информация две превозни средства са застигнати от дървета. В едната са пътували две момчета, когато по време на бурята на ул. '"Хан Аспарух" дърво е паднало върху колата им. Няма пострадали. Дърво е паднало и върху бус и навес на къща на ул. " Васил Левски".

Екипи на пожарната разчистват паднали дървета в целия град.

Клон падна върху дете в центъра на Бургас

В бойчиновското село Ерден огромен орех в двор на къща се е пречупил и е паднал върху жици. Запалила се е трева и огънят е стигнал до къща. Пожарникарите са успели да спрат пламъците преди да са обхванали постройките.

Източник: NOVA    
- Мамо, ние от къде сме произлезли? - От Адам и Ева. - Но татко каза от маймуните? - Това е неговата рода.
