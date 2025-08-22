България

Дете беше ударено от ток на детска площадка във Варна

Майката разказа, че детето играело с 10-годишното си братче

22 август 2025, 17:20
Източник: iStock photos/Getty images

Д ете на 12 години е прието в болница след токов удар от осветителен стълб до детска площадка в „Младост“ снощи. Това разказа пред Moreto.net майката на пострадалия Димитър.

Момчето е настанено в УМБАЛ „Св. Марина“ в стабилно състояние, с изгаряния по ръцете и нарушени сърдечни показатели. Продължават изследванията и предстои изясняване на физическите последствия от токовия удар за детето.

Стана ясна причината за токовия удар, покосил дете в басейн в Сливенско

Майката разказа, че детето играело с 10-годишното си братче на площадка зад блок в квартала. В един момент пипнало осветителния стълб и буквално останало приковано към него, започвайки да се тресе, неспособно дори да извика за помощ. Като по чудо ръката му се отделила от стълба и паднало на земята, продължавайки да се тресе.

Тогава братчето му се обадило на майка им, за да каже за случилото се. Двете деца успели да се приберат на собствен ход до дома, след което Димитър пропаднал. Родителите закарали детето си със собствен транспорт до болницата като преди това подали сигнал за станалото до 112.

9-годишно дете пострада при токов удар в Плевен

Районният кмет Христо Христов коментира пред Moreto.net, че е извършена проверка от администрацията на стълба, която не е показала да има проблем с него. В днешния ден е разпоредил втора проверка на всички осветителни стълбове в „Младост“. От полицията посочиха като причина за инцидента токов удар заради необезопасена кутия от електрически стълб.

Източник: Moreto.net    
Варна стълб дете болница
<p>22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек</p>
Всичко от днес

