"Звездата на Африка": Южна Африка настоява Великобритания да им върне диаманта

Н якои южноафриканци призовават Великобритания да върне най-големия диамант в света, известен като "Звездата на Африка", който е поставен в кралския скиптър, който крал Чарлз III ще държи при коронацията си в събота, предаде Reuters.

Диамантът, който тежи 530 карата, е открит в Южна Африка през 1905 г. и е подарен на британската монархия от колониалното правителство в страната, която тогава е била под британско управление.

"Диамантът трябва да бъде върнат в Южна Африка. Това трябва да е знак за нашата гордост, наследство и култура“, заяви базираният в Йоханесбург адвокат и активист Мотуси Каманга, който популяризира онлайн петиция, която е събрала около 8000 подписа, за да бъде върнат диамантът.

"Мисля, че като цяло африканският народ започва да разбира, че деколонизацията не означава само даване на определени свободи на хората, но и връщане на това, което ни е било експроприирано“, заяви Каманга.

Официално известен като Кулинан I, диамантът в скиптъра е изрязан от диаманта Кулинан, 3100-каратов камък, добит близо до Претория.

По-малък диамант, изрязан от същия камък, известен като Кулинан II, е поставен в Имперската държавна корона, която се носи от британските монарси при церемониални поводи. Заедно със скиптъра, той се съхранява заедно с другите бижута на короната в Лондонската кула.

Копие на целия диамант Кулинан, който е с размерите на мъжки юмрук, е изложено в Музея на диамантите в Кейптаун.

"Вярвам, че трябва да бъде върнато у дома, защото в крайна сметка те са ни го взели, докато са ни потискали“, заявяват жители на Йоханесбург.