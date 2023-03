Световните лидери и решенията, които взеха с помощта на астрологията

Н езависимо дали вярвате в астрологията или не, много хора споделят мнението, че подредбата на небесните тела може да ни помогне при вземането на важни решения. Сред тях са някои от най-известните и влиятелни владетели, военачалници и политици в световната история. Те вярвали, че именно астрологията е ключът към успеха, тъй като тя може да им разкрие какви изненади крие бъдещото. Ето и няколко примера:

Александър Велики

Спокойно може да се каже, че астрологията, която познаваме днес, била създадена в резултат на забележителните военни успехи на Александър Велики. След като завладял Вавилон през 331 г. пр. н. е., той решил да извърши нещо революционно, комбинирайки някои източни методи за правене на предсказания с трудовете на гръцките математици. Преди това персийците наблюдавали нощното небе, за да предсказват какво е бъдещето на техния владетел или империята като цяло, но не и на останалите хора. Любопитна подробност е, че когато първите гръцки астролози се захванали със задачата да изготвят хороскоп на Александър Велики, те предрекли, че той ще умре във Вавилон – нещо, което действително се случило. Новината за сбъдналото се пророчество достигнала до Европа малко след неговата смърт през 323 г. пр. н. е. и на практика дала началото на традицията владетели да се допитват до астролози с надеждата, че направените предсказания ще им помогнат при вземането на важни решения.

