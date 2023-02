Невероятната история на въздушния шпионаж

„Опознай врага, опознай себе си и победата никога няма да ти се изплъзне. Опознай местността и природните условия и тогава победата ти ще бъде пълна“. Този цитат на китайския стратег, пълководец и мислител Сун Дзъ обобщава една от най-важните задачи пред всяка армия, участваща в даден конфликт. С колкото по-подробна информация за своя противник разполагате, толкова по-успешно ще планирате своя следващ ход.

По тази причина разузнаването и шпионажът са от голямо значение. В наши дни, използването на различни летателни апарати за извършването на наблюдения се счита за нещо напълно нормално. Какво всъщност се знае за историята на тази практика?

Балони

Според повечето експерти историята на въздушния шпионаж започва през 1790 г. по време на Великата френска революция. Тогава някои войници използвали балони с водород, в кошовете на които имало място за двама души. Единият от тях разполагал с телескоп и наблюдавал позициите на вражеските войски. Другият пък използвал специални знамена, чрез които сигнализирал за видяното. Самите балони били прикрепени към земята с помощта на въжета. Смята се, че по този начин през 1794 г. били създадени първите в света военновъздушни сили – т. нар. „Компания на аеронавтите“.

„Преди това армиите можели да получат информация за позициите на своите противници единствено с помощта на кавалерийско разузнаване. Човек, който се намира на балон, на свой ред може да види какво се случва около него в радиус от около 80 км. в ясен ден, което несъмнено е голямо преимущество“, отбелязва историкът Андрю Хамънд, който е куратор в Музея на шпионажа във Вашингтон. Той отбелязва, че балони били използвани и в хода на Американската гражданска война. Президентът Ейбрахам Линкълн се убедил, че те могат да бъдат много полезни, след като посетил демонстрация, организирана от изобретателя и шоумен Тадеъс Лоу. Най-големият балон, използват от силите на Съюза, се казвал Intrepid и в коша му се побирали по петима души.

Хвърчила

През 1880 г. британският метеоролог Дъглас Арчибалд решил да използва голямо платнено хвърчило, с помощта на което да изследва посоката и скоростта на вятъра. Към него той прикрепил камера, до която достигал ток благодарение на дълъг кабел, прикрепен към връвта на хвърчилото. Въздушните снимки, които Арчибалд направил, привлекли вниманието на ефрейтора от американската армия Уилям Еди. По време на Испанско-американската война от 1898 г. той създал собствена версия на хвърчилото с камера. Еди използвал устройството, за да прави снимки от птичи поглед на вражеските позиции. Именно тогава за пръв път въздушни фотографии били използвани като средство за военен шпионаж.

Гълъби

Пощенските гълъби се превърнали в едно от основните средства за комуникация по време на Първата световна война. С помощта на тези птици, войниците изпращали различни съобщения, включително кодирани послания, съдържащи секретна информация. Любопитна подробност е, че още преди избухването на конфликта, гълъби били използвани за правенето на въздушни снимки. През 1907 г. германският фармацевт Юлиус Нойбронер патентовал специален фотоапарат, който можело да бъде поставян върху въпросните птици. Той използвал изобретението си, за да продава пощенски картички с крайно необичайни изображения, направени от летящи гълъби.

CIA #Museum Artifact of the Week: Pigeon Camera Don’t get the spy in your life a partridge in a pear tree. Get them a pigeon with a camera. https://t.co/WAb6Fc36Gx pic.twitter.com/pD00Y1ezkz

В хода на Първата световна война, германската армия направила няколко опита да използва тази технология. „За целта, на гърба на гълъби, пуснати над окопите във Франция, били прикрепени фотоапарати. Снимките обаче се оказали твърде неясни и на тях не се виждало почти нищо“, отбелязва Хамънд. „Историята на разузнаването и шпионажа е изпълнена с много повече неуспешни опити, отколкото успешни“, добавя той. ЦРУ също експериментирало с поставянето на малки камери върху гълъби, но се оказало, че контролирането на птиците е почти невъзможна задача.

Самолети

За пръв път самолети били използвани като средство за шпиониране по време на Първата световна война. На борда им имало по двама души – пилот и наблюдател, разполагащ с бинокъл, който скицирал разположението на вражеските войски. Компанията „Кодак“ проектирала едни от първите въздушни камери, които били монтирани на самолетите De Havilland DH-4. Други фотоапарати пък можели да правят снимки през малка дупка в пода на пилотската кабина.

When the U.S. entered World War I on this day in 1917, it did not have any combat-worthy aircraft. This de Havilland DH-4 was a test aircraft for what was to become America's first bomber and the only American-built aircraft to serve with the U.S. Army Air Service in the war. pic.twitter.com/d2icPQZbxC