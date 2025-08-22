България

Резултатите ще бъдат обявени до 5 септември

22 август 2025, 16:08
МОН публикува отговорите на матурата по БЕЛ
Източник: БТА

"Драмата на раздвоението" по стихотворението на Пейо Яворов "Две души" бе темата за интерпретативно съчинение в последната 41-ва задача от днешния зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ) от сесията август-септември. Избралите есе писаха по темата "Силата да прощаваш", съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Общо 5763 зрелостници се явиха на матурата, която се състоя в близо 260 училища в страната.

Близо 6000 зрелостници на поправителна матура по БЕЛ

Изпитната комбинация беше генерирана от 917 504 възможни. Тестът, който бе генериран рано сутринта в МОН, включваше 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и две с разширен свободен отговор. За 41-ва задача бе изтеглен вариант 11. 

Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст, извличане на информация. На тази сесия полагат изпити младежи, които не са се явили на предишни или имат вече диплом за средно образование, но искат да си променят оценката, за да кандидатстват в университет.

Максималният брой точки от изпита е 100. Резултатите ще бъдат обявени до 5 септември.

В МОН е постъпила информация за седем анулирани работи.

В понеделник ще се състои вторият задължителен изпит по предмети по избор на ученика, както и по професия. 

Ключът с отговорите за теста от днешния изпит по БЕЛ може да се види тук.

Източник: БТА, Димитрина Ветова    
матура БЕЛ
