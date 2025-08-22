Протести и полиция в Сърбия

Д ва полицейски кордона попречиха на група протестиращи в сръбската столица Белград да достигнат до сградата на сръбската национална телевизия (РТС), съобщи телевизия N1.

Демонстрантите скандираха „обявете избори“, „ръцете ви са окървавени“ и „крадци“.

Антиправителствените протести в Сърбия продължават за поредна вечер. В столицата Белград демонстрантите се събраха пред Вуков паметник, като движението беше спряно, а към мястото се отправиха и полицаи, съобщи телевизия N1.

По-рано на 22 август беше съобщено, че протести ще се проведат в Ниш и Сремски Карловци, под надслов „Освободете ги всички“ в подкрепа на задържаните граждани.

В Сремски Карловци демонстрацията започна пред гимназия „Карловци“ с 16-минутно мълчание, след което се чуха викове и един от организаторите произнесе реч.

На протеста събралите се изразиха подкрепата си за своя съгражданин Далибор Миланович, който беше арестуван за предполагаемо нападение над членове на специализираното полицейско звено „Кобра” по време на протест в Нови Сад, както и подкрепата си за репортерката на TV Nova Саня Игнатович Екер, която беше подложена на заплахи и обиди.

Екер заяви пред N1, че този път заплахите са стигнали дотам, че са заплашили да убият децата ѝ.

„Отдавна не обръщам внимание на обидите, нито на заплахите, но този път стигнаха дотам, че заплашиха да убият моите деца“, каза тя и добави, че „се чувстват повече от разстроени“.

В Крагуевац гражданите се събраха на Студентския площад в града.

„Едно от най-важните послания тази вечер е, че искаме мирни протести и да покажем, че не искаме това правителство, искаме предсрочни парламентарни избори“, каза един от организаторите на протеста.

На 22 август сръбският президент Александър Вучич покани представители на протестиращите на публичен дебат. Във видео обръщение в „Инстаграм“ той заяви, че е готов да разговаря пред телевизионни камери и всички онлайн медии.

„Каня представителите на блокадното движение да обсъдим визии, планове и програми за бъдещето и заедно да осъдим насилието по улиците ни,“ каза Вучич.

Отговорът на протестиращите студенти към поканата на Вучич беше категоричен. Студентите от Философския факултет на Белградския университет заявиха, че ще разговарят с президента едва след като бъдат обявени избори.

„Очевидно е, че няма отговор на народния бунт и сега иска да говори с нас, които месеци наред нарича терористи. Ще дебатираме за бъдещето в изборната кампания, след като изборите бъдат насрочени,“ посочиха студентите.