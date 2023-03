Загадки, феномени и конспирации – непознатото лице на Индия

И ндия е страна, която крие много тайни. Нейните огромни размери, богата история и разнообразни културни традиции стоят в основата на редица конспиративни теории и популярни легенди. Някои от тях са откровени измислици, а голям брой наглед необясними мистерии всъщност представляват природни явления, в които няма нищо свръхестествено. В същото време, обаче, има и истински загадки, които не спират да озадачават учените.

Kodinhi, Kerala is known as 'Village of Twins', as you enter in the village, you'll start seeing doubles of almost everyone. It has currently about 200 pair of twins and 2 sets of triplets. Women who are married outside the village also end up having twins or triplets.