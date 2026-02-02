Предложиха Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно

С тарши комисар Борислав Чорбански, началник на софийския затвор, е преложил Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно, съобщиха пред БТА от Софийския градски съд (СГС).

От момента на подаване на предложението - миналата седмица, са оставали четири години и девет месеца от присъдата на Банев. Предстои да бъде насрочено заседание в СГС, на което да се разгледа предложението.

10 г. и половина затвор за Евелин Банев - Брендо

В мотивите към предложението на Чорбански се посочва, че Брендо е излежал по-голямата част от присъдата си и тя е изпълнила задачата си.

Припомняме, че на 24 юни 2024 г. Евелин Банев -Брендо се предаде в софийския затвор. Той беше обявен за международно издирване през 2018 година.

Евелин Банев - Брендо ще изтърпи в български затвор присъди от 3 държави

Софийският апелативен съд окончателно реши, че Брендо ще изтърпи у нас общо наказание от десет и половина години при първоначален строг режим. От този размер бяха приспаднати почти една година в ареста в Италия, както и времето, в което Банев е в затвора в София. Присъдата в Италия на Банев е 20 години затвор за трафик на наркотици и за ръководител на престъпна група. В Румъния той е осъден на 10 години и шест месеца. Според българското законодателство за тези престъпления се налага по-леко наказание.