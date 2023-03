Трагичната история на Хелмут Хюбнер – момчето, което се опълчи на нацистите

Ш естнайсетгодишният Хелмут Хюбнер не можел да повярва какво чува. Докато тайно слушал радиото на брат си, говорителят на британската медия BBC описвал нацистка Германия по начин, който шокирал младежа. Думите му нямали нищо общо с онова, което Хюбнер приемал за неоспорима истина. Когато Адолф Хитлер или други представители на неговия режим говорели за Втората световна война, те прогнозирали, че нищо не може да попречи на Берлин да спечели конфликта.

Гласът от радиото, обаче, говорел за зверствата, извършени от нацистите, както и за все по-тежката криза, в която изпада Германия. Докато слушал това забранено в неговата родина радиопредаване, Хюбнер решил, че е длъжен да разкрие истината на своите сънародници. Само няколко месеца по-късно, той щял да бъде убит, превръщайки се в най-младия човек, екзекутиран от нацистките власти.

This day in 1942, Helmuth Hübener, arrested for distributing pamphlets, was beheaded by guillotine in the execution room at Plötzensee Prison in Berlin. Hübener was the youngest anti-Nazi German to be put to death for resistance, aged 17. #WW2 pic.twitter.com/pqZ6QRB7vr