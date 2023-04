Какво знаем за астероида-убиец, причинил изчезването на динозаврите

П реди около 66 млн. години, животът на Земята се изправил пред едно от най-големите предизвикателства в своята история. Астероид с диаметър от близо 10 км. паднал в района на Мексиканския залив, образувайки огромен кратер, който днес наричаме Чиксулуб. Последиците от сблъсъка били апокалиптични. Учените смятат, че въпросното събитие довело до измирането на приблизително две трети от всички видове, които обитавали нашата планета до този момент, включително и динозаврите. Какво всъщност знаем за тази глобална катастрофа и космическото тяло, което я причинило?

A study of rocks from deep inside the Chicxulub impact crater has allowed scientists to build an unprecedented timeline of the geologic chaos on the day sparking the dinosaurs' demise https://t.co/INFqQQotQJ

Земетресение, което продължило половин година

Изследване, проведено през 2014 г. на остров Горгона, намиращ се близо до бреговете на Колумбия, разкри нещо изненадващо за катаклизма, довел до изчезването на динозаврите. Става въпрос за специфични сферични отлагания, състоящи се от слоеве пясък, пълни с парчета стъкло. Те се образували, след като астероидът се врязал в земната кора с огромна скорост, при което голямо количество почва и скали се разтопили и разпръснали в атмосферата. По-късно те паднали обратно на земята под формата на нещо, което учените описват като „стъклен дъжд“. Това разкрива една важна подробност – астероидът предизвикал мега-земетресение, което продължило няколко месеца. Изследователите дори допускат, че продължителността му била близо половин година. Доказателства за това били открити в Мексико и в няколко района на САЩ. Експертите допълват, че трусът бил приблизително 50 000 пъти по-мощен от унищожителното земетресение през 2004 г., чийто епицентър беше близо до остров Суматра.

Най-катастрофалното цунами

Споменатото вече земетресение в Индийския океан предизвика огромни вълни цунами, които отнеха живота на близо 228 000 души. Въпреки че това е едно от най-катастрофалните природни бедствия в съвременната история, то бледнее пред онова, което се случило след падането на астероида. Изчисленията сочат, че образувалите се вълни били около 30 000 пъти по-мощни от тези през 2004 г. Приблизително десет минути след сблъсъка, те били с височина от над километър и половина. Помитайки всичко по пътя си, около час по-късно те излезли извън пределите на Мексиканския залив и навлезли в Северния Атлантически океан. На четвъртия час след сблъсъка, вълните цунами достигнали Тихия океан, а в рамките на едно денонощие преминали през по-голямата част от Световния океан. Два дни по-късно, на практика всеки един бряг на нашата планета вече бил наводнен.

Какво се случило с птиците?

Повечето палеонтолози са единодушни, че съвременните птици са произлезли от динозаври, които успели да оцелеят след глобалния катаклизъм. Въпреки това, темата не спира да бъде обект на разпалени дебати. Изследване, проведено през 2018 г., разкри нещо изненадващо. Според неговите автори, всички видове птици, съществували по времето на динозаврите, изчезнали в резултат на падането на астероида. Ударът довел до избухването на огромни пожари, които унищожили голяма част от горите. Това на свой ред довело до измирането на огромен брой животни и растения. Проучването установило още, че съвременните птици произлизат от няколко вида динозаври, които се отличавали със скромните си размери (някои от тях били с големината на пъдпъдъци). Далеч не всички учени са съгласни с тази теория. Според някои, последиците от сблъсъка с астероида били катастрофални в районите, намиращи се в Северното полукълбо, но това не довело до изчезването на всички птици, тъй като поне малка част от тях успели да мигрират на юг.

Киселинни дъждове

Всеизвестен факт е, че падането на астероида довело до значително повишаване на киселинността на океаните. Доскоро се смяташе, че това било постепенен процес, но проучване от 2019 г. промени тази представа. Сблъсъкът с космическото тяло довел до отделянето на значителни количества сяра в атмосферата, което на свой ред причинило продължителни киселинни дъждове. В резултат, киселинността на водните басейни нараснала рязко. Учените сочат като доказателство за своето твърдение открито от тях голямо находище на фосилизирани черупки, натрупани в пласт глина малко след катаклизма. Във въпросните фосили били открити значителни количества от елемента бор. Това означава, че киселинността се увеличила за кратък период от време, което довело до измирането на приблизително половината видове, обитаващи океаните.

A museum on mass extinction was opened in Stevns Klint by Denmark’s Queen Margrethe. The UNESCO World Heritage Site offers evidence of the impact of the Chicxulub asteroid that wiped out most of the world’s plant and animal species some 66 million years ago pic.twitter.com/NLGBW74Yhf