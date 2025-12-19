Кризата в Карибите се задълбочава – ще избухне ли война между САЩ и Венецуела

П рез последните седмици напрежението в Карибския басейн достигна безпрецедентни нива. Причина за това стана решението на американския президент Доналд Тръмп да разположи в района голям брой самолетоносачи и военни кораби. По думите му, това е част от обявената от него „война срещу наркотиците“, пристигащи в САЩ от Венецуела. Той дори заплаши, че съвсем скоро ще бъдат нанесени удари по „лошите елементи“ в страната. „Сушата е по-лесна – знаем къде живеят. Знаем кои са лошите и много скоро ще започнем“, отбеляза държавният глава. Каракас на свой ред нееднократно осъди военния натиск на Вашингтон и се обърна с молба за помощ към регионални организации, както и към ООН.

На фона на тези събития, все повече експерти споделят мнението, че истинската цел на Белия дом е смяната на властта в латиноамериканската държава. Вашингтон обяви награда от 50 млн. долара за ареста на венецуелския президент Николас Мадуро, а въздушното пространство над страната беше затворено. Освен това, за никого не е тайна, че САЩ имат интерес към природните богатства на Венецуела. По различни оценки, там се намират както най-големите залежи на суров петрол в света, така и огромни находища на злато.

В отговор на засилващия се натиск, венецуелските власти мобилизираха военни и милиции и засилиха патрулите в крайбрежните райони. Предполага се, че Мадуро може да нареди провеждането на учения като сигнал за готовност да отвърне на всеки евентуален американски удар. Към днешна дата изглежда, че избухването на пълномащабен конфликт е въпрос на време. Неизбежен ли е този сценарий? И дали Каракас може да разчита на помощта на някои от своите чуждестранни партньори, сред които са Русия, Китай и Иран? Отговори на тези въпроси дават трима анализатори, които следят внимателно случващото се в Карибския регион. Ето какво заявиха те специално за Vesti.bg:

Explainer: How could Venezuela's military respond to a US attack? https://t.co/ppRggALFGY https://t.co/ppRggALFGY — Reuters (@Reuters) November 29, 2025

Проф. Ерик Хершберг от Американския университет във Вашингтон, експерт по въпросите, свързани с Латинска Америка

Американското военно присъствие в района на Карибите, което е най-голямото след инвазията в Панама през 1989 г., означава, че САЩ нямат намерение да се ограничат до нападения срещу лодки и малки кораби и в даден момент ще предприемат по-мащабни действия. Към кого ще бъдат насочени те – към правителството на Венецуела или конкретни лица, е въпрос, на който все още не може да се отговори. Освен това, никой не може да каже как точно ще изглежда евентуалната военна операция, поради което не бива да се спекулира с темата за избухването на открит конфликт между двете държави.

Правителството на Мадуро разчита на подкрепата на няколко свои партньори, най-важните от които са Русия, Китай и Иран. Дали те биха се намесили в случай, че САЩ действително решат да нападнат Венецуела? Едва ли. Истината е, че нито една от въпросните три държави няма интерес да се забърка в подобен конфликт, тъй като това би предизвикала глобална криза с непредвидими последици.

Venezuelan President Nicolás Maduro has said the US military buildup signals plans to seize Venezuela’s oil reserves. Here's what to know: https://t.co/lTTKB8B8hf — Bloomberg (@business) December 4, 2025

Даниел Хелингер, професор по международни отношения от университета „Уебстър“ в Мисури

Според мен, конфликтът вече е започнал – поне в известна степен. Преди няколко седмици, ЦРУ получи зелена светлина за провеждането на операции във Венецуела. Освен това, атаките срещу плавателни съдове, на които ставаме свидетели, на практика представляват военни действия. Все пак ми се струва, че администрацията на Тръмп не иска да се стигне до продължителни сражения и няма да изпрати войници на територията на Венецуела. По-вероятно е да бъдат използвани дронове или ракети. Не изключвам и вероятността да бъде проведена операция на специалните части, целта на която ще е залавянето или ликвидирането на Мадуро. От друга страна, нефтените находища, намиращи се в латиноамериканската държава, несъмнено изкушават Тръмп. Те, обаче, се намират в гъстонаселени райони, например близо до големия град Маракайбо. Ако американските военни се насочат към тях, това неизбежно би довело до избухването на пълномащабна война.

Венецуела няма как да очаква помощ от своите партньори. Към настоящия момент възможностите на иранците да направят каквото и да било са силно ограничени. Основната им роля засега е да поддържат работата на нефтените платформи. Интересите на Китай във Венецуела са свързани с доставките на петрол, чрез които Каракас изплаща огромните си дългове към Пекин. Азиатската страна участва и в процеса по добив на „черното злато“, поради което всеки опит на САЩ да превземе находищата ще доведе до сериозен дипломатически сблъсък с Китай. Що се отнася до Русия, не смятам, че Владимир Путин би се опитал да защити Мадуро. Основните причини са две – Кремъл няма интерес да застраши продължаващото затопляне на отношенията между Вашингтон и Москва, а освен това вниманието на руската армия в момента е насочено изцяло към събитията в Украйна.

As Trump intensifies his threats against strongman Nicolás Maduro, many Venezuelan and Cuban American supporters in Miami are urging the president to take whatever steps are necessary to remove the embattled leader. https://t.co/PY7eci0HHU — The Washington Post (@washingtonpost) December 6, 2025

Авива Чомски, професор по история на Латинска Америка от държавния университет в Сейлъм, Масачузетс

Изключително трудно е да се предвиди какво предстои да се случи, особено като се има предвид колко непредсказуеми са действията на Тръмп и неговата администрация. От една страна, разполагането на толкова много плавателни съдове в Карибския регион е очевидно предупреждение към Мадуро, че САЩ са готови да започнат военна операция. В същото време, избухването на пълномащабен конфликт не е в интерес на никого и би предизвикало криза, която ще засегне целия регион. Моята прогноза е, че въпреки гръмките си изказвания, Тръмп няма да поеме излишни рискове и ще се ограничи до извършването на ограничени атаки, но без да изпраща военни части на венецуелска територия.

Някои анализатори споделят мнението, че Русия, Китай и Иран биха се намесили, за да окажат помощ на Венецуела, но според мен това твърдение е силно преувеличено. Подобно нещо едва ли ще се случи по една проста причина – никой не иска влезе в открита конфронтация със САЩ. Въпреки това, Москва, Пекин и Техеран най-вероятно ще подкрепят Каракас по дипломатически път, например по време на гласувания в ООН. Освен това, има и други начини, по които трите страни могат да помогнат на Венецуела – като изпращането на хуманитарна помощ, а и на оръжия. Фактите сочат, че опциите пред Мадуро са силно ограничени. По тази причина ми се струва, че дните му начело на Венецуела са преброени.

