ГДБОП: Първа киберизмама, свързана с въвеждане на еврото

От ГДБОП съветват гражданите да бъдат изключително внимателни

22 август 2025, 16:23
Източник: БТА

„Получихме сигнал за първата киберизмама във връзка с въвеждането на еврото в България“, каза пред журналисти старши комисар Владимир Димитров, директор на дирекция „Киберпрестъпност“ при Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП)-МВР.

Преди няколко дни с българската жертва са се свързали измамници, които са използвали широко известно приложение за криптирана комуникация, обясни старши комисар Владимир Димитров.

Сума от около 10 000 лева е била пренасочена към криптоплатформи, други онлайн платформи за разплащания и битови сметки и услуги. Част от финансовите средства са възстановени, но друга част вече са използвани, обясни той. По думите му към момента всичко води към азиатска държава.

Шефът на ЕЦБ показа българското евро

Старши комисар Димитров уточни, че от ГДБОП не са разкрили случая, а са получили сигнал за измамата. Това е първата компютърна измама във връзка с въвеждането на еврото.

„Жертвата се свърза с нас, заведен е сигнал, започната е полицейска проверка и случаят ще бъде докладван на прокуратурата в близките дни“, каза той.

Този профил на измамниците е бил асоцииран с телефонен номер от азиатска държава и е притежавал логото на платформата, която жертвата използва. В процеса на комуникация тя е била информирана, че ако не започне процес по прехвърляне на нейните финансови средства в служебна сметка на тази платформа, те ще бъдат изгубени. Също така ѝ е било казано, че няма да може да използва приложението за онлайн разплащания и банковата карта, свързана с него.

Жертвата се е подвела по две фишинг съобщения, предоставила е свои данни и е извършила няколко разплащания по служебна банкова сметка, посочена от измамниците. Впоследствие приложението ѝ за онлайн разплащания е било превзето, тъй като тя е предоставила достъп до него, включително кодовете за двустепенна верификация и други данни, необходими за управление на приложението, обясни старши комисар Димитров. 

Какви са обществените нагласи за еврото в България

Жертвата е използвала световно известно приложение за онлайн разплащания. Измамниците са комуникирали с нея чрез чат приложение за криптирана комуникация, използвайки логото на институцията. Те са се представили за поддръжка на приложението и са я информирали, че трябва да започне процес по преобразуване на нейните левове в евро, каза старши комисар Димитров. 

От ГДБОП апелират българските граждани да бъдат изключително внимателни, когато става въпрос за въвеждането на еврото. Превалутирането и преобразуването на банкнотите и монетите ще се извършва само от Българската народна банка, търговските банки в България, както и от „Български пощи“. Всякакви съобщения – фишинг съобщения, SMS-и, комуникация в чат приложения, имейли, публикации в социални мрежи – категорично са измама, тъй като в страната има ред, по който ще бъде извършено преобразуването от лев в евро, коментира старши комисар Димитров.

„Молим българските граждани да бъдат внимателни, когато оперират с финансовите си средства. Ако имат някакви въпроси, да се обръщат към банковата си институция, към свой роднина или приятел и да не се подвеждат по стресиращи фишинг съобщения, получени по различни начини, тъй като това категорично е измама“, каза още старши комисар Димитров.

От ГДБОП съветват гражданите да бъдат изключително внимателни, редовно да сменят паролите си и да използват антивирусни програми на своите устройства. Всяка започната комуникация под различен претекст – запознанства в интернет пространството, търговия, промоции, превалутиране, въвеждане на еврото и т.н. – трябва да се приема с особено внимание, тъй като в голяма част от случаите става дума за измама.

Източник: БТА, Николай Трифонов    
евро ГДБОП измама
