Порнографски снимки от козметични салони в Бургас - образуваха досъдебно производство

Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера, най-малкото заснето момиче е 15-годишно

Р айонна прокуратура – Бургас образува досъдебно производство за разпространение на порнографски материали, заснети в салони за козметични и епилационни процедури в града. Това съобщи Щелиян Димитров, говорител на държавното обвинение.

С постановление от 2 февруари 2026 г. е образувано досъдебно производство. Разследването обхваща период от неустановена дата през 2024 г. до януари 2026 г., през който са създадени и разпространени материали с порнографско съдържание. Част от тях изобразяват съвкупления между жена и мъже, а други – експониране на полови органи на множество жени.

По първоначални данни порнографските материали са разпространявани чрез информационни и съобщителни технологии, включително в интернет, като са станали достояние на неопределен кръг лица.

„В рамките на разследването наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на множество действия по разследването, част от които са предприети в условията на неотложност“, посочи прокурор Димитров. По думите му, по втория установен случай – свързан с друг център за козметични процедури, е образувано отделно досъдебно производство, което вече е докладвано на Районната прокуратура.

По решение на ръководството на прокуратурата е определен екип от прокурори, който да участва в разследването и да осъществява процесуално ръководство и надзор по делата.

По указание на наблюдаващия прокурор са предприети действия за преустановяване разпространението на конкретните видеозаписи, на които са заснети клиентки на салоните. Мярката е разпоредена служебно от прокуратурата, а не по индивидуално искане на пострадалите лица.

Към момента сигнали са подадени от десетки жени – клиенти на въпросните студия.

„Обемът на записите е значителен“, уточни говорителят на прокуратурата. Данни за инсталирани камери в съблекални или други помещения, предназначени за клиенти, към този момент не са постъпвали.

На този етап се разпитват множество свидетели, включително всички податели на сигнали. „Все още е рано да се посочи кои лица са съпричастни към престъплението“, заяви прокурор Димитров.