Китай и руската инвазия в Украйна: Ще помогне ли Пекин на Москва?

Р уската инвазия в Украйна шокира целия свят. Редица експерти предупреждават, че всяка допълнителна ескалация на конфликта би имала изключително тежки последици. Един от най-често задаваните въпроси е дали Китай ще реши да се намеси в него, оказвайки помощ на Русия.

Засега изглежда, че Пекин се стреми да поддържа неутралитет. Съвсем наскоро китайският президент Си Цзинпин призова САЩ и НАТО да преговарят с Кремъл, за да бъде намерено мирно решение на кризата в Украйна. Той добави, че продължаващият конфликт не е в интерес на никого.

Какви всъщност са стратегическите цели на Китай? И какво можем да очакваме от азиатската страна? Ето какво сподели специално за Vesti.bg един от най-изтъкнатите експерти по въпросите, свързани с китайската външна политика – проф. Андрю Нейтън от Колумбийския университет в Ню Йорк.

Превръща ли се кризата в Украйна в повод за допълнително обтягане на отношенията между Китай и САЩ?

От гледна точка на Китай САЩ се намират в процес на постепенен упадък. Този процес ще отнеме дълго време и ще бъде турбулентен, а един от основните ефекти е, че ще намали заплахата, която Вашингтон в момента представлява за Пекин. За да постигне тази цел, Китай се нуждае от стабилност на глобалните пазари. Войната не е в интерес на азиатската страна. Освен това Пекин се старае да избегне обтягането на отношенията си със Запада. Подобна конфронтация би засилила решимостта на САЩ и техните съюзници да оказват натиск върху китайската икономика.

Именно по тази причина към настоящия момент няма реална опасност от избухването на война за Тайван. Постепенното отслабване на САЩ ще доведе до един неизбежен резултат – в даден момент Тайпе ще разбере, че вече не може да разчита на Вашингтон. Именно тогава пред Китай ще се открие идеалната възможност да се намеси и да разреши проблема с Тайван, най-вероятно без изобщо да се наложи да използва военна сила.

Китай всъщност не цели глобална хегемония, а регионална сигурност, икономическа стабилност и достатъчно силно политическо влияние, за да може успешно да защитава своите интереси.

Влияе ли руската инвазия в Украйна върху дългосрочната стратегия на Китай?

Когато говорим за конфликта в Украйна, не бива да забравяме, че Китай не иска да подкрепи Запада, тъй като това би забавило постепенния упадък на САЩ – което, искам отново да подчертая, ще отнеме много години. Владимир Путин вече допусна тази грешка – неговата агресия позволи на САЩ да стабилизират както вътрешната си политика, така и отношенията си със своите съюзници.

В момента напрежението между Запада и Изтока до голяма степен се разглежда като екзистенциален конфликт на системи и ценности. Това позволява на Вашингтон да оказва натиск върху Пекин, включително по отношение на Тайван. По тази причина може да се каже, че действията на Путин вредят на дългосрочната стратегия на Китай.

Затова и китайските власти ще продължат да водят пасивна политика спрямо случващото се в Украйна. Те нито ще застанат на страната на САЩ, нито ще подкрепят Русия.

Колко добри са отношенията между Пекин и Москва?

Китай не одобрява глупостта и безразсъдството на Путин, неговата, така да се каже, липса на професионализъм. Пекин смята, че в основата на настоящия конфликт стои разширяването на НАТО, както и засилващото се политическо влияние и военно присъствие на САЩ в Украйна. Трябва да бъде пределно ясно, че ако американците продължат да заплашват сигурността на Русия или Китай, то ще е напълно естествено тези две страни да вземат мерки, за да се защитят.

В същото време обаче въпреки романса между Путин и Си Цзинпин, отношенията между Русия и Китай никога не са били основани на приятелство и доверие. Това никак не е изненадващо – двете страни споделят дълга граница, имат различни интереси в Централна Азия и Индия, а и не бива да забравяме, че културите им са много различни и имат лоша история помежду си.

Интересното в сегашната ситуация е, че Китай вече виждат севернокорейския лидер Ким Чен-ун като много по-отговорен и предсказуем държавен ръководител от Путин.

