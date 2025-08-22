Автобус с туристи жестоко катастрофира на връщане от Ниагарския водопад

Н яколко души загинаха, много са ранени, след като автобус, превозващ туристи след екскурзия до Ниагарския водопад, претърпя катастрофа в щата Ню Йорк, предаде АФП.
„Има много сериозно ранени и, както току-що беше съобщено от полицията на щата Ню Йорк, има и няколко загинали“, заяви Марк Полонкарц, управител на окръг Ери.
Latest on the terrible bus rollover crash on the NYS Thruway. Very sadly, as was just announced by the @nyspolice, there are multiple fatalities. pic.twitter.com/RWuYDpw8ZA— Mark Poloncarz (@markpoloncarz) August 22, 2025
Говорителят на полицията на щата Джеймс О'Калахан каза, че автобусът е превозвал повече от 50 души от Ню Йорк до Ниагарския водопад, на границата с Канада, за еднодневна екскурзия, и се е връщал в момента на инцидента.
Много от пътниците са били от индийски, китайски и филипински произход.
„По неизвестни причини превозното средство е загубило контрол, навлезело е в разделителната ивица, превишило е скоростта и е завършило в канавката. Автобусът се е движел с пълна скорост. Не е ударил друго превозно средство“, добави О'Калахан.
Говорителят на полицията каза, че все още има хора, заклещени в останките, а други са били изхвърлени при удара.
Сред загиналите има поне едно дете, заяви О'Калахан, без да посочи конкретен брой на жертвите.
„Следя отблизо трагичната катастрофа с туристически автобус в Западна Ню Йорк. Сърцето ми е разбито за всички, които загубихме, и за всички ранени, и се моля за техните семейства. Благодаря на нашите смели спасители на мястото на инцидента“, каза сенаторът от Ню Йорк Чък Шумър.
I’m closely monitoring the tragic tour bus accident in Western NY. I’m heartbroken for all those we’ve lost and all those injured and praying for their families.— Chuck Schumer (@SenSchumer) August 22, 2025
Thank you to our brave first responders on the scene.