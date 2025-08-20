Доставките на петрол за Унгария през руския тръбопровод "Дружба" са подновени

У нгарското правителство съобщи, че доставките на петрол през руския тръбопровод "Дружба" са подновени, след като украински дронове поразиха трансформаторна станция на съоръжението, предаде ДПА.

"Доставките на петрол за Унгария по тръбопровода "Дружба" са възстановени след украинската атака преди два дни", заяви унгарският външен министър Петер Сиярто в социалната мрежа X.

Украински удар спря руския петрол за Унгария

"Благодарих на руския заместник-министър (на енергетиката Павел) Сорокин за бързото отстраняване на повредите. Очакваме Украйна да не напада отново този жизненоважен тръбопровод. Това не е нашата война. Унгария трябва да остане извън нея", добави Сиярто.

Потокът на руски суров петрол към Унгария беше спрян, след като Украйна е ударила трансформаторна станция на петролопровода "Дружба", обяви в понеделник унгарският външен министър, цитиран от "Ройтерс".

Унгария внася по-голямата част от суровия си петрол по петролопровода "Дружба", който транспортира руски суров петрол през Беларус и Украйна до Унгария, както и до Словакия.