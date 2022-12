Постижима цел ли е сключването на мир между Русия и Украйна

Н а фона на продължаващите сражения между Русия и Украйна, темата за сключването на мирно споразумение между двете страни не спира да е обект на разпалени дебати. Повечето експерти са единодушни, че прекратяването на конфликта към настоящия момент изглежда като непостижима задача.

Сигналите, които идват от Москва и Киев, също не дават повод за особен оптимизъм. И все пак въпросът остава – невъзможна мисия ли е постигането на мир между Русия и Украйна?

Преговори с Русия, но не и с Путин

Преди няколко дни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че руският президент Владимир Путин е склонен да преговаря за възможно уреждане на конфликта в Украйна. По думите му, отказът на Запада да признае анексираните украински територии за руски представлява сериозна пречка за постигането на потенциален компромис. По-рано, американският държавен глава Джо Байдън отбеляза, че е готов да разговаря с Путин, но руският му колега не е проявил желание за диалог, който да доведе до намиране на изход от кризата. Като условие за започването на преговори от Белия дом посочват изтеглянето на руските войски от Украйна – нещо, което Москва отказва да направи.

Доказателство за това колко трудно би било сключването на каквото и да е споразумение е указът, подписан от украинския президент Володимир Зеленски в началото на октомври. В него се отбелязва, че всякакви преговори с Путин са „невъзможни“, но вратата за диалог с Москва остава отворена. Руският президент „не знае значението на думите чест и достойнство. Затова сме готови на преговори с Русия, но начело с друг президент“, подчерта Зеленски. През последните няколко дни, обаче, той смекчи позицията си, демонстрирайки готовност за разговори, но само след изпълняването на определени условия. Киев също така продължава да смята, че Кремъл всъщност няма никакво намерение да започне конструктивен диалог, а желае да си осигури „оперативна пауза“, за да може да възстанови загубите си и да продължи своята офанзива.

Амбициите на Киев

„Украинците трябва сами да решат кога и как да преговарят за своите територии“, подчерта френският президент Еманюел Макрон след състоялата се преди дни среща между него и Джо Байдън. Няколко медии на свой ред цитираха западни дипломати, пожелали да запазят анонимност, според които все още не е настъпил моментът за започването на диалог между Москва и Киев. Това не е особено изненадващо – Украйна не просто успя да си върне контрола върху немалка част от териториите, които загуби след започналата на 24 февруари руска инвазия, но и с всеки изминал ден увеличава потенциала си да отстоява своите позиции по време на бъдещи мирни преговори. Един от най-важните въпроси е докога западните съюзници ще продължат да подкрепят действията на Киев. Обяснено по друг начин – едно е Украйна да си възвърне териториите, изгубени след нахлуването на Русия, но съвсем друго е да насочи вниманието си към Кримския полуостров, анексиран от Москва през 2014 г.

„Да се прогнозира кога ще приключи тази война е невъзможна задача. За съжаление, няма как да се отрече, че тя най-вероятно ще продължи още дълго време. Фактите сочат, че Русия вече изгуби конфликта, тъй като на практика не успя да постигне нито една от целите си. Путин, обаче, никога няма да признае това. Причината е, че ако го направи, това ще означава край на неговото управление – нещо, което той осъзнава много добре“, заяви за Vesti.bg професорът по политически науки от Калифорнийския технологичен институт Родерик Киеуиет.

На сходно мнение е и проф. Джон Коларусо от университета „Макмастър“ в Хамилтън, Онтарио, който е автор на редица изследвания, свързани с историята и външната политика на Русия. Ето какво заяви той за Vesti.bg:

„Смятам, че мирът е непостижима задача, докато Путин е на власт в Русия. Неговият престиж в момента зависи от извоюването на някаква победа в Украйна, независимо колко незначителна е тя и на каква цена бъде постигната. Ако по някакъв начин той все пак бъде сменен, тогава би могло да се говори за започването на преговори, които евентуално да доведат до сключването на мирно споразумение. Истината, обаче, е, че подобно нещо едва ли ще се случи, а и дори ако Путин бъде свален от власт, няма никаква гаранция, че новият президент ще води политика, различна от тази на предшественика си“.

