Любопитно

Митове за привличането: Какво всъщност казва науката за любовта

Съществуват множество погрешни схващания за човешкото привличане, които си струва да бъдат развенчани

2 февруари 2026, 17:03
Митове за привличането: Какво всъщност казва науката за любовта
Източник: iStock

В ъпреки че мигащите светлини вече са прибрани, а новогодишният махмурлук отдавна е останал в миналото, магията на празничния сезон сякаш продължава да влияе върху начина, по който възприемаме човешкото привличане.

Може би причината е в лекото предозиране със зимни романтични комедии или в твърде дългото стоене под имела, но често се изкушаваме да си представим, че следващото парти, на което ще присъстваме, ще се превърне в идеалната сцена, сякаш излязла от филм: посягате към напитката си и неволно докосвате ръката на очарователен непознат. Погледите ви се срещат и магията се случва. Точно навреме за Свети Валентин.

Източник: iStock/Getty Images

Д-р Матю Монтоя от Университета на Северна Каролина в Чапъл Хил определя привличането като „отношение, което включва афективните и поведенческите реакции към целевия човек“. Или, казано по-просто: „Харесвам те“ (афект) и „Искам да се срещнем отново“ (поведение).

Докато се задълбочавах в темата, осъзнах, че съществуват множество погрешни схващания за човешкото привличане, които си струва да бъдат развенчани. Ето три от най-разпространените – точно преди ароматът на скъпи цветя и шоколадови бонбони във формата на сърце отново да ни завладее.

Мит 1: Противоположностите се привличат

Според професор Вирен Свами от университета Англия Ръскин науката показва, че всъщност не харесваме противоположностите – точно обратното. В книгата си „Привличането обяснено: Науката за това как формираме взаимоотношения“ Свами представя редица изследвания, които потвърждават, че имаме силни предпочитания към хора, сходни с нас по възраст, професия, религия, ценности или дори музикален вкус, когато избираме бъдещия си партньор или партньори. Въпреки това конкретните критерии за сходство могат да варират при различните хора.

Възможно е обаче да има едно изключение от това правило. Според професор Артър Аарон, международно признат учен, който изследва интимните взаимоотношения, хората търсят „саморазвитие“ чрез междуличностните връзки. Когато създаваме нова връзка, ние интегрираме начини на мислене, мнения и дейности на новия си партньор или партньори, които никога преди не бихме обмисляли.

Привлича ни именно тази нова реалност, която носи жизненост и вълнение – било то посещение на концерт на непозната музикална група, опитване на нов спорт, който ни извежда извън зоната ни на комфорт, или готвене на любимото ястие на друг човек заедно. Именно затова различията също могат да бъдат привлекателни и да допринасят за личностния ни растеж и саморазвитие.

Със сигурност привличането към човек, който разширява хоризонтите ни, дори чрез нещо на пръв поглед незначително като нова рецепта, може да ни донесе развитие. Но ако се вгледаме по-внимателно, често се оказва, че имаме много повече общи неща с този привидно противоположен човек, отколкото сме предполагали първоначално.

Източник: IStock

Мит 2: Всичко е въпрос на външен вид

Още от деца ни учат да не съдим книгата по корицата ѝ, но в действителност всички го правим. Физическият външен вид има значение и, колкото и изненадващо да звучи, независимо от половата ни идентичност всички сме еднакво склонни към повърхностни оценки.

И все пак има добра новина за онези, които не се смятат за толкова физически привлекателни, колкото биха искали. Изследване на Вирен Свами и неговия екип показва, че личността наистина играе ключова роля, когато става дума за привличане.

В проучването участниците са възприемали снимка на потенциален романтичен партньор като по-привлекателна, когато тя е била съчетана с описание на положителни черти на характера, например когато човекът е представен като честен, а не като груб, в сравнение със случаите, когато снимката е показана без допълнителна информация. Други изследвания подкрепят същата идея: качества като топлина, доброта и добро чувство за хумор не само правят някого приятен събеседник, но могат и реално да повишат възприятието за неговата физическа привлекателност.

Затова следващия път, когато искате да направите по-добро впечатление на човека, с когото се срещате, проявете малко повече доброта и чувство за хумор.

Източник: iStock/Getty Images

Мит 3: Езикът на тялото е най-важен

Интензивният зрителен контакт, нацупените устни или нежното докосване по рамото често се смятат за сигурни признаци на привличане. Изследователите обаче наскоро установиха, че има фактор, който предсказва взаимното привличане още по-надеждно: физиологичната синхронност.

Професор Маришка Крет и д-р Елишка Прохазкова, заедно с екипа си от университета в Лайден, показват, че синхронизираните сърдечни честоти и проводимостта на кожата при двама души, които никога преди не са се срещали, са по-добри предиктори за привличане от самия език на тялото. В този контекст песента на Milky Chance „Synchronize“ изведнъж придобива съвсем нов смисъл.

Пет езика на любовта, за които не сте и предполагали
7 снимки
отдадена любов възрастна двойка
любов романтика
целуване целувка
емоджита любов

Дали всичко се свежда до физиологично съответствие? И възможно ли е да подобрим този синхрон, за да увеличим привличането? На тези въпроси все още няма окончателни отговори. Засега, вместо да носите цяла лаборатория с оборудване на следващата си среща, е добре да имате предвид, че в процеса на привличане протичат множество несъзнателни механизми. Така че ако не усещате никаква „химия“ с някого, това също е напълно нормално.

Когато става дума за привличане, често се губим сред посланията на поп културата, историите на най-добрите приятели или съветите на бестселъри пикап артисти – особено в този период от годината, когато сърца и купидони ни дебнат отвсякъде. В крайна сметка обаче от нас зависи да създадем магията, независимо дали говорим за романтична връзка или за изграждане на приятелство.

Всеки път, когато избираме да се фокусираме върху това, което ни прави сходни, върху онова, което ни помага да растем заедно, когато се показваме като автентични и най-добри версии на себе си или просто наблюдаваме как физиологията ни „танцува“ в синхрон, ние допринасяме за мистерията на привличането. Независимо дали е треска за Деня на влюбените или не, изграждането на всякакъв вид връзка изглежда магическо. А магията се крие не в клишетата, а в хората и в изборите, които те правят.

Източник: www.psychologytoday.com    
човешко привличане митове за привличането взаимоотношения психология на връзките сходство и различия личност външен вид физиологична синхронност саморазвитие във връзките романтични връзки
Последвайте ни

По темата

Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

Дара: Взех решение за Евровизия

Дара: Взех решение за Евровизия

„Възраждане“ бойкотира консултациите с президента

„Възраждане“ бойкотира консултациите с президента

Медведев от Русия: Не сме луди. Казано е стотици пъти

Медведев от Русия: Не сме луди. Казано е стотици пъти

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Застраховките на е-колите обикновено са по-скъпи от тези на колите с ДВГ

Застраховките на е-колите обикновено са по-скъпи от тези на колите с ДВГ

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 1 ден
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Защо Алекс Сърчаджиева иска да стане следващата жена президент? (ВИДЕО)

Защо Алекс Сърчаджиева иска да стане следващата жена президент? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 54 минути

Снимката е илюстративна

Meta на съд за експлоатация на деца: „Пазар за хищници“, твърди прокурор

Свят Преди 1 час

<p>НАСА започна обратно броене за първата човешка мисия до Луната от 1972 г.</p>

НАСА започна тренировъчно обратно броене за първата човешка мисия до Луната от 1972 г.

Любопитно Преди 2 часа

Те ще наблюдават генералната репетиция от базата си в Хюстън, преди да отлетят до Космическия център „Кенеди“, след като ракетата получи разрешение за полет

Мелания Тръмп

„С обич, Мелания“: Имейл от първата дама сред документите по делото „Епстийн“

Любопитно Преди 2 часа

Имейлът е един от близо три милиона документа, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ в петък сутринта

Мъж отвлече жена от автобус насред Плевен

Мъж отвлече жена от автобус насред Плевен

България Преди 2 часа

Противно на волята ѝ, той я качил в лек автомобил, с още двама мъже

Историята на Тарар – френският войник с нечовешки апетит, който не познавал ситост

Историята на Тарар – френският войник с нечовешки апетит, който не познавал ситост

Любопитно Преди 3 часа

Тарар можел да изяде толкова храна, колкото да нахрани 15 души, и да поглъща цели котки, но стомахът му никога не се засищал

Израел отвори граничния пункт "Рафах", но с ограничения

Израел отвори граничния пункт "Рафах", но с ограничения

Свят Преди 3 часа

Повторното отваряне на "Рафах" беше ключов елемент от първата фаза на Тръмп

Джорджа Мелони

„Не, определено не съм ангел“ – Джорджа Мелони за спорна фреска в църква

Свят Преди 3 часа

Италианските власти разследваха фреска в римска базилика, след като скорошни реставрационни дейности изглеждаха така, сякаш изобразяват министър-председателя Джорджа Мелони като ангел

Търсите нов живот? Има нови свободни работни места в Антарктида за 2026 г.

Търсите нов живот? Има нови свободни работни места в Антарктида за 2026 г.

Любопитно Преди 4 часа

Британската антарктическа служба стартира новогодишна кампания за намиране на хора за работа в изследователските ѝ станции в Антарктика

Забавна грешка на „Грами“: Шер обяви Лутър Вандрос вместо Кендрик Ламар

Забавна грешка на „Грами“: Шер обяви Лутър Вандрос вместо Кендрик Ламар

Любопитно Преди 4 часа

Шер предизвика усмивки на наградите „Грами“, след като по време на обявяването на „Запис на годината“ погрешка спомена Лутър Вандрос вместо Кендрик Ламар, а забавният момент бързо стана хит в социалните мрежи

Иран задържа четирима чужди граждани за "участие в бунтове"

Иран задържа четирима чужди граждани за "участие в бунтове"

Свят Преди 4 часа

<p>Кремъл обяви кога ще се проведат&nbsp;следващите преговори за Украйна</p>

Следващите преговори за Украйна ще се състоят в Абу Даби от 4 до 5 февруари

Свят Преди 4 часа

Това заяви Дмитрий Песков

<p>Как и защо бяха свалени българските торент сайтове - подробности за акцията</p>

След спирането на торент сайтовете: Три лица са привлечени като обвиняеми

Свят Преди 4 часа

В знакова международна операция, координирана от ГДБОП, на 29 януари трите най-големи български сайта за пиратско съдържание - ArenaBG.com, Zamunda.net и Zelka.org –бяха свалени

Шест рискови фактора, които могат да доведат до инфаркт на млади години

Шест рискови фактора, които могат да доведат до инфаркт на млади години

Любопитно Преди 4 часа

Назовани са неочаквани рискови фактори, за които всеки трябва да знае

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Петрич

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Петрич

България Преди 4 часа

На водача са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни

<p>Ето колко е бюджетният дефицит&nbsp;на България за 2025 г.</p>

Бюджетният дефицит на България за 2025 г. е 3,1%

Пари Преди 4 часа

Всичко от днес

От мрежата

7 признака, че ноктите на кучето ви са прекалено дълги

dogsandcats.bg

Имат ли женските кучета оргазми?

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

DARA ще участва на "Евровизия": Вашата подкрепа ми показа защо не се отказвам от мечтата си

Edna.bg

Какъв родител е Александра Сърчаджиева? (ВИДЕО)

Edna.bg

Хьогмо: В Лудогорец всеки мач е важен, ще бъде вълнуващо срещу Левски

Gong.bg

Ботев Пд с позиция след решението на БФС за Око Флекс

Gong.bg

Отстраниха шефа на Софийския затвор, поискал предсрочното освобождаване на Евелин Банев – Брендо

Nova.bg

Откриха телата на трима мъже до бившата хижа „Петрохан” (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg