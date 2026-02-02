Китай се ядоса на наградите "Грами" заради Далай Лама

П екин разкритикува присъждането на първата награда "Грами" на Далай Лама като "средство за политическа манипулация, насочено срещу Китай", предаде "Асошиейтед прес".

"Добре известно е, че четиринадесетият по ред Далай Лама е не само религиозен представител, но и политическа фигура в изгнание, която се занимава със сепаратистка дейност, насочена срещу Китай под прикритието на религията", заяви говорителят на китайското Външно министерство Лин Цзян.

Носителят на Нобелова награда за мир подчерта, че се е отказал да иска независимост на Тибет и е възприел подход, наречен "среден път", изразяващ се в културна автономия за страната му

"Ние категорично се противопоставяме на използването на наградата като средство за манипулация, насочено срещу Китай", допълни Цзян.

Будисткият духовен водач на Тибет, който понастоящем живее в изгнание в Индия, получи вчера наградата за книгата си "Медитации. Размишления за Негово Светейшество Далай Лама".

След бурните протести срещу китайското управление в Лхаса бе въведен полицейски час

Далай Лама, който е смятан от мнозина за фигурата, олицетворяваща борбата на Тибет за самоуправление, живее в изгнание от 1959 г., когато китайските войски потушават въстание в тибетската столица Лхаса. Китай, който днес управлява Тибет като автономен регион, е обвиняван, че се опитва да заличи тибетската идентичност, език и култура.