Между истината и пропагандата – защо Русия нахлу в Украйна

Х иляди загинали, милиони бежанци, принудени да напуснат своите домове и огромни разрушения – това е тъжната равносметка от продължаващата вече близо два месеца война в Украйна.

На фона на тази драматична ситуация, един въпрос не спира да е обект на разпалени дебати – каква всъщност е причината за руската инвазия?

Представители на Кремъл, включително и самият президент Владимир Путин, на няколко пъти отбелязаха, че една от основните цели на т. нар. „специална операция“ е да „денацифицира“ украинското правителство.

Руските власти стигнаха дотам, че дори обвиниха Киев в извършването на геноцид в Донбас. Основателни ли са тези твърдения?

Обвинения в геноцид

Още на 9 декември 2021 г. руският президент Владимир Путин повдигна въпроса за дискриминацията, на която са подложени етническите руснаци, живеещи извън пределите на Федерацията.

Putin compares east Ukraine war zone to genocide https://t.co/Y0pBnRokEc — BBC News (World) (@BBCWorld) December 10, 2021

„Русофобията е първата крачка към геноцид. Вие и аз знаем какво се случва в Донбас. Със сигурност прилича много на геноцид“, заяви тогава той. На 15 февруари тази година, броени дни преди започването на инвазията в Украйна, Путин отбеляза: „Това, което се случва в Донбас, е именно геноцид“. Трябва да се отбележи, че и до днес руските власти не са представили никакви доказателства в подкрепа на тези обвинения.

Редица международни организации незабавно отхвърлиха въпросните твърдения. Сред тях е Специалната мониторингова мисия на ОССЕ в Украйна. Тя започна своята работа през март 2014 г. след анексирането на Кримския полуостров от Русия. Целта ѝ беше да докладва за случващото се в района по безпристрастен начин. Нейните представители наблюдаваха дали се спазва прекратяването на огъня в Донбас, като през изминалите близо осем години докладваха за голям брой сблъсъци между украински и проруски бойци в района.

Към днешна дата дейността на Мисията е прекратена. Това стана, след като в края на миналия месец Русия блокира решението за удължаването ѝ. Ето какво заявиха за Vesti.bg от пресслужбата на ОССЕ: „Мандатът на Мисията официално изтече на 31 март. Страните членки на ОССЕ все още не са постигнали споразумение за нейното бъдеще. Преговорите за подновяването на мандата, както и за бюджета на Мисията, продължават. Те се ръководят от полското председателство на ОССЕ“.

Мнението на експертите

Проф. Михаил Алексеев е политолог от университета в Сан Диего, който е автор на редица изследвания, свързани с конфликта в Източна Украйна. Специално за Vesti.bg той разказва: „Твърденията на Путин за геноцид срещу етническите руснаци в района на Донбас са откровена лъжа. От 2014 г. следя активно докладите на мисията на ОССЕ в районите, окупирани от Русия, и тези, които са под контрола на украинските власти. Аз и моите колеги също така проведохме интервюта с много хора, живеещи в градове в Източна Украйна – като Харков, Дружковка и Мариупол. Данни за геноцид просто няма“.

🎙️This week's Beyond the Byline podcast focuses on how western leaders & human rights organisations like the @OSCE are trying to investigate reports of war crimes committed in #Ukraine by the 🇷🇺 army.@EviKiorri talked to EURACTIV’s reporter @alex_owski.https://t.co/uC9z1VEDyd — EURACTIV (@EURACTIV) April 15, 2022

Същото е мнението и на проф. Павел Баев от Международния институт за изследвания на мира в Осло. „Руските твърдения за геноцид в района на Донбас са напълно неоснователни и не са подкрепени от каквито и да е доказателства. Боевете там през лятото и есента на 2014 г. бяха хаотични и кървави, но те няма как да бъдат определени като геноцид. След подписването на споразуменията от Минск, броят на цивилните жертви намаля значително, въпреки многобройните нарушения на прекратяването на огъня“, отбеляза за Vesti.bg проф. Баев.

Арт центърът, превърнат в концлагер

„По време на сблъсъците, избухнали след навлизането в Донбас на руски специални части и наемници от т. нар. група „Вагнер“ в началото на 2014 г., бяха убити близо 14 000 души, повечето от които украински и руски бойци. В същото време обаче имаше и много цивилни жертви, около 3000, загинали основно при размяната на артилерийски огън“, подчертава проф. Алексеев.

The existence of secret prisons in occupied Donbas is one of the lesser known aspects of the ongoing war on Ukraine. @andrew_danieri reviews Stanislav Aseyev’s book, “The Torture Camp on Paradise Street,” about his time in the notorious Izolyatsia prison. https://t.co/KSftAzr2Eo — Eurasia Center (@ACEurasia) November 17, 2021

Той обръща внимание и на следното: „В интерес на истината, има редица доказателства за тежки престъпления срещу цивилни лица, заподозрени в подкрепа на Украйна, които са извършени от властите в т. нар. Донецка и Луганска народни републики. Става въпрос за екзекуции, изтезания и затварянето на хора в концентрационни лагери“.

Пример за такъв лагер според проф. Алексеев, е затворът „Изолация“, намиращ се в Донецк. Всъщност, въпросната сграда в продължение на дълги години била фабрика, а в периода 2010 – 2014 г. била използвана като арт център. Това се променило, когато проруските сепаратисти поели контрола над града. Те превърнали „Изолация“ в неформален затвор, където започнали да изпращат свои опоненти. Условията за живот били ужасяващи, като хората там често нямали достъп до храна и питейна вода.

Редица бивши затворници определят „Изолация“ като истински концлагер. Хората, изпратени там, били принуждавани да работят по цял ден без почивка. Журналистът Станислав Асеев, който прекарал в затвора цели две години, след като бил обвинен в шпионаж от властите в Донецк, разказва, че там се извършвали военни престъпления. По думите му няколко затворници дори опитали да се самоубият в резултат на мъченията, на които били подлагани почти ежедневно.

Russia’s military committed war crimes by targeting civilians, according to a report by the Organization for Security and Co-operation in Europe https://t.co/HcHSG2mMDd — Bloomberg (@business) April 13, 2022

През 2016 г. „Изолация“ се оказа в центъра на вниманието по друг повод. Тогава BBC публикува разследване, което разкрива как там били направени редица фалшиви снимки и видеа. На въпросните материали, разпространени не само в социалните мрежи, но и от някои медии, се вижда как бойци на терористичната организация „Ислямска държава“ се сражават редом с украинския батальон „Азов“.

Пропаганда и фалшиви новини

„Разграничаването на истината от измамите и пропагандните твърдения е трудно във всяка война, но в тази Москва прибягва до умопомрачителни лъжи, които са особено шокиращи в настоящата ера на широк достъп до различни източници на информация“, отбелязва проф. Баев.

Според него „изобилието от данни по никакъв начин не помага за установяването на истината, защото всеки факт моментално става обект на различни интерпретации. Това, което няма как да не ни направи впечатление, е политиката на САЩ за оповестяване на разузнавателни данни, които обикновено остават поверителни. Разкритията, направени във връзка с руската подготовка за инвазията, предоставят нови възможности за анализ на траекторията, по която се движи тази криза“.

„На първо място изключително важно е да осъзнаем кои са основните руски лъжи – а именно, че повечето украинци са нацисти или симпатизанти на нацистите, Володимир Зеленски е наркоман и нацист, украинските въоръжени сили бомбардират собствените си градове, руснаците и украинците са „братски народи“ (не са от XIV век) или че Украйна е „подарък“ на болшевиките“, отбелязва на свой ред проф. Алексеев. По думите му, „трябва да се отхвърли фалшивата причинно-следствена връзка, че по някакъв начин НАТО е причина за настоящата война. Да, НАТО действително се разшири на изток, но въоръжените сили на САЩ в Европа намаляха петкратно в сравнение с периода на Студената война.

В същото време сравненията между инвазията в Украйна и войните, в които САЩ участваха през последните десетилетия, са крайно преувеличени. Няма как въпросните конфликти да бъдат оправдание за настоящите действия на Русия. И още – САЩ не са анексирали чужди територии, а и бяха част от коалиции (Русия действа самостоятелно). Не на последно място, никой не е пестил критики към действията на американските военни, докато руснаците са заплашени от 15 години затвор, ако се осмелят да нарекат „специалната операция“ в Украйна война.

Като цяло е важно да се разбере, че целта на руската пропаганда през последните 20 години не е да защитава конкретна гледна точка. Вместо това Кремъл разпространява идеята, че нито един източник на новини не е надежден, че по същество всички новини са фалшиви, отразяват мнението са на определен кръг хора или са част от голям заговор. Ето защо днес е още по-важно от всякога да се доверяваме на утвърдени източници на информация, на медии, които знаят как да проверяват достоверността на фактите и имат стриктна редакционна етика. Няма как да се отрече, че дори и те понякога допускат грешки или демонстрират известни пристрастия, но подобни случаи са изключително редки. Според стандартите на BBC, например, за всяка новина, която медията съобщава, трябва да има поне два независими източника, а редакторите и репортерите са задължени да спазват стриктно това правило“.