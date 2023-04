"Сакро Боско": Градината, която ще ви ужаси

К аква картина изниква в съзнанието ви, когато чуете думата „градина“? Най-вероятно си представяте живописни поляни, ароматни цветя, дървета, под сянката на които можете да се скриете от жарките слънчеви лъчи, както и красиви фонтани и статуи. Далеч не така изглежда една крайно необичайна забележителност, намираща се в италианското градче Бомарцо, на около 70 км. северозападно от столицата Рим. Става въпрос за т. нар. Градина на чудовищата.

Създадена през XVI в., тя изобилства от страховити скулптури. Историците все още спорят по въпроса какво послание е искал да отправи техният автор към посетителите на градината. Показателен е следният надпис, издълбан върху една от каменните пейки: „Вие, които се скитате из света и желаете да видите внушителни и великолепни чудеса, елате тук, където има ужасни лица, слонове, лъвове, мечки, чудовища и дракони“.

The Gardens of Bomarzo, also know as the Park of Monsters, was built in Italy in the 16th century. Originally commissioned by Pier Francesco Orsini as a way cope with his grief at the death of his wife. The park was left neglected and overgrown for centuries. pic.twitter.com/GtQyfvAIJ3