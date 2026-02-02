Свят

Ще защити ли Тръмп Европа от Русия

Репутацията на НАТО на сплотен съюз под егидата на САЩ понесе сериозен удар

2 февруари 2026, 19:58
Ще защити ли Тръмп Европа от Русия
Източник: AP/БТА

Е вропейските съюзници и Канада инвестират милиарди долари в помощ за Украйна и са се ангажирали да увеличат значително бюджетите си за отбрана.

Въпреки тези усилия обаче през последната година репутацията на НАТО на сплотен съюз под егидата на САЩ понесе сериозен удар, който се отрази на доверието в 32-членната организация.

Разривът беше най-очевиден по повод многократните заплахи на американския президент Доналд Тръмп да завземе Гренландия, полуавтономна територия на съюзника в алианса Дания. По-наскоро, пренебрежителните коментари на Тръмп за войските на съюзниците му от НАТО в Афганистан предизвикаха ново възмущение.

В стремежа на Тръмп към Гренландия, НАТО е първата жертва

Макар напрежението около Гренландия да е утихнало, засега, вътрешните раздори сериозно подкопават способността на най-големия световен алианс за сигурност да възпира противниците си, казват анализатори.

"Този епизод е важен, защото премина граница, която не бива да бъде пресичана“, заявява София Беш от мозъчния тръст "Карнеги Европа" в доклад за кризата в Гренландия: "Макар и да не се стигна до употреба на сила или санкции, това сътресение отслабва алианса трайно."

Напрежението не остана незабелязано от Русия. Всяко възпиране на Русия разчита на това, че президентът Владимир Путин е убеден, че НАТО ще отвърне, ако той пренесе войната си извън границите на Украйна. В момента не изглежда да е така.

Триумфът на Путин: Русия гледа с насмешка как Гренландия разкъсва НАТО отвътре

"Това е голям катаклизъм за Европа и ние го следим внимателно", отбеляза руският външен министър Сергей Лавров миналата седмица.

Критикувани от десетилетия от американските лидери за ниските разходи за отбрана и гневно атакувани за това от Тръмп, европейските съюзници и Канада се съгласиха през юли да увеличат значително средствата и да започнат да инвестират 5% от брутния си вътрешен продукт в отбрана.

Това обещание имаше за цел да отнеме възможността за упреци от страна на Тръмп. Съюзниците ще изразходват толкова от икономическия си продукт за основна отбрана, колкото и САЩ – около 3,5% от БВП – до 2035 г., плюс още 1,5% за проекти, свързани със сигурността, като модернизиране на мостове, летища и морски пристанища.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства тези обещания като знак за доброто състояние и военната мощ на НАТО. Наскоро той заяви, че "по същество благодарение на Доналд Тръмп алиансът НАТО е по-силен от всякога".

"Това е сериозно и Европа е уплашена"

Въпреки че голяма част от работата му е да гарантира, че Тръмп няма да извади Вашингтон от Северноатлантическия пакт, както Тръмп от време на време заплашва, ласкателствата му към американския лидер понякога предизвикват загриженост. Рюте категорично отказва да говори за разрива по въпроса за Гренландия.

Организацията на Северноатлантическия договор е създадена през 1949 г., за да противодейства на заплахата за сигурността в лицето на Съветския съюз по време на Студената война, а нейното възпиращо действие се подкрепя от силно американско военно присъствие в Европа.

Алиансът е изграден върху политическото обещание, че атака срещу един съюзник трябва да бъде посрещната с отговор от всички останали – колективната гаранция за сигурност, заложена в член 5 от устава му.

Той се основава на убеждението, че териториите на всички 32 съюзници трябва да останат неприкосновени. Плановете на Тръмп за Гренландия подриват именно този принцип, въпреки че член 5 не се прилага при вътрешни спорове, тъй като може да бъде задействан само с единодушно решение.

"Вместо да укрепват нашите съюзи, заплахите срещу Гренландия и НАТО вредят на интересите на самата Америка", написаха в статия в "Ню Йорк Таймс" две американски сенаторки – демократката Джийн Шахийн и републиканката Лиза Мъркауски.

"Изявленията, че САЩ ще завземат или принудят съюзниците си да продадат територия, не са израз на сила. Те са израз на непредсказуемост, отслабват възпиращия ефект и дават на нашите противници точно това, което искат –  доказателство, че демократичните съюзи са крехки и ненадеждни", заявиха те.

Още преди Тръмп да засили заплахите си да поеме контрола над Гренландия, европейските му съюзници никога не са били напълно убедени, че той ще ги защити, ако бъдат атакувани.

Републиканецът заяви, че не вярва, че съюзниците ще му помогнат, и наскоро предизвика още по-голямо недоволство, когато постави под съмнение значението на мисията на европейските и канадските войски, които се сражаваха и даваха жертви редом с американците в Афганистан. По-късно президентът частично оттегли думите си.

По време на изслушване пред Комисията по външни работи на Сената американският държавен секретар Марко Рубио отхвърли критиките, че Тръмп подрива устоите на алианса.

"Колкото по-силни са нашите партньори в НАТО, толкова по-голяма гъвкавост ще имат САЩ, за да защитят интересите си в различни части на света", каза той. "Това не е изоставяне на НАТО. Това е реалността на XXI век и на един свят, който се променя."

Въпреки разговорите в алианса за увеличаване на разходите Москва изглежда не се плаши. Шефът на външната политика на ЕС Кая Калас заяви тази седмица, че "стана болезнено ясно, че Русия ще остане сериозна заплаха за сигурността в дългосрочен план".

"Ние се защитаваме от кибератаки, саботаж срещу критична инфраструктура, чужда намеса и манипулиране на информацията, военни и териториални заплахи и политическа намеса“, заяви тя в сряда.

Властите в цяла Европа съобщават за подривни действия и полети на неидентифицирани дронове над летища и военни бази. Установяването на виновниците е трудно, а Русия отрича отговорност.

В речта си в края на годината Рюте предупреди, че Европа е изложена на непосредствена опасност.

"Русия върна войната в Европа и ние трябва да сме подготвени за война с мащабите на тази, която са преживели нашите баби и дядовци", каза той.

Междувременно в Русия Лавров заяви, че спорът за Гренландия е предвестник на "дълбока криза" в НАТО.

"Преди беше трудно да си представим, че нещо подобно може да се случи", каза ръководителят на руската дипломация пред репортери, разсъждавайки върху възможността "един член на НАТО да атакува друг".

Руските държавни медии се подиграха на "имоптентната ярост" на Европа по повод плановете на Тръмп за Гренландия, а президентският пратеник на Путин обяви, че "трансатлантическото единство е приключило".

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет ще се срещне с колегите си от НАТО на 12 февруари. Преди година той изненада съюзниците, като предупреди, че приоритетите на Америка в областта на сигурността са другаде и че Европа трябва да се грижи сама за себе си.

Сигурността в региона на Арктика, където се намира Гренландия, ще бъде сред основните теми в дневния ред. Не е ясно дали Хегсет ще обяви ново намаляване на американските войски в Европа, които са от централно значение за възпиращата сила на НАТО.

Липсата на яснота по този въпрос също подхрани съмнения относно ангажимента на САЩ към съюзниците им. През октомври НАТО научи, че около 1500 американски войници ще бъдат изтеглени от район, граничещ с Украйна, което разгневи съюзническа Румъния.

В доклад от миналата седмица Институтът на Европейския съюз за изследване на сигурността предупреди, че макар да е малко вероятно американските войски да изчезнат от днес за утре, съмненията в ангажимента на САЩ към европейската сигурност означават, че "структурата на възпиращия фактор става по-нестабилна". 

"Европа е принудена да се изправи пред по-сурова реалност", пишат авторите Вероника Ангел и Джузепе Спатафора: "Противниците започват да вярват, че могат да тестват, саботират и ескалират, без да предизвикат единна реакция."

Източник: БТА    
НАТО Доналд Тръмп Русия
Последвайте ни
Тежка катастрофа с 8 пострадали край Ямбол

Тежка катастрофа с 8 пострадали край Ямбол

Дара: Взех решение за Евровизия

Дара: Взех решение за Евровизия

Мъж нападна жандармерист пред парламента

Мъж нападна жандармерист пред парламента

Медведев от Русия: Не сме луди. Казано е стотици пъти

Медведев от Русия: Не сме луди. Казано е стотици пъти

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Застраховките на е-колите обикновено са по-скъпи от тези на колите с ДВГ

Застраховките на е-колите обикновено са по-скъпи от тези на колите с ДВГ

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 2 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Драги: Европа трябва да се федерализира, за да е глобална сила

Драги: Европа трябва да се федерализира, за да е глобална сила

Свят Преди 24 минути

Той посочи като пример начина, по който ЕС е реагирал за Гренландия.

Ето кой влиза в битката за председател на БСП

Ето кой влиза в битката за председател на БСП

България Преди 1 час

Крум Зарков има 25 номинации

Защо Алекс Сърчаджиева иска да стане следващата жена президент? (ВИДЕО)

Защо Алекс Сърчаджиева иска да стане следващата жена президент? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

Снимката е илюстративна

Meta на съд за експлоатация на деца: „Пазар за хищници“, твърди прокурор

Свят Преди 4 часа

„Възраждане“ бойкотира консултациите с президента

„Възраждане“ бойкотира консултациите с президента

България Преди 4 часа

Костадинов "категорично отхвърли поканата за поредни консултации"

Митове за привличането: Какво всъщност казва науката за любовта

Митове за привличането: Какво всъщност казва науката за любовта

Любопитно Преди 4 часа

Съществуват множество погрешни схващания за човешкото привличане, които си струва да бъдат развенчани

От „Майстор на спорта“ до „Кокаиновия крал“: Животът на Евелин Банев-Брендо зад решетките

От „Майстор на спорта“ до „Кокаиновия крал“: Животът на Евелин Банев-Брендо зад решетките

България Преди 4 часа

Неговата история е пълна с обрати – от спортни постижения през политически интриги до дългогодишни присъди в три европейски държави

Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

България Преди 5 часа

Началникът на затвора не е информирал за направеното предложение да бъде освободен Евелин Банев

Предложиха Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно

Предложиха Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно

България Преди 5 часа

<p>НАСА започна обратно броене за първата човешка мисия до Луната от 1972 г.</p>

НАСА започна тренировъчно обратно броене за първата човешка мисия до Луната от 1972 г.

Любопитно Преди 5 часа

Те ще наблюдават генералната репетиция от базата си в Хюстън, преди да отлетят до Космическия център „Кенеди“, след като ракетата получи разрешение за полет

Мелания Тръмп

„С обич, Мелания“: Имейл от първата дама сред документите по делото „Епстийн“

Любопитно Преди 5 часа

Имейлът е един от близо три милиона документа, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ в петък сутринта

Силно земетресение разтърси окупирания от Русия Крим

Силно земетресение разтърси окупирания от Русия Крим

Свят Преди 5 часа

Епицентърът е бил в Азовско море

Страшна катастрофа с жертви край Старо Оряхово

Страшна катастрофа с жертви край Старо Оряхово

България Преди 5 часа

Движението по пътя Варна - Бургас е временно преустановено

Мъж отвлече жена от автобус насред Плевен

Мъж отвлече жена от автобус насред Плевен

България Преди 5 часа

Противно на волята ѝ, той я качил в лек автомобил, с още двама мъже

Историята на Тарар – френският войник с нечовешки апетит, който не познавал ситост

Историята на Тарар – френският войник с нечовешки апетит, който не познавал ситост

Любопитно Преди 6 часа

Тарар можел да изяде толкова храна, колкото да нахрани 15 души, и да поглъща цели котки, но стомахът му никога не се засищал

Израел отвори граничния пункт "Рафах", но с ограничения

Израел отвори граничния пункт "Рафах", но с ограничения

Свят Преди 6 часа

Повторното отваряне на "Рафах" беше ключов елемент от първата фаза на Тръмп

Всичко от днес

От мрежата

Дехидратация при котки

dogsandcats.bg

7 признака, че ноктите на кучето ви са прекалено дълги

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Edna икона на сцената и в живота на 49: Какво не знаем за Шакира

Edna.bg

Тайна романтика в Англия: Ким Кардашиян и Люис Хамилтън запалиха слуховете за връзка

Edna.bg

Хьогмо: В Лудогорец всеки мач е важен, ще бъде вълнуващо срещу Левски

Gong.bg

Ботев Враца привлече опитен бранител

Gong.bg

Зорница Русинова: Цените тревожат хората въпреки плавния преход към еврото

Nova.bg

DARA обяви ще участва ли в „Евровизия“

Nova.bg