Бедствено положение в Джулюница след ужасна буря

Н ад 50 паднали дървета, накъсани жици, пропаднали улични участъци остави след себе си бурята, която мина този следобед през село Джулюница, съобщи пред БНТ кметът на Община Лясковец Васил Христов.

Силен вятър, пороен дъжд и градушка удариха селото този следобед.

По разчистването на улиците в селото работят общинското предприятие и Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Горна Оряховица.

На място са три противопожарни автомобила.

Ще бъде обявено частично бедствено положение