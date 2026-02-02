Митове за привличането: Какво всъщност казва науката за любовта

В ъпреки че мигащите светлини вече са прибрани, а новогодишният махмурлук отдавна е останал в миналото, магията на празничния сезон сякаш продължава да влияе върху начина, по който възприемаме човешкото привличане.

Може би причината е в лекото предозиране със зимни романтични комедии или в твърде дългото стоене под имела, но често се изкушаваме да си представим, че следващото парти, на което ще присъстваме, ще се превърне в идеалната сцена, сякаш излязла от филм: посягате към напитката си и неволно докосвате ръката на очарователен непознат. Погледите ви се срещат и магията се случва. Точно навреме за Свети Валентин.

Източник: iStock/Getty Images

Д-р Матю Монтоя от Университета на Северна Каролина в Чапъл Хил определя привличането като „отношение, което включва афективните и поведенческите реакции към целевия човек“. Или, казано по-просто: „Харесвам те“ (афект) и „Искам да се срещнем отново“ (поведение).

Докато се задълбочавах в темата, осъзнах, че съществуват множество погрешни схващания за човешкото привличане, които си струва да бъдат развенчани. Ето три от най-разпространените – точно преди ароматът на скъпи цветя и шоколадови бонбони във формата на сърце отново да ни завладее.

Мит 1: Противоположностите се привличат

Според професор Вирен Свами от университета Англия Ръскин науката показва, че всъщност не харесваме противоположностите – точно обратното. В книгата си „Привличането обяснено: Науката за това как формираме взаимоотношения“ Свами представя редица изследвания, които потвърждават, че имаме силни предпочитания към хора, сходни с нас по възраст, професия, религия, ценности или дори музикален вкус, когато избираме бъдещия си партньор или партньори. Въпреки това конкретните критерии за сходство могат да варират при различните хора.

Възможно е обаче да има едно изключение от това правило. Според професор Артър Аарон, международно признат учен, който изследва интимните взаимоотношения, хората търсят „саморазвитие“ чрез междуличностните връзки. Когато създаваме нова връзка, ние интегрираме начини на мислене, мнения и дейности на новия си партньор или партньори, които никога преди не бихме обмисляли.

Привлича ни именно тази нова реалност, която носи жизненост и вълнение – било то посещение на концерт на непозната музикална група, опитване на нов спорт, който ни извежда извън зоната ни на комфорт, или готвене на любимото ястие на друг човек заедно. Именно затова различията също могат да бъдат привлекателни и да допринасят за личностния ни растеж и саморазвитие.

Със сигурност привличането към човек, който разширява хоризонтите ни, дори чрез нещо на пръв поглед незначително като нова рецепта, може да ни донесе развитие. Но ако се вгледаме по-внимателно, често се оказва, че имаме много повече общи неща с този привидно противоположен човек, отколкото сме предполагали първоначално.

Източник: IStock

Мит 2: Всичко е въпрос на външен вид

Още от деца ни учат да не съдим книгата по корицата ѝ, но в действителност всички го правим. Физическият външен вид има значение и, колкото и изненадващо да звучи, независимо от половата ни идентичност всички сме еднакво склонни към повърхностни оценки.

И все пак има добра новина за онези, които не се смятат за толкова физически привлекателни, колкото биха искали. Изследване на Вирен Свами и неговия екип показва, че личността наистина играе ключова роля, когато става дума за привличане.

В проучването участниците са възприемали снимка на потенциален романтичен партньор като по-привлекателна, когато тя е била съчетана с описание на положителни черти на характера, например когато човекът е представен като честен, а не като груб, в сравнение със случаите, когато снимката е показана без допълнителна информация. Други изследвания подкрепят същата идея: качества като топлина, доброта и добро чувство за хумор не само правят някого приятен събеседник, но могат и реално да повишат възприятието за неговата физическа привлекателност.

Затова следващия път, когато искате да направите по-добро впечатление на човека, с когото се срещате, проявете малко повече доброта и чувство за хумор.

Източник: iStock/Getty Images

Мит 3: Езикът на тялото е най-важен

Интензивният зрителен контакт, нацупените устни или нежното докосване по рамото често се смятат за сигурни признаци на привличане. Изследователите обаче наскоро установиха, че има фактор, който предсказва взаимното привличане още по-надеждно: физиологичната синхронност.

Професор Маришка Крет и д-р Елишка Прохазкова, заедно с екипа си от университета в Лайден, показват, че синхронизираните сърдечни честоти и проводимостта на кожата при двама души, които никога преди не са се срещали, са по-добри предиктори за привличане от самия език на тялото. В този контекст песента на Milky Chance „Synchronize“ изведнъж придобива съвсем нов смисъл.

Дали всичко се свежда до физиологично съответствие? И възможно ли е да подобрим този синхрон, за да увеличим привличането? На тези въпроси все още няма окончателни отговори. Засега, вместо да носите цяла лаборатория с оборудване на следващата си среща, е добре да имате предвид, че в процеса на привличане протичат множество несъзнателни механизми. Така че ако не усещате никаква „химия“ с някого, това също е напълно нормално.

Когато става дума за привличане, често се губим сред посланията на поп културата, историите на най-добрите приятели или съветите на бестселъри пикап артисти – особено в този период от годината, когато сърца и купидони ни дебнат отвсякъде. В крайна сметка обаче от нас зависи да създадем магията, независимо дали говорим за романтична връзка или за изграждане на приятелство.

Всеки път, когато избираме да се фокусираме върху това, което ни прави сходни, върху онова, което ни помага да растем заедно, когато се показваме като автентични и най-добри версии на себе си или просто наблюдаваме как физиологията ни „танцува“ в синхрон, ние допринасяме за мистерията на привличането. Независимо дали е треска за Деня на влюбените или не, изграждането на всякакъв вид връзка изглежда магическо. А магията се крие не в клишетата, а в хората и в изборите, които те правят.