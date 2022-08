Фалшивите новини и войната в Украйна – как действа руската пропаганда

Р уската инвазия в Украйна е била неизбежна и нейната единствена цел е „денацификацията“ на страната. Медиите не отразяват истината за случващото се и се стремят да злепоставят Кремъл. Западът носи вина за продължаващите кръвопролития, тъй като помага на Киев. Това са само част от твърденията, които Москва непрекъснато повтаря в опит да оправдае решението си за започване на военни действия срещу Украйна. Кои са основните методи, използвани от руската пропаганда? Какви са посланията, които Кремъл иска да внуши на хората? И защо разграничаването на истината от лъжите се превръща във все по-сериозно предизвикателство?

Ukraine has shifted its war strategy in recent weeks, and slowed Russia’s advances. With a growing arsenal of long-range Western weapons, Ukraine has hit Russian forces deep behind enemy lines, striking targets that are key to Moscow’s combat potential. https://t.co/TMqsZFQq4Q