Как НАСА ще избере астронавтите, които ще се отправят към Луната

П рограмата „Аполо“ несъмнено е едно от най-значимите постижения в историята на космическите изследвания. Благодарение на нея, в периода 1969 – 1972 г. САЩ успяват да изпратят на Луната общо 12 астронавти. Близо половин век по-късно, НАСА отново поглежда към нашия естествен спътник. През ноември миналата година беше даден старт на мисията „Артемис 1“, по време на която капсулата „Орион“ измина над 2,2 млн. км. за по-малко от месец и извърши две прелитания около Луната, доближавайки се на 130 км. от нейната повърхност. На 11 декември апаратът се завърна за Земята, приводнявайки се в Тихия океан, близо до Сан Диего. Следващата стъпка ще бъде „Артемис 2“ – пилотирана мисия, по време на която четирима астронавти ще обиколят Луната. Имената им ще бъдат обявени на 3 април, а самото изстрелване е планирано за ноември 2024 г.

На борда на „Орион“

Капсулата „Орион“, в която ще се намират астронавтите, ще бъде изстреляна с ракетата SLS. Очакванията са, че полетът ще продължи около 10 дни. Самата ракета досега е летяла само веднъж – по време на мисията „Артемис 1“. Джим Фрий, който е асоцииран администратор в дирекция „Мисия за развитие на изследователски системи“ на НАСА, отбеляза преди няколко дни, че анализът на събраните от „Артемис 1“ данни продължава. „Искаме да използваме наученото за планирането и изпълнението на бъдещи пилотирани мисии. Безопасността на екипажите е основен приоритет за нас“, подчерта той.

Въпросът, който сега вълнува всички, е кои астронавти ще се отправят към Луната в края на следващата година. Това, което се знае за бъдещия екипаж, е, че ще бъде съставен от „трима американски и един канадски гражданин“, отбеляза ръководителят на НАСА Бил Нелсън. Той добави, че на борда на „Орион“ ще има един цветнокож астронавт, както и една жена. Процесът по подбор се пази в пълна тайна, като право да участват в „Артемис 2“ имат всички действащи астронавти (към настоящия момент те са 42). Що се отнася до онези, кандидатурите на които не бъдат одобрени, за тях остава надеждата, че могат да бъдат избрани за мисията „Артемис 3“, в рамките на която човешки крак ще стъпи на Луната за пръв път от 1972 г. насам. Тя е планирана за края на 2025 г., но има голяма вероятност да бъде отложена.

Great question! Engineers noted variations in wear across the ablative material on Orion’s heat shield that was different than computer model predictions. Teams are still assessing data from hundreds of sensors as well as mission imagery and video: https://t.co/QVvhAP7Eh5

От „Аполо“ до „Артемис“

Все още е рано да се каже кои астронавти ще участват в „Артемис 2“, но най-вероятно те ще са такива, които имат зад гърба си поне един престой на борда на Международната космическа станция. От НАСА нееднократно заявиха, че сред основните цели на всички техни предстоящи мисии е насърчаването на равенството между половете, както и да бъде отразено етническото разнообразие на хората, живеещи в САЩ. Показателен е фактът, че през 2019 г. Кристина Кох и Джесика Меир извършиха първото в историята излизане в открития космос, в което не участва мъж (трябва да се отбележи, че то продължи цели седем часа). Минала година Джесика Уоткинс пък се превърна в първата чернокожа жена, прекарала няколко месеца на борда на МКС.

Включването на жени и хора с различен цвят на кожата далеч не е единствената разлика между програмите „Аполо“ и „Артемис“. Това не е особено изненадващо, тъй като светът се е променил значително през изминалия половин век. Историците отбелязват, че основната задача на учените, участвали в програмата „Аполо“, била да демонстрират превъзходството на САЩ в космическата надпревара със СССР по време на Студената война. „Целта на президента Джон Кенеди, както и на Конгреса, който одобрил финансирането на програмата, не е имала почти нищо общо с науката“, отбелязва Тийзъл Мюър Хармъни, който е куратор в музея на авиацията и космонавтиката „Смитсониън“. За разлика от „Аполо“, „Артемис“ ще се фокусира изцяло върху научните открития и иновациите. Астронавтите ще посетят южния полюс на Луната, където експертите смятат, че може да има лед. Според тях, евентуалното наличие на вода би улеснило изграждането на научна база на естествения ни спътник.

As soon as next year, NASA’s Artemis mission is planning to send the first woman to the moon. Barbara Brown, director of Exploration Research and Technology at the Kennedy Space Center, told @Reuters that the agency has changed profoundly since she started working there in 1986 pic.twitter.com/aIOq8PuB6k