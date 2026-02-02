Ето кой влиза в битката за председател на БСП

Втори салон в Бургас е снимал със скрита камера, най-малкото заснето момиче е 15-годишно

"Конгресът на БСП трябва да избере председател, който в такъв тежък момент може да изкара БСП на правилна писта и тя да се върне към основите си"/

Това каза пред журналисти в Пазарджик министърът на труда и социалната политика в оставка Борислав Гуцанов. Предстоящият конгрес ще се проведе тази неделя.

"Повече от убеден съм, че на България ѝ трябва лява партия, такава, каквато е БСП", заяви Гуцанов, който е един от кандидатите за поста.

БСП ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова за президент

Междувременно във Велико Търново местната организация на социалистите реши да издигне Крум Зарков за председател на БСП. Това съобщи общинският и областен председател на социалистите Михаил Михалев.

На проведено заседание на общинската конференция на БСП във Велико Търново социалистите излъчиха номинации за председател на Националния съвет на БСП и кандидати за народни представители във връзка с предстоящите извънредни избори. Предложените кандидати бяха утвърдени по броя на номинациите им от основните партийни организации.

Крум Зарков е спечелил доверието на общинската организация на БСП и има 25 номинации за председател на партията. По-малко номинации имат Калоян Паргов, Кристиан Вигенин, Иван Таков и Атанас Зафиров. Основните партийни организации са посочили имената и на Борислав Гуцанов, Атанас Атанасов, Габриел Вълков и Галин Дурев.

Общинската конференция на БСП номинира деветима за листата при предстоящите избори за 52-во Народно събрание. С най-много номинации са общинският и областен председател на социалистите Михаил Михалев и действащият народен представител Мариана Бояджиева.