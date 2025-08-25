България

Млад мъж загина при катастрофа в Пазаджишко

Колата напуснала платното за движение и се блъснала в стоманобетонен стълб

25 август 2025, 17:03
Млад мъж загина при катастрофа в Пазаджишко
М ъж на 20 години почина при пътен инцидент на улица в пазарджишкото село Сбор, съобщиха от Областна дирекция (ОД) на МВР - Пазарджик.

Сигнал за случилото се е получен около 04:45ч. в Районно управление - Пазарджик. На мястото незабавно са изпратени дежурни екипи на полицейското управление, сектор „Пътна полиция“ и линейка на Спешна помощ.

Пристигайки, органите на реда установили, че движейки се от центъра към изхода на населеното място, 20-годишен мъж от същото село загубил управление над автомобила си. Колата напуснала платното за движение и се блъснала в стоманобетонен стълб от електропреносната мрежа, уточняват от полицията.

Извършен е оглед от дежурна група на районното управление в областния град, тялото е транспортирано за аутопсия в съдебна медицина при Мнопрофилна болница за активно лечение - Пазарджик.

По случая се води досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.   

Източник: БТА, Гергана Куртакова    
катастрофа Сбор
Всичко от днес

