Тръмп за Украйна: Не съм доволен

Той изрази недоволство от последните руски атаки

22 август 2025, 21:41
Тръмп за Украйна: Не съм доволен
Източник: БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е „доволен“ от последните атаки на Русия в Украйна и отново заплаши Москва с сериозни икономически санкции, предаде АФП.

„Не съм доволен от това и не съм доволен от нищо, свързано с тази война“, каза Тръмп.

Лавров: Среща на Путин със Зеленски не е планирана

През нощта на 20 срещу 21 август Русия атакува Украйна с рекордните 614 дрона и ракети. Атаката дойде по-малко от седмица след срещата на върха между Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска, която приключи без напредък по отношение на прекратяването на огъня в Украйна. 

Адът в Украйна не стихва: Руска атака с дронове и крилати ракети взе поредна жертва, има и ранени

При руската атака беше ударена американска фабрика за електроника на украинска територия.

Източник: БГНЕС    
Русия война Украйна САЩ Тръмп
Шефът на ЕЦБ показа българските 2 евро

Шефът на ЕЦБ показа българските 2 евро

Канада премахва всички мита върху стоки от САЩ

Канада премахва всички мита върху стоки от САЩ

Бедствено положение в Джулюница след ужасна буря

Бедствено положение в Джулюница след ужасна буря

Определят сметките за ток по нов начин

Определят сметките за ток по нов начин

DS N°4 се предлага в три версии и вече може да бъде поръчан у нас

DS N°4 се предлага в три версии и вече може да бъде поръчан у нас

22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек
Ексклузивно

22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек

Преди 15 часа
Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане
Ексклузивно

Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане

Преди 15 часа
Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване
Ексклузивно

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Преди 15 часа
Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин
Ексклузивно

Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин

Преди 15 часа

- Мамо, ние от къде сме произлезли? - От Адам и Ева. - Но татко каза от маймуните? - Това е неговата рода.
Буря завъртя фургон на Дунав мост, движението бе спряно

Буря завъртя фургон на Дунав мост, движението бе спряно

България Преди 1 час

Паднало дърво, което е счупило предното стъкло на тежкотоварен автомобил

Лавров: Среща на Путин със Зеленски не е планирана

Лавров: Среща на Путин със Зеленски не е планирана

Свят Преди 2 часа

Лавров: Как можем да се срещнем с човек, който се преструва на лидер?

Страшна буря удари Монтана, дървета паднаха върху в автомобили и жици

Страшна буря удари Монтана, дървета паднаха върху в автомобили и жици

България Преди 4 часа

Екипи на пожарната разчистват паднали дървета в целия град.

Дете беше ударено от ток на детска площадка във Варна

Дете беше ударено от ток на детска площадка във Варна

България Преди 4 часа

Майката разказа, че детето играело с 10-годишното си братче

Земетресение разтърси Румъния

Земетресение разтърси Румъния

Свят Преди 5 часа

Трусът е бил на дълбочина 15 километра, а епицентърът му е бил на 16 километра северозападно от град Търгу Жиу

Младежът, помел петима с АТВ в "Слънчев бряг", се връща в ареста

Младежът, помел петима с АТВ в "Слънчев бряг", се връща в ареста

България Преди 5 часа

Постановлението на магистратите беше посрещнато с бурни аплодисменти

ГДБОП: Първа киберизмама, свързана с еврото

ГДБОП: Първа киберизмама, свързана с въвеждане на еврото

България Преди 5 часа

От ГДБОП съветват гражданите да бъдат изключително внимателни

МОН публикува отговорите на матурата по БЕЛ

МОН публикува отговорите на матурата по БЕЛ

България Преди 6 часа

Резултатите ще бъдат обявени до 5 септември

В Украйна: Готвим се за по-голяма и по-страшна война

В Украйна: Готвим се за по-голяма и по-страшна война

Свят Преди 6 часа

Това е единственото асиметрично предимство на Украйна на бойното поле

Разкриха трите условия на Путин към Украйна

Ройтерс: Путин иска от Украйна да се откаже от Донбас, да не се присъединява към НАТО и да не допуска западни войски

Свят Преди 6 часа

„Има два избора: война или мир. Ако няма мир, ще има повече война“

Има ли глад в Газа - според ООН има, според Израел, не

Има ли глад в Газа - според ООН има, според Израел, не

Свят Преди 6 часа

Според ООН, 514 000 души – близо една четвърт от палестинците в анклава – изпитват глад

Криптоизмамник за милиони долари е хванат заради цигара

Криптоизмамник за милиони долари е хванат заради изхвърляне на цигара в Сеул

Свят Преди 7 часа

арестуваният е издирван за измама на стойност около 13 милиона долара

БНБ ще има право да издава колекционерски евромонети

БНБ ще има право да издава колекционерски евромонети след присъединяването към еврозоната

България Преди 7 часа

Българската народна банка обявява анонимни конкурси за изработване на художествени проекти на четири монети

Хавъркрафт на руските военноморски сили по време на учение в Балтийско море

Русия с учения за защита срещу "подводни саботьори" в Балтийско море

Свят Преди 8 часа

Това съобщи руското Министерство на отбраната

Aз съм ловец на измами, но самата аз бях измамена

The Guardian: Aз съм ловец на измами, но самата аз бях измамена

Любопитно Преди 8 часа

Полицията ме посъветва да променя всичко — имейл адреси, телефонни номера, дори адреса и името ми

Задържаха двама мъже за домашно насилие в Сливен

Задържаха двама мъже за домашно насилие в Сливен

България Преди 8 часа

На пострадалите жени е предложена правна помощ

Какво ни казва кучето, когато ни закача с лапа

dogsandcats.bg

Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

dogsandcats.bg
Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

ТОП 5 съвета как да намериш перфектния мъж

Edna.bg

Люис Хамилтън и Нина Добрев на лятна ваканция в Гърция

Edna.bg

Чешки полузащитник прекрати кариерата си едва на 29 години

Gong.bg

Мениджърът на Брентфорд: Уиса няма да ходи никъде

Gong.bg

Майката на загиналото дете в Несебър: Иван цяла година събираше пари за морето. Парашутът за него беше мечта

Nova.bg

Мощна буря удари Плевенско (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg