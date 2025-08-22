Дете беше ударено от ток на детска площадка във Варна

Д ете на 12 години е прието в болница след токов удар от осветителен стълб до детска площадка в „Младост“ снощи. Това разказа пред Moreto.net майката на пострадалия Димитър.

Момчето е настанено в УМБАЛ „Св. Марина“ в стабилно състояние, с изгаряния по ръцете и нарушени сърдечни показатели. Продължават изследванията и предстои изясняване на физическите последствия от токовия удар за детето.

Майката разказа, че детето играело с 10-годишното си братче на площадка зад блок в квартала. В един момент пипнало осветителния стълб и буквално останало приковано към него, започвайки да се тресе, неспособно дори да извика за помощ. Като по чудо ръката му се отделила от стълба и паднало на земята, продължавайки да се тресе.

Тогава братчето му се обадило на майка им, за да каже за случилото се. Двете деца успели да се приберат на собствен ход до дома, след което Димитър пропаднал. Родителите закарали детето си със собствен транспорт до болницата като преди това подали сигнал за станалото до 112.

Районният кмет Христо Христов коментира пред Moreto.net, че е извършена проверка от администрацията на стълба, която не е показала да има проблем с него. В днешния ден е разпоредил втора проверка на всички осветителни стълбове в „Младост“. От полицията посочиха като причина за инцидента токов удар заради необезопасена кутия от електрически стълб.