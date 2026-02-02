Meta на съд за експлоатация на деца: „Пазар за хищници“, твърди прокурор

В торият голям съдебен процес срещу Meta през 2026 г. за предполагаеми вреди за деца започва в понеделник, пише английското издание The Guardian. Знаковият процес с жури в Санта Фе изправя прокуратурата на щата Ню Мексико срещу гиганта в социалните мрежи. Щатът твърди, че компанията съзнателно е позволила на хищници да използват Facebook и Instagram, за да експлоатират деца.

По време на процеса ще бъдат представени доказателства, които според главния прокурор на щата Раул Торес показват как социалните мрежи на Meta създават опасна среда за децата, излагайки ги на сексуална експлоатация, изнудване и трафик на хора.

В иска се посочва, че дизайнерските решения и стимулите за печалба на Meta са поставяли ангажираността над безопасността на децата и че компанията не е въвела ефективни предпазни мерки. Щатът обвинява компанията, че е позволявала немодерирани групи, посветени на комерсиален секс, и че е улеснявала купуването, продаването и споделянето на материали със сексуално насилие над деца (CSAM).

„Докато главният прокурор на Ню Мексико прави сензационни, несъотносими и разсейващи аргументи, като подбира избирателно определени документи, ние сме фокусирани върху това да покажем дългогодишния си ангажимент към подкрепата на младите хора“, заяви говорител на Meta.

„В продължение на повече от десетилетие сме се вслушвали в родителите, работили сме с експерти и правоохранителни органи и сме провеждали задълбочени изследвания, за да разберем въпросите, които имат най-голямо значение. Използваме тези прозрения, за да правим смислени промени – като въвеждането на Teen Accounts с вградени защити и предоставянето на инструменти на родителите да управляват преживяванията на своите тийнейджъри. Гордеем се с напредъка, който сме постигнали, и винаги работим, за да бъдем по-добри“, добавя говорителят.

Делото следва двугодишно разследване на Guardian, публикувано през 2023 г., което разкри, че технологичният гигант е изпитвал затруднения да предотврати използването на платформите си за трафик на деца. Разследването е цитирано няколко пъти в съдебните документи. В интервю за Guardian през 2024 г. Торес заяви, че смята Meta за „най-големия пазар за хищници и педофили в световен мащаб“.

След седмица подбор на журито, въвеждащите пледоарии трябва да започнат на 9 февруари, последвани от представянето на доказателства. Очаква се производството да продължи около седем седмици.

Компаниите за социални медии отдавна поддържат позицията, че не носят отговорност за престъпления, извършени чрез техните мрежи, поради федерален закон на САЩ, който по принцип защитава платформите от правна отговорност за съдържание, създадено от техните потребители – раздел 230 от Закона за благоприличието в комуникациите. Опитите на Meta да се позове на раздел 230 и Първата поправка, за да бъде делото прекратено, в крайна сметка бяха отхвърлени с решение на съдия през юни 2024 г., поради фокуса на иска върху продуктовия дизайн на платформите на Meta и други въпроси, несвързани с изразяването, като вътрешни решения относно съдържанието и курирането.

Процесът в Ню Мексико идва само седмица след началото на нашумяло дело в Лос Анджелис, в което стотици американски семейства и училища твърдят, че Meta, Snap, TikTok и YouTube са навредили на деца. Ищците по делото в Лос Анджелис твърдят, че платформите съзнателно са пристрастявали младите потребители, което е довело до депресия, хранителни разстройства, самонараняване и други проблеми с психичното здраве. Производството включва около 1600 ищци, сред които над 350 семейства и 250 училищни района. Snap и TikTok са постигнали споразумения с ищците, докато Meta и YouTube остават на съд. Всяка от компаниите е отрекла да е извършила нарушение.

„Фактът, че тези дела стигат до съд, доказва, че язовирът на раздел 230 и социалните медийни платформи се пропуква“, заяви Саша Хауърт, изпълнителен директор на Tech Oversight Project. „Това са процесите на едно поколение; както светът гледаше как съдилищата държат отговорни големите тютюневи и фармацевтични компании, така за първи път ще видим как изпълнителни директори на големи технологични компании застават на свидетелската скамейка“.

Сред ключовите свидетели за ищците по делото в Ню Мексико се очаква да бъдат преподаватели и служители на правоохранителните органи, които ще говорят за предполагаемите вреди и престъпления, на които са станали свидетели във Facebook, Instagram и WhatsApp, както и разобличители, които може да разкрият вътрешни дискусии в компанията. Не се очаква тийнейджъри и семейства, които са преживели вреди в платформите, да застанат на свидетелската скамейка.

Торес и екипът му вече са взели показанията на главния изпълнителен директор на Meta Марк Зукърбърг и могат да пуснат части от тях в съда, ако той не присъства. Юрисдикцията на Ню Мексико ограничава възможността ѝ да принуждава свидетели от други щати да свидетелстват лично.

По пътя на делото към съдебната зала, прокуратурата е направила няколко разкрития с нови обвинения. Те включват твърдения, че Meta може да е печелила, като е поставяла реклами от компании като Walmart и Match Group до съдържание, което сексуализира деца, според вътрешни документи и имейли.

Вътрешни документи на Meta, получени от прокуратурата, показват, че компанията оценява, че приблизително 100 000 деца във Facebook и Instagram преживяват онлайн сексуален тормоз всеки ден. В съдебните документи бяха разкрити откъси от чатове на потребители, които предполагаемо обсъждат как да примамват непълнолетни към сексуално взаимодействие. Бивш служител на Instagram свидетелства през 2023 г. пред Конгреса, че собствената му дъщеря е получавала нежелани сексуални предложения в Instagram. Когато е уведомил висшето ръководство на Meta, той е бил игнориран.

Сред доказателствата, които се очаква да бъдат представени в съда, са подробности за ареста през 2024 г. на трима мъже, обвинени в сексуално посегателство над деца чрез платформите на Meta. Това е било част от разследване, наречено „Операция MetaPhile“ от прокуратурата. Агенти под прикритие, представящи се за деца, са били контактвани от заподозрените, които предполагаемо са ги склонявали към секс, след като са открили непълнолетни чрез дизайнерски функции на Facebook и Instagram.

Агентите не са инициирали никакви разговори за сексуална активност, според главния прокурор на щата. След като е имало рязко нарастване на активността от възрастни към един от акаунтите на агент под прикритие, Meta не го е закрила, а вместо това му е изпратила информация как да монетизира акаунти и да увеличава последователите си.

Документ, подаден миналата седмица, разкрива твърдения, че Зукърбърг е одобрил позволяването на непълнолетни да имат достъп до AI чатботи-компаньони, въпреки предупрежденията на екипа по безопасност на компанията, че ботовете могат да влизат в сексуални взаимодействия. Вътрешни имейли и съобщения, цитирани в документите, според сведенията показват, че „Meta, водена от Зукърбърг, е отхвърлила препоръките на своя екип по интегритет и е отказала да наложи разумни предпазни мерки, за да предотврати подлагането на деца на сексуално експлоатиращи разговори с нейните AI чатботи“.

Документите описват вътрешен чат от март 2024 г. относно родителския контрол за непълнолетни, използващи AI чатботи на платформите на Meta; един служител е попитал дали родителите могат да изключат чатботите за своите деца. Друг служител е отговорил, че това е „решение на ниво Марк и че родителите не могат да го изключат“.