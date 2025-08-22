Канада премахва всички мита върху стоки от САЩ

К анада ще премахне всички мита върху американски стоки, съответстващи на изискванията на съществуващото Северноамериканско споразумение за свободна търговия, обяви премиерът Марк Карни, предаде АФП.

Карни, който говори пред журналисти ден след продължителен разговор с президента Доналд Тръмп, заяви, че „Канада има най-добрата сделка от всички страни с Съединените щати в момента“.

Той отбеляза, че след поредица от споразумения, които САЩ подписаха с големи партньори, включително Европейския съюз, е очевидно, че администрацията на Тръмп принуждава страните „да плащат за достъп до най-голямата икономика в света“.

Според премиера средният митнически процент върху стоки, влизащи в САЩ от целия свят, вече е 16%, спрямо 2% преди Тръмп да встъпи в длъжност. Митото върху канадски стоки е 5,6%, като Карни добави, че „85% от нашата търговия е безмитна“.

Карни подчерта, че решението на САЩ да запази освобождаването от мита на всички стоки, съобразени със Споразумението между САЩ, Мексико и Канада, е било ключово. От 1 септември Канада ще отговори със същата мярка като жест на добра воля, целейки да „интензифицира“ дискусиите с администрацията на Тръмп за по-широки търговски отношения.

Бившият професионален хокей играч използва хокейни метафори, за да обясни хода на решенията: „Имаше време в играта, когато свалихме ръкавиците в първия период, за да изпратим сигнал, и го направихме. Сега е моментът да вкараме шайбата в мрежата“, каза Карни, подчертавайки, че Отава е фокусирана върху постигането на сделка с дългосрочни ползи за канадската икономика.

Тръмп похвали решението на Канада да премахне всички мита върху стоки, които отговарят на Северноамериканското споразумение за свободна търговия.