Крал Чарлз III ще използва повторно исторически одежди за коронацията си

Б ританският крал Чарлз Трети, воден от своите непоклатими принципи за опазване на околната среда, ще облече за коронацията одежди, вече носени от неговите предшественици, вместо да си поръча нови, съобщи Ройтерс.

With the coronation of King Charles III only days away, the Royal Family has released new photographs giving a glimpse at the ceremonial robes that will be worn by the King and Queen Consort the historical event. https://t.co/eauIMN9t2M — CTV News Calgary (@CTVCalgary) April 30, 2023

74-годишният монарх ще бъде коронясан в Уестминстърското абатство в Лондон на 6 май по време на грандиозна церемония, на която ще носи или ще получи регалии, натоварени с религиозна и историческа символика.

Много от тези предмети, сред които короните и скиптрите, датират от векове, но Чарлз също така ще използва отново някои облекла, които са се появявали на коронациите от 1821 г. насам, „в интерес на устойчивостта и ефективността“, съобщи Бъкингамският дворец.

King Charles III and Camilla, the queen consort, will don two robes each during the coronation ceremony next weekend. https://t.co/krBaWE5cQ6 — TODAY (@TODAYshow) April 30, 2023

Сред одеждите, които ще се появят отново, ще бъде коронационната ръкавица, изработена за неговия дядо Джордж Шести. „Имаме прекрасен, екологичен крал, който използва нещо повторно, вместо да си купи нова ръкавица“, каза Дебора Мур, главен изпълнителен директор на компанията „Дентс“, изработила ръкавицата със златна бродерия за коронацията на Джордж Шести през 1937 г.

Източник: БТА

„За нашия изключително модерен крал това е и проява на приемственост, поглед назад към миналото“, каза Мур, чиято фирма също изработи ръкавицата за коронацията на майката на Чарлз, кралица Елизабет Втора. По време на церемонията ръкавицата, изработена от бяла кожа и бродирана с позлатена метална нишка, се поставя на десницата на монарха като напомняне, че суверенът трябва да проявява кротост при събирането на данъци.

Източник: БТА

Крал Чарлз ще носи и „Colobium Sindonis“ на дядо си - бяла ленена туника, както и неговия колан за меч, като по този начин отново ще избегне традицията да си поръча нови.

In celebration of the Coronation of King Charles III, an exhibition of coronets, robes, fabric and furniture alongside accounts, diaries and ephemera is displayed throughout the State Rooms of #AlnwickCastlehttps://t.co/gCfg5XOjHQ pic.twitter.com/0f3V4oHVBY — Alnwick Castle (@alnwickcastle) April 26, 2023

Други регалии, които Чарлз ще облече по време на службата, са с корени отпреди 1000 години - от времето на неговите нормандски предшественици. Те включват „супертуника“ – връхна дреха от златна коприна с ръкави и цяла дължина. Тя е била изработена за коронацията на крал Джордж Пети, прадядото на Чарлз и е носена от следващите монарси, включително и от Елизабет Втора.

Върху нея Чарлз ще облече императорската мантия, ушита от златотъкан плат и първоначално изработена за коронацията на Джордж Четвърти през 1821 г.