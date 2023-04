Най-абсурдните твърдения за животните, на които хората някога са вярвали

З оологията невинаги е била точна наука. Преди хиляди години учени като Аристотел и Плиний Стари положили големи усилия, за да съберат всичко, което било известно за животните до този момент, в обемни енциклопедии. Информацията, с която те разполагали, обаче, често била невярна. Малко хора, например, знаели как изглежда слонът. Повечето разчитали на чужди разкази, за да добият някаква представа за външния вид на тези внушителни същества. Въпросните описания често съдържали абсурдни твърдения, които в продължение на векове били считани за неоспорими факти.

Изумителните слонове

Както древните гърци, така и римляните не криели своята възхита от слоновете. Те смятали, че това са най-умните животни на планетата. Въпросното твърдение не е особено изненадващо, тъй като някои слонове били дресирани да изпълняват впечатляващи трикове – като да ходят по въже или да рисуват букви с помощта на четка. Ето какво се твърди в една римска енциклопедия, написана преди близо две хилядолетия: „Когато слон срещне човек в пустинята и осъзнае, че той се е изгубил, тогава слонът му посочва правилния път“. Във въпросното произведение се отбелязва още, че тези животни не могат да бъдат накарани да се качат на борда на кораб, преди да им бъде обещано, че ще се приберат у дома си. Авторът на енциклопедията също така твърди, че те се размножават, хранейки се с магически корени. Благодарение на тях, в утробите на женските се появявали бебета. В Азия пък били разпространени предания, според които слоновете били в постоянен конфликт с…дракони.

Кръвта на пеликаните

Живелият в периода VI – VII в. Св. Исидор Севилски, когото много хора днес считат за покровителя на интернет, имал повече от странно мнение за пеликаните. Според него, кръвта на тези птици можела да възкреси мъртъв човек. Той смятал, че майките убивали собствените си деца, след което скърбели за тях в продължение на три дни. Когато техният „траур“ приключел, те започвали да кълват гърдите си, докато не потече кръв. Тогава, малките оживявали отново, благодарение на капките, които падали върху телата им. В продължение на столетия въпросното твърдение било считано за неоспорим научен факт и се споменавало в редица книги (някои смятали, че птиците всъщност хранели малките си със своята собствена кръв, когато нямало друга храна). Пробождащият се пеликан дори станал официален символ на английската кралица Елизабет I, a подобно изображение имало и на корицата на първото издание на Библията на крал Джеймс.

#WildlifeWednesday: In the Middle Ages the pelican was believed to love its chicks so deeply that it pecked open its own breast and fed them on its blood when food was scarce. Queen Elizabeth I used the pelican to represent her role as mother to the people.#Pelican #Medieval pic.twitter.com/7rihXngJif