Ето кой влиза в битката за председател на БСП

Крум Зарков има 25 номинации

2 февруари 2026, 20:43
Порнографски снимки от козметични салони в Бургас - образуваха досъдебно производство

Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

Откриха три тела край прохода „Петрохан”, проверяват за убийство (СНИМКИ)

Кой ще бъде служебен премиер: Президентът Йотова започва консултации с партиите

БСП ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова за президент

Повдигнаха обвинения на тримата задържани при акцията на СДВР срещу кражбата на коли

Енергийни експерти предлагат да се въведат няколко тарифи за тока

Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера, най-малкото заснето момиче е 15-годишно

"Конгресът на БСП трябва да избере председател, който в такъв тежък момент може да изкара БСП на правилна писта и тя да се върне към основите си"/

Това каза пред журналисти в Пазарджик министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов. Предстоящият конгрес ще се проведе тази неделя.

"Повече от убеден съм, че на България ѝ трябва лява партия, такава, каквато е БСП", заяви Гуцанов, който е един от кандидатите за поста.

Междувременно във Велико Търново местната организация на социалистите реши да издигне Крум Зарков за председател на БСП. Това съобщи общинският и областен председател на социалистите Михаил Михалев. 

На проведено заседание на общинската конференция на БСП във Велико Търново социалистите излъчиха номинации за председател на Националния съвет на БСП и кандидати за народни представители във връзка с предстоящите извънредни избори. Предложените кандидати бяха утвърдени по броя на номинациите им от основните партийни организации.

Крум Зарков е спечелил доверието на общинската организация на БСП и има 25 номинации за председател на партията. По-малко номинации имат Калоян Паргов, Кристиан Вигенин, Иван Таков и Атанас Зафиров. Основните партийни организации са посочили имената и на Борислав Гуцанов, Атанас Атанасов, Габриел Вълков и Галин Дурев.

Общинската конференция на БСП номинира деветима за листата при предстоящите избори за 52-во Народно събрание. С най-много номинации са общинският и областен председател на социалистите Михаил Михалев и действащият народен представител Мариана Бояджиева.

Източник: БТА, Николай Венков, Фокус    
БСП Борислав Гуцанов Крум Зарков
Тежка катастрофа с 8 пострадали край Ямбол

Дара: Взех решение за Евровизия

Мъж нападна жандармерист пред парламента

Медведев от Русия: Не сме луди. Казано е стотици пъти

Как ще се отразят на вторите пенсии промените в закона

Застраховките на е-колите обикновено са по-скъпи от тези на колите с ДВГ

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Преди 2 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Преди 1 ден
Последни новини

Драги: Европа трябва да се федерализира, за да е глобална сила

Свят Преди 23 минути

Той посочи като пример начина, по който ЕС е реагирал за Гренландия.

Иран и САЩ сядат на масата за преговори в петък

Свят Преди 36 минути

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Арагчи ще се срещнат в Истанбул

Изчезна майката на известна водеща в САЩ, подозират убийство

Свят Преди 2 часа

Сцената в къщата на Гътри е била „много обезпокоителна“

Защо Алекс Сърчаджиева иска да стане следващата жена президент? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

Снимката е илюстративна

Meta на съд за експлоатация на деца: „Пазар за хищници“, твърди прокурор

Свят Преди 4 часа

„Възраждане“ бойкотира консултациите с президента

България Преди 4 часа

Костадинов "категорично отхвърли поканата за поредни консултации"

Митове за привличането: Какво всъщност казва науката за любовта

Любопитно Преди 4 часа

Съществуват множество погрешни схващания за човешкото привличане, които си струва да бъдат развенчани

От „Майстор на спорта“ до „Кокаиновия крал“: Животът на Евелин Банев-Брендо зад решетките

България Преди 4 часа

Неговата история е пълна с обрати – от спортни постижения през политически интриги до дългогодишни присъди в три европейски държави

Предложиха Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно

България Преди 5 часа

<p>НАСА започна обратно броене за първата човешка мисия до Луната от 1972 г.</p>

Любопитно Преди 5 часа

Те ще наблюдават генералната репетиция от базата си в Хюстън, преди да отлетят до Космическия център „Кенеди“, след като ракетата получи разрешение за полет

Мелания Тръмп

„С обич, Мелания“: Имейл от първата дама сред документите по делото „Епстийн“

Любопитно Преди 5 часа

Имейлът е един от близо три милиона документа, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ в петък сутринта

Силно земетресение разтърси окупирания от Русия Крим

Свят Преди 5 часа

Епицентърът е бил в Азовско море

Страшна катастрофа с жертви край Старо Оряхово

България Преди 5 часа

Движението по пътя Варна - Бургас е временно преустановено

Мъж отвлече жена от автобус насред Плевен

България Преди 5 часа

Противно на волята ѝ, той я качил в лек автомобил, с още двама мъже

Историята на Тарар – френският войник с нечовешки апетит, който не познавал ситост

Любопитно Преди 6 часа

Тарар можел да изяде толкова храна, колкото да нахрани 15 души, и да поглъща цели котки, но стомахът му никога не се засищал

Израел отвори граничния пункт "Рафах", но с ограничения

Свят Преди 6 часа

Повторното отваряне на "Рафах" беше ключов елемент от първата фаза на Тръмп

