Шефът на ЕЦБ показа българските 2 евро

"Вълнуващи новини за България и еврозоната!", обяви президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард във Фейсбук.

"Разгледайте за първи път дизайна на българската монета от 2 евро. Макар че ще трябва да почакаме още малко, за да видим тези монети в обращение, този преглед предлага поглед към красивата национална страна, избрана от Българска народна банка, националната централна банка на България", поясни Лагард.

"Дизайнът е подобен на този на монетата от 2 лева и включва символи, които са дълбоко вкоренени в наследството на страната и ценени от нейния народ", подчерта Лагард.