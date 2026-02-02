България

От „Майстор на спорта“ до „Кокаиновия крал“: Животът на Евелин Банев-Брендо зад решетките

Неговата история е пълна с обрати – от спортни постижения през политически интриги до дългогодишни присъди в три европейски държави

2 февруари 2026, 16:59
От „Майстор на спорта“ до „Кокаиновия крал“: Животът на Евелин Банев-Брендо зад решетките
Източник: БГНЕС

Е велин Николов Банев, по-известен с прякора Брендо, е фигура, която от години привлича вниманието на българското общество и международните правоохранителни органи. Роден на 8 октомври 1964 г. в Бургас, Банев започва кариерата си като успешен борец, преминава през света на бизнеса с недвижими имоти, за да се окаже в центъра на множество криминални разследвания за пране на пари и трафик на наркотици.

Неговата история е пълна с обрати – от спортни постижения през политически интриги до дългогодишни присъди в три европейски държави. Днес, на 61 години, Брендо изтърпява комбинирана присъда от 10 години и 6 месеца в Софийския централен затвор, след като доброволно се предаде през 2024 г.

Вижте ключовите моменти от живота му, базирана на съдебни документи, медийни доклади и официални източници.

  • Ранни години и спортна кариера

Банев постъпва в Националната спортна академия "Васил Левски" в София през 1985 г., където се обучава за борец в категория до 74 кг под ръководството на треньора Димитър Добрев. Той представлява клуба "Академик - София" и националния отбор по борба, участвайки в международни лагери и турнири. За постиженията си получава званието "Майстор на спорта". Този период от живота му е белязан с дисциплина и пътувания в чужбина, които по-късно ще се окажат ключови за бизнес начинанията му.

След демократичните промени през 1989 г., Банев се насочва към бизнеса. Той прекарва голяма част от времето си извън България, натрупвайки капитал по време на дот-ком балона. Става инвеститор в недвижими имоти, фокусирайки се върху българската ривиера и столицата. Тези дейности го правят богат, но също така привличат вниманието на властите поради подозрения за незаконен произход на средствата.

  • Криминалните обвинения и съдебни процеси

През април 2007 г. Софийската градска прокуратура обвинява Банев в организиране на криминална група и пране на пари. Той е арестуван, но освободен под гаранция. Разследването разкрива връзки с наркотрафик, въпреки че първоначалните обвинения са за пране на пари. През 2008 г. Швейцария отменя банковата тайна по искане на българските власти, но се оказва, че прокуратурата е предоставила грешна информация – вместо пране на пари, са посочили трафик на наркотици.

През май 2012 г. Банев е арестуван в рамките на международната операция "Кокаиновите крале", която води до задържането на около 30 души. Италия поема отговорността за обвиненията му в финансиране на трафик на наркотици от Южна Америка към Европа. На 17 юли 2012 г. Апелативният съд в София одобрява едногодишна екстрадиция в Италия, с условие да се върне за процеса в България. Екстрадирането става на 26 юли 2012 г., сред спорове за нарушаване на правата му на защита.

Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

През февруари 2013 г. Софийският градски съд го осъжда на 7,5 години затвор за пране на пари, свързано с наркотрафик, докато оправдава трима съобвиняеми. Защитата му твърди липса на доказателства, посочвайки, че групата просто е пътувала заедно и не е разпитан ключов свидетел.

През юли 2013 г., след четиримесечен процес, Миланският градски съд го осъжда на 20 години затвор за участие в криминална организация за международен трафик на наркотици. Защитата подчертава, че Банев никога не е стъпвал в Италия и доказателствата са само от България, без италианско наблюдение или подслушване.

През юли 2014 г. Софийският апелативен съд го оправдава по всички обвинения и отменя 7,5-годишната присъда, освобождавайки го условно. През септември 2015 г. Върховният касационен съд на Италия анулира 20-годишната присъда поради липса на доказателства и връща делото за нов процес в Апелативния съд в Милано.

Банев твърди, че обвиненията му са политически мотивирани – през 2007 г. е бил поканен от вътрешния министър Румен Петков да свидетелства фалшиво срещу братята Маргини, а отказът му довел до преследването.

Източник: Булфото
  • Отвличането на дъщеря му и изчезването

На 5 март 2013 г., докато Банев е в затвора, 10-годишната му дъщеря Лара е отвлечена в София от трима маскирани мъже, които прострелват шофьора ѝ два пъти. Прокуратурата описва инцидента като "съобщение" към Банев. Тя е освободена невредима на 21 април 2013 г., след близо два месеца, според съобщения – срещу откуп от 530 000 евро (първоначално поисквани 10 милиона).

След анулирането на италианската присъда през 2015 г., Банев изчезва. Той е осъден задочно: в Италия на 20 години, в Румъния на 10 години за трафик на кокаин, и в България на 6 години за пране на пари. През 2018 г. е издадена европейска заповед за арест.

  • Доброволното предаване и текущата присъда

На 24 юни 2024 г., на 59 години, Банев доброволно се предава в Софийския централен затвор в 7:30 ч. сутринта, придружен от адвоката си Петър Зафиров. Той носи чанта с лични вещи и потвърждава пред репортер, че "осъзнава много добре какво прави". Властите са изненадани и неподготвени.

През април 2025 г. Софийският градски съд определя комбинирана присъда от 10 години и 6 месеца за престъпленията в България, Румъния и Италия. През май 2025 г. Апелативният съд потвърждава присъдата, с отчитане на времето, прекарано в италиански затвор и в София. Банев изтърпява наказанието под строг режим и остава в затвора от датата на предаването си – 24 юни 2024 г.

Днес стана ясно, че старши комисар Борислав Чорбански, началник на софийския затвор, е преложил Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно, съобщиха от Софийския градски съд (СГС).

От момента на подаване на предложението - миналата седмица, са оставали четири години и девет месеца от присъдата на Банев. Предстои да бъде насрочено заседание в СГС, на което да се разгледа предложението. В мотивите към предложението на Чорбански се посочва, че Брендо е излежал по-голямата част от присъдата си и тя е изпълнила задачата си. 

Източник: БТА, Капитал    
Евелин Банев - Брендо Наркотрафик Пране на пари Предсрочно освобождаване Съдебни процеси Международни разследвания Отвличане на дъщеря Софийски централен затвор Спортна кариера Комбинирана присъда
