Русия с учения за защита срещу "подводни саботьори" в Балтийско море

Хавъркрафт на руските военноморски сили по време на учение в Балтийско море

Р усия проведе учение в Балтийско море, включващо упражнения за отблъскване на подводни атаки, съобщи руското Министерство на отбраната, предаде Ройтерс.

Китай и Русия започват съвместни военни учения в Японско море

Екипи от водолази „демонстрираха умения в откриването и залавянето на група подводни саботьори, както и в използването на FPV дронове за унищожаване на вони дронове на фиктивен враг“, съобщи министерството.

За втори път този месец Русия провежда военноморски учения с противоподводен компонент, след като на 1 август американският президент Доналд Тръмп заяви, че е разпоредил на две американски атомни подводници да заемат позиции по-близо до Русия.

"Юлска буря": Руският флот демонстрира мощ в мащабни учения

През първата седмица на август руският и китайският флот проведоха учения по издирване и унищожаване на вражеска подводница в Японско море.

Министерството на отбраната публикува видеоклип, на който се вижда как командващият руския флот адмирал Александър Моисеев инспектира учението в Балтийско море, което включваше и упражнение за защита на летище от вражески удари с дронове.