След края на войната – какво бъдеще очаква Украйна

Н а фона на продължаващите сражения в Украйна, почти всички експерти са единодушни, че все още е твърде рано да се говори за сключването на каквото и да е споразумение между Москва и Киев за прекратяване на военните действия.

Въпреки това въпросът какво ще се случи със страната след края на конфликта не спира да е обект на разпалени дебати.

Ще запази ли Украйна своя суверенитет? Ще се присъедини ли към ЕС и НАТО? Отговорите дават двама видни анализатори, които следят отблизо събитията в страната – проф. Дейвид Марпълс от университета в Албърта, който е член на Института за изследвания на Украйна и проф. Любомир Лучюк от Кралския военен колеж на Канада. Ето какво заявиха те за Vesti.bg:

Кога ще приключи войната в Украйна?

Проф. Марпълс: Според мен шансът този конфликт да приключи в обозримото бъдеще е нищожен. Когато Украйна получи по-модерно оръжие от Запада, нейната армия ще може да воюва срещу руските сили още по-успешно. В същото време Киев едва ли ще успее да си върне контрола над окупираните територии в Донбас и Кримския полуостров. Това не променя факта, че Украйна не може да приеме споразумение, което включва отстъпването на каквато и да е част от нейната територия. По тази причина се опасявам, че войната може да продължи месеци или дори години.

NEW: Ukraine military families voice frustration over the government's handling of the war, a worrying sign that public unity could be cracking under pressure of Russian assault.



"The longer this goes on, the more people will become upset,” one wife says. https://t.co/Ct8JogCz9B — NBC News (@NBCNews) June 23, 2022

Проф. Лучюк: Тази война ще приключи тогава, когато руските войски напуснат Украйна. Няма друга опция. Към настоящия момент е очевидно, че Москва няма как да постигне лесната победа, на която се надяваше в началото на своята инвазия. Украинската армия получава военна помощ от Запад, а освен това войниците демонстрират висок морал и желание да се сражават срещу нашествениците.

Според редица анализатори, основната цел на Русия в момента е да си осигури сухопътна връзка с Кримския полуостров, лишавайки Украйна от излаз на Черно море. Съгласни ли сте с това твърдение?

Проф. Марпълс: Да, възможно е Украйна да загуби излаза си до Черно море, но не бива да се правят прибързани заключения. Виждаме, че ожесточените сражения продължават и в момента, а много хора се притесняват какво ще се случи с Одеса. Черноморският район се контролира от руските военноморски сили, разположени в Севастопол. Москва контролира и Азовско море, така че повечето търговски пътища са на практика блокирани. Това се отразява на износа на зърно, което означава, че един от основните източници на приходи за Украйна е прекъснат, поставяйки в опасност доставките за редица страни.

По мое мнение основната цел на руската инвазия е една - да се отстрани от власт сегашното украинско правителство и на негово място да бъде поставено ново. Когато първоначалната атака от север се провали, целите на руската армия се промениха. Москва сега иска да затвърди контрола си над Донбас, което е напълно постижимо – все пак от дълги години Донецк и Луганск са управлявани от сепаратистки режими.

Russia's military is taking more territory in eastern Ukraine, capturing two villages and vying for control of a highway in an offensive that could cut supply lines and encircle some front-line Ukrainian forces, U.K. and Ukrainian military officials say. https://t.co/r7AqdOBrqc — The Associated Press (@AP) June 23, 2022

Проф. Лучюк: Руските военноморски сили в Черно море са отслабени, след като им бяха нанесени няколко сериозни удара. Пример в това отношение е потапянето на крайцера „Москва“ през април. Този проблем за Кремъл ще се задълбочи още повече през следващите месеци с пристигането на по-модерни оръжия, които ще бъдат на разположение на украинските военни. Опитите на Русия да създаде сухопътен коридор между Източна Украйна и Кримския полуостров на пръв поглед са успешни, но не бива да забравяме нещо много важно - в териториите, които Москва твърди, че контролира, вече избухват размирици. Това означава, че няма да е никак лесно на руските власти да задържат контрола си над тях. Освен това не е изключено в хода на военните действия Украйна да успее да си върне част от загубените територии.

Украйна не крие своето желание да се присъедини към ЕС и НАТО. Постижима ли е тази цел?

Проф. Марпълс: Да, но това ще отнеме време. Пределно ясно е, че статутът на кандидат за членство в ЕС може да остане непроменен в продължение на години – нещо, което се случи с Турция. За да се присъедини Украйна към ЕС, тя трябва да изпълни няколко условия:

Войната да приключи и да бъде сключено мирно споразумение, което да позволи на Украйна да функционира като независима държава;

Властите в Киев да се справят с ширещата се корупция. През последните няколко години тя се превърна в един от най-сериозните проблеми, пред които е изправена страната;

Украйна също така трябва да извърши сериозни реформи, особено в сферата на тежката промишленост, за да отговори на европейските стандарти. Това изисква осигуряването на значителни инвестиции.

Членството в НАТО е още по-сложен въпрос. Подобно решение няма как да бъде взето в условията на продължаващи военни действия и териториални спорове. Все пак смятам, че в някакъв момент страната ще се присъедини към НАТО – освен ако управляващият режим в Русия не бъде сменен с друг, който води по-балансирана външна политика.

The Group of Seven rich democracies will seek to demonstrate their long-term support for Ukraine in its fight against Russian aggression at a summit starting on Sunday even as the war's growing impact on the world economy tests their resolve https://t.co/6SL4Tv4zB0 — Reuters (@Reuters) June 23, 2022

Проф. Лучюк: Смятам, че настоящата война показа по безспорен начин един исторически факт – украинците не са руснаци, както често твърди пропагандата на Кремъл. Повечето жители на Украйна искат страната им да се присъедини към ЕС и НАТО – нещо, което през последните десетилетия направиха редица страни от Централна и Източна Европа, включително България. Това е напълно разбираемо – настоящите събития показват, че имперските амбиции на Русия са все още живи и представляват огромна заплаха за мира и стабилността на цяла Европа. Младите украинци, родени след разпадането на СССР, са единодушни в желанието си да живеят в една свободна страна с европейско бъдеще. Те са твърдо решени да отблъснат всеки опит на Русия да превърне Украйна в част от своята територия.

Искам да се спра и на още нещо важно – президентът Володимир Зеленски каза, че Украйна след войната може да се превърне в подобие на Израел. Това е изключително интересно изказване. Истината е, че Украйна никога повече не бива да разчита на външна помощ, за да защитава своите интереси и да гарантира сигурността на гражданите си. Много хора смятат, че в някакъв момент Украйна ще се присъедини към ЕС и НАТО. Преди това обаче тази държава трябва да се научи как сама да се справя с предизвикателствата, пред които се изправя – особено тези, идващи от Русия.

