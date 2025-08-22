Тръмп за Украйна: Не съм доволен

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не е „доволен“ от последните атаки на Русия в Украйна и отново заплаши Москва с сериозни икономически санкции, предаде АФП.

„Не съм доволен от това и не съм доволен от нищо, свързано с тази война“, каза Тръмп.

Лавров: Среща на Путин със Зеленски не е планирана

През нощта на 20 срещу 21 август Русия атакува Украйна с рекордните 614 дрона и ракети. Атаката дойде по-малко от седмица след срещата на върха между Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска, която приключи без напредък по отношение на прекратяването на огъня в Украйна.

Адът в Украйна не стихва: Руска атака с дронове и крилати ракети взе поредна жертва, има и ранени

При руската атака беше ударена американска фабрика за електроника на украинска територия.