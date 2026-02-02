Тежка катастрофа с 8 пострадали край Ямбол

П ътен инцидент между три превозни средства затвори за движение пътя Ямбол - село Калчево, предава БНР.

Сигналът за катастрофата е постъпил малко след 17.30 часа, сблъскали са се два леки автомобила и микробус, след като единият от леките автомобили е навлязъл в насрещното платно.

По първоначални данни са пострадали осем души, между които и две деца на 4 и 5 години, като всички са откарани в областната болница за преглед.

Временно е ограничено движението в участъка от Ямбол до кръговото кръстовище за село Калчево.

На място има полицейски екипи, насочват автомобилите по обходен маршрут.