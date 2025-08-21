Свят

„Ченето ми падна“ - кой е късметлията, получил мотор от Путин

Делегацията на Путин подари на Марк Уорън, пенсиониран пожарен инспектор към община Анкъридж, мотоциклет Ural Gear Up с кош, само седмица след като интервю с него, заснето от телевизионен екип, стана популярно в Русия

21 август 2025, 10:30
Е дин мъж от Аляска може би се оказа най-големият печеливш от срещата на върха миналата седмица между президента на САЩ Доналд Тръмп и президента на Русия Владимир Путин в Анкъридж. Той си тръгна с чисто нов мотоциклет, подарен му от руското правителство, пише CNN.

Делегацията на Путин подари на Марк Уорън, пенсиониран пожарен инспектор към община Анкъридж, мотоциклет Ural Gear Up с кош, само седмица след като интервю с него, заснето от телевизионен екип, стана популярно в Русия. Компанията „Урал“, основана през 1941 г. в Западен Сибир, в момента сглобява моторите си в Петропавловск, Казахстан, а ги разпространява чрез екип със седалище в Уудинвил, Вашингтон.

Уорън вече притежавал един мотоциклет „Урал“, купен от негов съсед. Седмица преди срещата на върха той излязъл по задачи с него, когато руски телевизионен екип го забелязал и поискал интервю.

Тогава Уорън им разказал за трудностите си да намира резервни части за мотора заради проблеми с търсенето и предлагането.

Путин подари нов мотоциклет на жител на Анкоридж по време на срещата си в петък с Тръмп

„Стана вирусно, побърка се всичко, а аз нямам представа защо - защото наистина съм си просто един супер-нормален човек“, казал Уорън във вторник. „Интервюираха някакъв старец на мотор "Урал" и по някаква причина решиха, че е яко.“

На 13 август, два дни преди срещата между Тръмп и Путин, на която щяха да обсъждат войната в Украйна, Уорън получил обаждане от руския журналист: „Решили са да ти подарят мотор.

Според документ, който получил, подаръкът бил уреден чрез Руското посолство в САЩ, но оттам не отговорили на съобщение във вторник.

Първоначално Уорън помислил, че е измама. Но след като Путин и Тръмп напуснали съвместната военна база Елмендорф-Ричардсън след тричасовата си среща миналия петък, той получил ново обаждане - моторът бил вече в базата.

На следващия ден го насочили към хотел в Анкъридж, където щяло да стане предаването. Той отишъл заедно със съпругата си и на паркинга, заедно с шестима мъже, които предположил, че са руснаци, стоял маслиненозеленият мотор, оценяван на 22 000 долара.

„Ченето ми падна“, разказва той. „Казах си: ‘Шегувате се с мен.’

Всичко, което руснаците поискали в замяна, било да го снимат и интервюират: „Ако искат нещо от мен, ще останат жестоко разочаровани.“

Двама репортери и представител на консулството се качили на мотора с него, а той подкарал бавно из паркинга, докато оператор тичал до тях и снимал.

Единственото му притеснение относно приемането на мотоциклета „Урал“ било, че може по някакъв начин да бъде замесен в тъмна руска схема. „Не искам куп омразници да се нахвърлят върху мен, задето съм получил руски мотор… Не искам това за семейството си“, казва Уорън.

Когато подписвал документите за собствеността, предоставени му от руското посолство, забелязал, че моторът е произведен на 12 август.

„Очевидното тук е, че е излязъл от завода и в рамките на 24 часа се е озовал в самолет“, казва той.

Източник: CNN    
