Свят

Автобус с туристи жестоко катастрофира на връщане от Ниагарския водопад

Няколко души загинаха, много са ранени

22 август 2025, 23:18
Автобус с туристи жестоко катастрофира на връщане от Ниагарския водопад
Източник: iStock/GettyImages

Н яколко души загинаха, много са ранени, след като автобус, превозващ туристи след екскурзия до Ниагарския водопад, претърпя катастрофа в щата Ню Йорк, предаде АФП.  

„Има много сериозно ранени и, както току-що беше съобщено от полицията на щата Ню Йорк, има и няколко загинали“, заяви Марк Полонкарц, управител на окръг Ери.

Говорителят на полицията на щата Джеймс О'Калахан каза, че автобусът е превозвал повече от 50 души от Ню Йорк до Ниагарския водопад, на границата с Канада, за еднодневна екскурзия, и се е връщал в момента на инцидента.

Много от пътниците са били от индийски, китайски и филипински произход.

„По неизвестни причини превозното средство е загубило контрол, навлезело е в разделителната ивица, превишило е скоростта и е завършило в канавката. Автобусът се е движел с пълна скорост. Не е ударил друго превозно средство“, добави О'Калахан. 

Говорителят на полицията каза, че все още има хора, заклещени в останките, а други са били изхвърлени при удара.

Автобус се преобърна, над 20 души пострадаха в Германия

Сред загиналите има поне едно дете, заяви О'Калахан, без да посочи конкретен брой на жертвите. 

„Следя отблизо трагичната катастрофа с туристически автобус в Западна Ню Йорк. Сърцето ми е разбито за всички, които загубихме, и за всички ранени, и се моля за техните семейства. Благодаря на нашите смели спасители на мястото на инцидента“, каза сенаторът от Ню Йорк Чък Шумър.

Източник: БГНЕС    
САЩ катастрофа автобус
Последвайте ни
Шефът на ЕЦБ показа българските 2 евро

Шефът на ЕЦБ показа българските 2 евро

Тръмп за Украйна: Не съм доволен

Тръмп за Украйна: Не съм доволен

Канада премахва всички мита върху стоки от САЩ

Канада премахва всички мита върху стоки от САЩ

Бедствено положение в Джулюница след ужасна буря

Бедствено положение в Джулюница след ужасна буря

Определят сметките за ток по нов начин

Определят сметките за ток по нов начин

pariteni.bg
DS N°4 се предлага в три версии и вече може да бъде поръчан у нас

DS N°4 се предлага в три версии и вече може да бъде поръчан у нас

carmarket.bg
<p>22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек</p>
Ексклузивно

22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек

Преди 17 часа
<p>Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане</p>
Ексклузивно

Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане

Преди 17 часа
Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване
Ексклузивно

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Преди 17 часа
Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин
Ексклузивно

Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин

Преди 17 часа

Виц на деня

- Мамо, ние от къде сме произлезли? - От Адам и Ева. - Но татко каза от маймуните? - Това е неговата рода.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Протести и полиция в Сърбия

Протести и полиция в Сърбия

Свят Преди 31 минути

Студенти заявиха, че ще разговарят с президента едва след като бъдат обявени избори

Гаранция от 6000 лв. за митнически инспектор, обвинен за подкуп

Гаранция от 6000 лв. за митнически инспектор, обвинен за подкуп

България Преди 1 час

Определението подлежи на жалба и протест пред Великотърновския апелативен съд

United Group публикува Доклад за устойчиво развитие за 2024 г. с осезаем напредък в ESG приоритетите

United Group публикува Доклад за устойчиво развитие за 2024 г. с осезаем напредък в ESG приоритетите

Свят Преди 4 часа

Групата продължава да внедрява устойчивостта в своите операции, култура и верига на стойността

Майката на загиналото дете в Несебър: Иван цяла година събираше пари за морето

Майката на загиналото дете в Несебър: Иван цяла година събираше пари за морето

България Преди 4 часа

"Тръгнахме трима на почивка и се върнахме двама, взеха смисъла на живота ми", споделя тя

Дете беше ударено от ток на детска площадка във Варна

Дете беше ударено от ток на детска площадка във Варна

България Преди 6 часа

Майката разказа, че детето играело с 10-годишното си братче

Земетресение разтърси Румъния

Земетресение разтърси Румъния

Свят Преди 7 часа

Трусът е бил на дълбочина 15 километра, а епицентърът му е бил на 16 километра северозападно от град Търгу Жиу

Младежът, помел петима с АТВ в "Слънчев бряг", се връща в ареста

Младежът, помел петима с АТВ в "Слънчев бряг", се връща в ареста

България Преди 7 часа

Постановлението на магистратите беше посрещнато с бурни аплодисменти

<p>ГДБОП: Първа киберизмама, свързана с еврото</p>

ГДБОП: Първа киберизмама, свързана с въвеждане на еврото

България Преди 7 часа

От ГДБОП съветват гражданите да бъдат изключително внимателни

МОН публикува отговорите на матурата по БЕЛ

МОН публикува отговорите на матурата по БЕЛ

България Преди 7 часа

Резултатите ще бъдат обявени до 5 септември

В Украйна: Готвим се за по-голяма и по-страшна война

В Украйна: Готвим се за по-голяма и по-страшна война

Свят Преди 7 часа

Това е единственото асиметрично предимство на Украйна на бойното поле

<p>Разкриха трите условия на Путин към Украйна</p>

Ройтерс: Путин иска от Украйна да се откаже от Донбас, да не се присъединява към НАТО и да не допуска западни войски

Свят Преди 7 часа

„Има два избора: война или мир. Ако няма мир, ще има повече война“

Има ли глад в Газа - според ООН има, според Израел, не

Има ли глад в Газа - според ООН има, според Израел, не

Свят Преди 8 часа

Според ООН, 514 000 души – близо една четвърт от палестинците в анклава – изпитват глад

<p>Криптоизмамник за милиони долари е хванат заради цигара</p>

Криптоизмамник за милиони долари е хванат заради изхвърляне на цигара в Сеул

Свят Преди 8 часа

арестуваният е издирван за измама на стойност около 13 милиона долара

<p>БНБ ще има право да издава колекционерски евромонети&nbsp;</p>

БНБ ще има право да издава колекционерски евромонети след присъединяването към еврозоната

България Преди 9 часа

Българската народна банка обявява анонимни конкурси за изработване на художествени проекти на четири монети

Хавъркрафт на руските военноморски сили по време на учение в Балтийско море

Русия с учения за защита срещу "подводни саботьори" в Балтийско море

Свят Преди 9 часа

Това съобщи руското Министерство на отбраната

<p>Aз&nbsp;съм ловец на измами, но самата аз бях измамена</p>

The Guardian: Aз съм ловец на измами, но самата аз бях измамена

Любопитно Преди 9 часа

Полицията ме посъветва да променя всичко — имейл адреси, телефонни номера, дори адреса и името ми

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg

Какво ни казва кучето, когато ни закача с лапа

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

ТОП 5 съвета как да намериш перфектния мъж

Edna.bg

Люис Хамилтън и Нина Добрев на лятна ваканция в Гърция

Edna.bg

Гьозтепе мина с лекота през още един съперник и поведе в Суперлигата

Gong.bg

Снимки: Уест Хем - Челси

Gong.bg

Майката на загиналото дете в Несебър: Иван цяла година събираше пари за морето. Парашутът за него беше мечта

Nova.bg

Антиправителствени демонстрации за поредна вечер в Сърбия

Nova.bg