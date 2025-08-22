България

Буря завъртя фургон на Дунав мост, движението бе спряно

Паднало дърво, което е счупило предното стъкло на тежкотоварен автомобил

22 август 2025, 20:15
Буря завъртя фургон на Дунав мост, движението бе спряно
Източник: БТА

В ъзобновено е движението по Дунав мост при Русе – Гюргево след 30-минутно прекъсване. До спирането на трафика се стигна след като един от трите фургона, използвани като място за отдих на работниците, които извършват цялостния ремонт на българския участък на съоръжението, беше завъртян от силния вятър, съобщиха от областната администрация в Русе.

Фургонът препречил и двете платна на пътя и така е спрял възможността за преминаване на леки и товарни автомобили както към Румъния, така и към България.

Страшна буря удари Монтана, дървета паднаха върху в автомобили и жици

Осигурен е бил веднага коридор за преминаване на специализиран кран на фирмата изпълнител, който да върне на място фургона. Моментално са реагирали и работниците на терен.

От хидрометеорологичната станция в крайдунавския град казаха пред БТА, че до 86 км/час са достигнали за кратко поривите на вятъра тази вечер в Русе. 

Има множество паднали дървета по републиканската пътна мрежа, както и в различни населени места от региона. Навсякъде се работи по премахването им. Няма сигнали пострадали хора, но има повредени моторни превозни средства, отчете заместник областният управител на Русе Георги Георгиев. 

Четири екипа на РДПБЗН в момента са на терен, като три от тях са в града, а един е на място на произшествие на входа на Русе по главния път от София. Там е паднало дърво, което е счупило предното стъкло на тежкотоварен автомобил. Това е довело до голяма колона от изчакващи леки коли и камиони.

Източник: БТА

 

Източник: БГНЕС, БТА    
буря Русе Дунав мост
