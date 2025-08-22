В Украйна: Готвим се за по-голяма и по-страшна война

К огато през септември миналата година украински дрон атакува склад за боеприпаси в Русия, това показа решимостта на Киев да нанесе удар дълбоко зад вражеските линии и мощта на отбранителната промишленост на Украйна, предава "Асошиейтед прес".

Вчера командващият въоръжените сили на Украйна, генерал Олександър Сирски обяви, че съотношението на дроновете на фронта е 1,1 към 1 в полза на украинските защитници.

Това е повод за особено удовлетворение за жената, отговаряща за производството на дроновете, които прелетяха повече от 1000 километра, за да изпълнят тази мисия. В продължение на месеци след това Русия вече нямаше средства да продължи опустошителните атаки с планиращи бомби като тази, насочена неотдавна и към родния ѝ град Харков.

"Сраженията във въздуха са единственото ни реално асиметрично предимство на бойното поле в момента. Не разполагаме с толкова много човешки ресурси и пари, колкото те", заявява Ирина Терех, ръководител на производството в украинската стартъп компания "Файър Пойнт".

Терех говори, като в същото време оглежда десетки "дронове за далечни удари", които наскоро са слезли от конвейера и скоро щяха да бъдат използвани от украинските въоръжени сили за атакуване на руски оръжейни складове, нефтопреработвателни предприятия и други цели, жизненоважни за военната машина и икономиката на Кремъл.

Подтикната от екзистенциалната си борба срещу Русия и ограничената военна помощ от западните съюзници, Украйна бързо се превърна в глобален център за иновации в областта на отбраната, отбелязва АП. Целта е да се изравнят, ако не и да надминат възможностите на Русия, които бяха брутално демонстрирани напоследък, и "Файър Пойнт" е една от водещите компании в тази област.

Журналисти от АП получиха изключителната възможност да надникнат в една от десетките тайни фабрики на "Файър Пойнт" в Украйна. В огромно складово помещение, където звучи рок музика, мениджърите на украинската стартъп компания показаха характерните си, заредени с експлозиви дронове FP-1, които могат да изминат разстояние до 1600 километра. Те също така за първи път публично представиха разработваната от тях крилата ракета, способна да измине около 3000 километра, която украинският президент Володимир Зеленски се надява да бъде въведена в серийно производство до края на тази година.

Дори и американският президент Доналд Тръмп да настоява за край на продължаващата три години и половина война и да говори относно перспективата за подкрепа от САЩ за гаранции за сигурност, подобни на тези на НАТО, украинските военни казват, че страната им е решена да стане по-самостоятелна в защитата си срещу Русия.

"Вярваме, че най-добрата ни гаранция не е да разчитаме на нечия воля да ни защити, а по-скоро на способността ни да се защитим сами", казва Арсен Жумадилов, ръководител на украинската агенция за доставки на оръжия.

Правителството на Украйна в момента закупува оръжия на стойност около 10 млрд. долара годишно от местни производители. Според официални представители индустрията има капацитет да продаде три пъти повече и те вярват, че продажбите към европейските съюзници биха могли да им помогнат да достигнат пълния си потенциал в рамките на няколко години.

Както повечето отбранителни компании в Украйна, "Файър Пойнт" се появява в резултат на необходимост след пълномащабната инвазия на Русия през 2022 г. Въпреки молбите на украинските военни представители, западните страни тогава не бяха склонни да позволят на Киев да използва оръжията им с по-голям обсег, за да нанесе удари по цели дълбоко навътре в руската територия.

Тогава група близки приятели, експерти от различни области, се заемат с масовото производство на евтини дронове, които да се равняват на иранските "Шахед", които Русия изстрелва срещу Украйна с опустошителни последствия.

Обединявайки знания от строителството, компютърните игри и архитектурата, основателите на "Файър Пойнт", които нямат опит в областта на отбраната, създават новаторски дизайни за дронове, които могат да летят по-далеч и да нанасят удари с по-голяма прецизност от повечето на пазара. Дроновете им с голям обсег имат и друго предимство - не се налага да излитат от летище.

Когато Терех, която е архитект, е наета през лятото на 2023 г., поставена ѝ е целта да произвежда по 30 дрона на месец. Сега компанията произвежда близо 100 дрона на ден за около 55 000 долара. Дронът FP-1 прилича повече на изработен набързо научен проект, отколкото на нещо, което би излязло от производствените линии на големите отбранителни доставчици в света.

"Премахнахме ненужните, лъскави и блестящи елементи", казва Терех.

И украинският дрон FP-1 се оказва изключително ефективен на бойното поле.

С полезен товар от експлозиви с тегло 60 килограма, този тип дрон се използва за 60% от ударите дълбоко в руска територия, включително удари по нефтопреработвателни предприятия и оръжейни складове.

Тези удари помогнаха да се забави напредъка на Русия по 1000-километровата фронтова линия, където се наблюдава значително намаление на руския артилерийски обстрел.

Историята на "Файър Пойнт" не е напълно уникална. Скоро след руската инвазия през 2022 г. стотици компании в областта на отбраната се появиха почти за една нощ. Украинското правителство насърчи иновациите, като облекчи регулациите и улесни новите компании да работят директно с военни бригади.

Патриотично настроени предприемачи в областта на металургията, строителството и информационните технологии построиха съоръжения за изследване и производство на оръжия и боеприпаси - с акцент върху дроновете. Продължаващата война им позволи да тестват идеите си почти веднага на бойното поле и да се адаптират бързо към променящите се тактики на Русия.

"Украйна се намира в един уникален момент, в който де факто се превръща в Силициевата долина на отбраната", казва украинският предприемач Ярослав Ажнюк.

Тъй като отбранителните компании са ценни цели за Русия, много от тях работят под земята или са скрити в тайни центрове, за да избегнат откриването им, но тази стратегия има недостатъка, че излага на риск цивилното население.

През тази година "Файър Пойнт" завърши тестовете на първата си крилата ракета FP-5. С възможност отклонение до 14 метра от целта си, FP-5 е една от най-точните ракети от този тип в света, твърдят независими експерти. Тъй като първите версии на ракетата се оказаха боядисани в розово заради фабрична грешка, производителите са я нарекли "Фламинго" - и името се е запазило.

Дори докато Зеленски и други украински официални лица търсят начини да сложат край на войната, Терех каза, че е скептично настроена по отношение на това, че Русия ще приеме условията за истински мир.

"Подготвяме се за по-голяма, много по-страшна война", обясни тя.

Украйна се надява до края на годината да увеличи значително производството на новите си ракети с голям обсег "Фламинго", отбелязва специализираният американски новинарски сайт за военни технологии, стратегии и международна политика "Уор Зоун".

"Файър Пойнт" произвежда приблизително по една ракета "Фламинго" на ден, а до октомври компанията се стреми да достигне капацитет от 7 ракети на ден, въпреки че има съмнения доколко реалистични са тези значително завишени производствени цели. Седем ракети на ден означават 2555 произведени годишно. Според техническите данните ракетата има обсег от около 3000 километра и бойна глава с тегло от 1150 килограма, което я прави много по-далекобойно и по-разрушително оръжие от всяка друга ракета или дрон, с който Украйна разполага в момента.

Украинският президент Володимир Зеленски разказа накратко за "Фламинго" при вчерашната си среща с журналисти. Според някои предишни съобщения новите ракети вече са били използвани при удари по цели в Русия, но не е известно колко са произведени досега.

"Тестовете на тази ракета бяха успешни. И досега това е най-успешната ракета, с която разполагаме - тя лети на 3000 километра, което е важно. Смятам, че не можем да говорим много за нея, докато не сме в състояние да използваме стотици ракети", каза вчера Зеленски, цитиран от "Укринформ".

"До декември ще имаме повече от тях. А до края на декември или през януари-февруари трябва да започне масовото производство", добави украинският президент.

Освен заявения обхват и размер на бойна глава, точните подробности за възможностите на "Фламинго" остават ограничени. Ракетата се задвижва от един реактивен двигател и се изстрелва с помощта на ракетен ускорител чрез релса.

Експерти и наблюдатели направиха сравнения между това, което може да се види от двигателя на "Фламинго" и турбовентилатора AI-25TL, най-известен като двигател за реактивния тренировъчен самолет "Ел 39 Албатрос". Това би било логичен избор, като се има предвид, че серията AI-25 е разработена първоначално от украинското държавно предприятие "Ивченко" в тогавашната Съветска Украйна, а украинската компания за авиационни двигатели "Мотор Сич" продължава да произвежда версии и днес. Украйна също използва самолети "Ел 39 Албатрос", който е бил и продължава да бъде много популярен модел в целия свят, като хиляди са произведени до момента, а това отваря допълнителни възможности за доставка на двигатели.

Ако "Файър Пойнт" успее да увеличи производството на ракети "Фламинго", това би дало на Украйна ново и изключително ценно средство за нанасяне на удари по ключови обекти дълбоко навътре в територията на Русия. Двигателят с реактивна тяга на ракетата също предлага предимства по отношение на скоростта и оцеляемостта за проникване по-дълбоко навътре в руска територия, особено в сравнение с преобразуваните леки самолети и дроновете с по-голям обсег, на които Украйна разчита в момента за този вид удари. Описваният размер на бойната глава, комбиниран с реактивната скорост, също би дал на ракетата способността да прониква в укрепени цели.