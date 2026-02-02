Свят

Иран и САЩ сядат на масата за преговори в петък

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Арагчи ще се срещнат в Истанбул

2 февруари 2026, 21:09
Източник: AP/БТА

И ран и САЩ ще възобновят преговорите по ядрената програма в петък в Турция, съобщиха ирански и американски официални представители пред "Ройтерс", а дипломат от региона заяви, че в разговорите ще участват представители на страни като Саудитска Арабия и Египет.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Арагчи ще се срещнат в Истанбул в опит да възродят дипломатическите отношения по дългогодишния спор за ядрената програма на Иран и да разсеят опасенията от нова регионална война. 

Турция и други регионални съюзници се стремят към деескалация, посочва "Ройтерс".

"Катар, Саудитска Арабия, ОАЕ и Египет, както и някои други страни, ще присъстват на срещата в Истанбул. Ще има двустранни, тристранни и други срещи", каза дипломатът.

Напрежението е високо на фона на увеличеното военно присъствие на САЩ в близост до Иран след бруталното потушаване на антиправителствените демонстрации миналия месец. Това бяха най-смъртоносните вътрешни безредици в Иран от революцията през 1979 г.

Американският президент Доналд Тръмп, който не изпълни заплахите си да се намеси по време на репресиите, оттогава изисква от Техеран да направи отстъпки по ядрената програма и изпрати флотилия край бреговете на Иран. Миналата седмица той заяви, че Иран "води сериозни преговори", а висшият служител по сигурността в Техеран Али Лариджани заяви, че се подготвят преговори.

Ирански източници съобщиха, че Тръмп е поставил три условия за възобновяване на преговорите: нулево обогатяване на уран в Иран, ограничения върху балистичната програма на Техеран и прекратяване на подкрепата за регионални прокси сили.

Иран отдавна отхвърля и трите искания като неприемливи нарушения на суверенитета му, но двама ирански официални представители заявиха пред Ройтерс, че духовните лидери на страната считат програмата за балистични ракети, а не обогатяването на уран, за по-голямо препятствие.

Иран отстъпи: Ефран Солтани е освободен под гаранция

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че Техеран обмисля "различните измерения и аспекти на преговорите", добавяйки, че "времето е от съществено значение за Иран, тъй като страната иска по-скорошно вдигане на несправедливите санкции".

Представител на турската управляваща партия заяви пред Ройтерс, че Техеран и Вашингтон са се споразумели да се фокусират отново върху дипломацията и евентуални преговори тази седмица, което би могло да отложи евентуални удари от страна на САЩ. Двама висши израелски представители заявиха поотделно днес, че се очаква Уиткоф да посети Израел, за да се срещне с премиера Бенямин Нетаняху и с главнокомандващия израелската армия.

Иранският представител заяви, че дипломатическите усилия продължават. За да бъдат възобновени преговорите, Иран заявява, че не трябва да има предварителни условия и че е готов да прояви гъвкавост по отношение на обогатяването на уран, включително да предаде 400 кг високообогатен уран, като приеме нулево обогатяване по силата на споразумение с консорциум като решение. Но Техеран допълва, че, за да започнат преговорите, американските военни сили трябва да се изтеглят от района.

"Сега топката е в ръцете на Тръмп", каза ирански представител.

Аятолах Хаменей предупреди САЩ за война в целия регион

След пет кръга преговори, които са в застой от май 2023 г., между Техеран и Вашингтон остават няколко трудни за преодоляване въпроси, включително настояването на Иран да продължи обогатяването на уран на своя територия и отказът да изнесе в чужбина целия си съществуващ запас от високообогатен уран, посочва Ройтерс.

Ядрената агенция на ООН многократно призова Иран да обяви какво се е случило със запасите му от високообогатен уран след американските и израелските удари по ирански ядрени обекти през юни.

Източник: БТА, Пламен Йотински    
Ядрена програма Турция Иран САЩ преговори
