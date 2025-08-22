Свят

Русия с учения за защита срещу "подводни саботьори" в Балтийско море

Това съобщи руското Министерство на отбраната

22 август 2025, 14:02
Русия с учения за защита срещу "подводни саботьори" в Балтийско море
Хавъркрафт на руските военноморски сили по време на учение в Балтийско море   
Източник: AP/БТА

Р усия проведе учение в Балтийско море, включващо упражнения за отблъскване на подводни атаки, съобщи руското Министерство на отбраната, предаде Ройтерс.

Китай и Русия започват съвместни военни учения в Японско море

Екипи от водолази „демонстрираха умения в откриването и залавянето на група подводни саботьори, както и в използването на FPV дронове за унищожаване на вони дронове на фиктивен враг“, съобщи министерството.

За втори път този месец Русия провежда военноморски учения с противоподводен компонент, след като на 1 август американският президент Доналд Тръмп заяви, че е разпоредил на две американски атомни подводници да заемат позиции по-близо до Русия.

"Юлска буря": Руският флот демонстрира мощ в мащабни учения

През първата седмица на август руският и китайският флот проведоха учения по издирване и унищожаване на вражеска подводница в Японско море.

Министерството на отбраната публикува видеоклип, на който се вижда как командващият руския флот адмирал Александър Моисеев инспектира учението в Балтийско море, което включваше и упражнение за защита на летище от вражески удари с дронове.

Източник: Петя Димитрова, БТА    
русия учения балтийско море
Последвайте ни
Майката на Христина: Как да кажа на детето ѝ, че мама няма да се върне

Майката на Христина: Как да кажа на детето ѝ, че мама няма да се върне

Шакира показа зашеметяваща форма на плажа (СНИМКИ)

Шакира показа зашеметяваща форма на плажа (СНИМКИ)

Кадри показват какво е състоянието на коланите за парасейлинг по Черноморието ни (ВИДЕО)

Кадри показват какво е състоянието на коланите за парасейлинг по Черноморието ни (ВИДЕО)

„Късмет на режисьора“: Блейк Лайвли стана обект на подигравки, след като получи главна роля в нова романтична комедия

„Късмет на режисьора“: Блейк Лайвли стана обект на подигравки, след като получи главна роля в нова романтична комедия

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
DS N°4 се предлага в три версии и вече може да бъде поръчан у нас

DS N°4 се предлага в три версии и вече може да бъде поръчан у нас

carmarket.bg
<p>22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек</p>
Ексклузивно

22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек

Преди 8 часа
<p>Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане</p>
Ексклузивно

Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане

Преди 8 часа
Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване
Ексклузивно

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Преди 7 часа
Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин
Ексклузивно

Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин

Преди 7 часа

Виц на деня

- Мамо, ние от къде сме произлезли? - От Адам и Ева. - Но татко каза от маймуните? - Това е неговата рода.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Aз&nbsp;съм ловец на измами, но самата аз бях измамена</p>

The Guardian: Aз съм ловец на измами, но самата аз бях измамена

Любопитно Преди 38 минути

Полицията ме посъветва да променя всичко — имейл адреси, телефонни номера, дори адреса и името ми

Задържаха два мъже за домашно насилие в Сливен

Задържаха два мъже за домашно насилие в Сливен

България Преди 40 минути

На пострадалите жени е предложена правна помощ

<p>Голям пожар в склад&nbsp;в Пловдив (СНИМКИ)</p>

Голям пожар в склад за обувки в Пловдив (СНИМКИ)

България Преди 1 час

Засегната площ е около 300 кв.м

<p>Нощните видения: какво крият най-честите ни сънища</p>

Нощните видения: какво крият най-честите ни сънища

Любопитно Преди 1 час

Средностатистическият човек има между три и пет сънища на нощ

Снимката е илюстративна

Арестуваха българин край Рим, скрил дрога в сватбени рокли

България Преди 1 час

Общото количество на конфискуваната дрога надвишава 81 кг и според разследващите тя е имала потенциал да донесе над 450 хил. евро печалба на престъпните мрежи

<p>Френска журналистка води вечерните новини, а партньорът ѝ е с президентски амбиции</p>

Politico: Френска журналистка води вечерните новини, а партньорът ѝ е с президентски амбиции

Свят Преди 1 час

Водещата на едно от най-престижните новинарски предавания във Франция, Леа Саламе, е в десетгодишна връзка с евродепутата социалист Рафаел Глюксман, вероятен кандидат за президент през 2027 г.

Тийнейджър, причинил катастрофа с две загинали деца, отива на съд

Тийнейджър, причинил катастрофа с две загинали деца, отива на съд

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал на 15 юни 2023 година

Издирван с червена бюлетина пострада тежко с тротинетка и избяга от болницата

Издирван с червена бюлетина пострада тежко с тротинетка и избяга от болницата

България Преди 2 часа

Мъжът е бил в тежко състояние, с много наранявания и опасност за живота

Снимката е илюстративна

Две жени се удавиха в Черно море, едната чуждестранна туристка

България Преди 2 часа

Единият трагичен случай се е разиграл на южния плаж на Поморие, а другият край Ахтопол

<p>Почина Васил Кожухаров - емблематичният глас от десетки филми</p>

Почина Васил Кожухаров - емблематичният глас от десетки филми и дублажи

България Преди 2 часа

Новината съобщи актрисата Милена Живкова

Звездите разкриват: Мъжете от тези зодии са най-надеждни за връзка

Звездите разкриват: Мъжете от тези зодии са най-надеждни за връзка

Любопитно Преди 3 часа

Астролозите разкриват кои зодиакални знаци са създадени да бъдат най-сигурната опора в любовта

<p>Розовият кошмар на Кремъл: Украйна разкри най-мощната си ракета</p>

Politico: Украйна разкри най-мощната си ракета - Flamingo FP-5

Свят Преди 3 часа

„Flamingo е може би най-силната гаранция за сигурността на Украйна“

Почина багеристът от "Арсенал", получил изгаряния след инцидент в Казанлък

Почина багеристът от "Арсенал", получил изгаряния след инцидент в Казанлък

България Преди 3 часа

Въпреки двудневните усилия на лекарите от Клиниката по изгаряния към УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив, където работникът беше транспортиран, мъжът е загубил битката за живота си

Катастрофа затрудни движението на "Тракия" в посока Бургас

Катастрофа затрудни движението на "Тракия" в посока Бургас

България Преди 4 часа

Малко преди обяд от АПИ информираха, че движението е възстановено

Lil Nas X

Арестуваха Lil Nas X след сблъсък с полицията, танцувал по бельо на улицата

Любопитно Преди 4 часа

Награждаваният рапър е откаран в болница за лечение на евентуално предозиране

Оперираха 18-годишното момиче, пострадало при катастрофата между кола и автобус в София

Оперираха 18-годишното момиче, пострадало при катастрофата между кола и автобус в София

България Преди 4 часа

То е настанено в неврореанимацията на университетската болница „Пирогов“ на апартна вентилация

Всичко от днес

От мрежата

Какво ни казва кучето, когато ни закача с лапа

dogsandcats.bg

Как да почистим котешката урина

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Люис Хамилтън и Нина Добрев на лятна ваканция в Гърция

Edna.bg

Места в България, на които е лято и през септемрви

Edna.bg

Манчестър Юнайтед е на крачка от нов вратар

Gong.bg

Янтра срещу Марек: Кога и къде можете да гледате мача от MrBit Втора лига

Gong.bg

Стриймър почина по време на живо излъчване след 12 дни бой, глад и унижения

Nova.bg

Две жени се удавиха на Южното Черноморие

Nova.bg