Свят

Китай се ядоса на наградите "Грами" заради Далай Лама

"Грами" за Далай Лама е "средство за политическа манипулация, насочено срещу Китай"

2 февруари 2026, 21:59
Китай се ядоса на наградите "Грами" заради Далай Лама
Източник: AP/БТА

П екин разкритикува присъждането на първата награда "Грами" на Далай Лама като "средство за политическа манипулация, насочено срещу Китай", предаде "Асошиейтед прес".

"Добре известно е, че четиринадесетият по ред Далай Лама е не само религиозен представител, но и политическа фигура в изгнание, която се занимава със сепаратистка дейност, насочена срещу Китай под прикритието на религията", заяви говорителят на китайското Външно министерство Лин Цзян.

Носителят на Нобелова награда за мир подчерта, че се е отказал да иска независимост на Тибет и е възприел подход, наречен "среден път", изразяващ се в културна автономия за страната му

"Ние категорично се противопоставяме на използването на наградата като средство за манипулация, насочено срещу Китай", допълни Цзян.

Будисткият духовен водач на Тибет, който понастоящем живее в изгнание в Индия, получи вчера наградата за книгата си "Медитации. Размишления за Негово Светейшество Далай Лама".

След бурните протести срещу китайското управление в Лхаса бе въведен полицейски час

Далай Лама, който е смятан от мнозина за фигурата, олицетворяваща борбата на Тибет за самоуправление, живее в изгнание от 1959 г., когато китайските войски потушават въстание в тибетската столица Лхаса. Китай, който днес управлява Тибет като автономен регион, е обвиняван, че се опитва да заличи тибетската идентичност, език и култура.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Китай Далай Лама Награда Грами
Последвайте ни
Тежка катастрофа с 8 пострадали край Ямбол

Тежка катастрофа с 8 пострадали край Ямбол

Дара: Взех решение за Евровизия

Дара: Взех решение за Евровизия

Тръмп обяви споразумение с Индия за сметка на Русия

Тръмп обяви споразумение с Индия за сметка на Русия

Калас за общоевропейска армия: Изключително опасно

Калас за общоевропейска армия: Изключително опасно

Как ще се отразят на вторите пенсии промените в закона

Как ще се отразят на вторите пенсии промените в закона

pariteni.bg
Как да разпозная, че котката ми е бременна?

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 2 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 2 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 2 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мъж нападна жандармерист пред парламента

Мъж нападна жандармерист пред парламента

България Преди 1 час

Мъжът е отправял словесни нападки, прераснали във физическа агресия

Драги: Европа трябва да се федерализира, за да е глобална сила

Драги: Европа трябва да се федерализира, за да е глобална сила

Свят Преди 1 час

Той посочи като пример начина, по който ЕС е реагирал за Гренландия.

Фалшива заповед за неучебен ден в Русе

Фалшива заповед за неучебен ден в Русе

България Преди 3 часа

Заповедта е фалшива и утре е редовен учебен ден

Ще защити ли Тръмп Европа от Русия

Ще защити ли Тръмп Европа от Русия

Свят Преди 3 часа

Репутацията на НАТО на сплотен съюз под егидата на САЩ понесе сериозен удар

Изчезна майката на известна водеща в САЩ, подозират убийство

Изчезна майката на известна водеща в САЩ, подозират убийство

Свят Преди 3 часа

Сцената в къщата на Гътри е била „много обезпокоителна“

Порнографски снимки от козметични салони в Бургас - образуваха досъдебно производство

Порнографски снимки от козметични салони в Бургас - образуваха досъдебно производство

България Преди 4 часа

Към момента сигнали са подадени от десетки жени

Защо Алекс Сърчаджиева иска да стане следващата жена президент? (ВИДЕО)

Защо Алекс Сърчаджиева иска да стане следващата жена президент? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 5 часа

Медведев от Русия: Не сме луди. Казано е стотици пъти

Медведев от Русия: Не сме луди. Казано е стотици пъти

Свят Преди 5 часа

Медведев: Ситуацията е много опасна. Прагът на болка изглежда спада

Снимката е илюстративна

Meta на съд за експлоатация на деца: „Пазар за хищници“, твърди прокурор

Свят Преди 6 часа

„Възраждане“ бойкотира консултациите с президента

„Възраждане“ бойкотира консултациите с президента

България Преди 6 часа

Костадинов "категорично отхвърли поканата за поредни консултации"

Митове за привличането: Какво всъщност казва науката за любовта

Митове за привличането: Какво всъщност казва науката за любовта

Любопитно Преди 6 часа

Съществуват множество погрешни схващания за човешкото привличане, които си струва да бъдат развенчани

От „Майстор на спорта“ до „Кокаиновия крал“: Животът на Евелин Банев-Брендо зад решетките

От „Майстор на спорта“ до „Кокаиновия крал“: Животът на Евелин Банев-Брендо зад решетките

България Преди 6 часа

Неговата история е пълна с обрати – от спортни постижения през политически интриги до дългогодишни присъди в три европейски държави

Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

България Преди 6 часа

Началникът на затвора не е информирал за направеното предложение да бъде освободен Евелин Банев

Предложиха Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно

Предложиха Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно

България Преди 6 часа

<p>НАСА започна обратно броене за първата човешка мисия до Луната от 1972 г.</p>

НАСА започна тренировъчно обратно броене за първата човешка мисия до Луната от 1972 г.

Любопитно Преди 6 часа

Те ще наблюдават генералната репетиция от базата си в Хюстън, преди да отлетят до Космическия център „Кенеди“, след като ракетата получи разрешение за полет

Мелания Тръмп

„С обич, Мелания“: Имейл от първата дама сред документите по делото „Епстийн“

Любопитно Преди 7 часа

Имейлът е един от близо три милиона документа, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ в петък сутринта

Всичко от днес

От мрежата

Колко породи кучета има в света?

dogsandcats.bg

Имат ли женските кучета оргазми?

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Edna икона на сцената и в живота на 49: Какво не знаем за Шакира

Edna.bg

Тайна романтика в Англия: Ким Кардашиян и Люис Хамилтън запалиха слуховете за връзка

Edna.bg

Хьогмо: В Лудогорец всеки мач е важен, ще бъде вълнуващо срещу Левски

Gong.bg

Ботев Враца привлече опитен бранител

Gong.bg

Откриха телата на трима мъже до бившата хижа „Петрохан” (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Зорница Русинова: Цените тревожат хората въпреки плавния преход към еврото

Nova.bg