България

Тежка катастрофа с 8 пострадали край Ямбол

Сред ранените са две деца на 4 и 5 години

2 февруари 2026, 20:31
Тежка катастрофа с 8 пострадали край Ямбол
Източник: istock/Getty Images

П ътен инцидент между три превозни средства затвори за движение пътя Ямбол - село Калчево, предава БНР.

Сигналът за катастрофата е постъпил малко след 17.30 часа, сблъскали са се два леки автомобила и микробус, след като единият от леките автомобили е навлязъл в насрещното платно.

Катастрофа между 3 коли край Ямбол, двама са в тежко състояние

По първоначални данни са пострадали осем души, между които и две деца на 4 и 5 години, като всички са откарани в областната болница за преглед.

Временно е ограничено движението в участъка от Ямбол до кръговото кръстовище за село Калчево.

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

На място има полицейски екипи, насочват автомобилите по обходен маршрут.

Източник: БНР    
Пътен инцидент Катастрофа Ямбол
Последвайте ни
Тежка катастрофа с 8 пострадали край Ямбол

Тежка катастрофа с 8 пострадали край Ямбол

Дара: Взех решение за Евровизия

Дара: Взех решение за Евровизия

Мъж нападна жандармерист пред парламента

Мъж нападна жандармерист пред парламента

Медведев от Русия: Не сме луди. Казано е стотици пъти

Медведев от Русия: Не сме луди. Казано е стотици пъти

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Застраховките на е-колите обикновено са по-скъпи от тези на колите с ДВГ

Застраховките на е-колите обикновено са по-скъпи от тези на колите с ДВГ

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 2 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Драги: Европа трябва да се федерализира, за да е глобална сила

Драги: Европа трябва да се федерализира, за да е глобална сила

Свят Преди 23 минути

Той посочи като пример начина, по който ЕС е реагирал за Гренландия.

Иран и САЩ сядат на масата за преговори в петък

Иран и САЩ сядат на масата за преговори в петък

Свят Преди 36 минути

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и иранският външен министър Абас Арагчи ще се срещнат в Истанбул

Ще защити ли Тръмп Европа от Русия

Ще защити ли Тръмп Европа от Русия

Свят Преди 1 час

Репутацията на НАТО на сплотен съюз под егидата на САЩ понесе сериозен удар

Изчезна майката на известна водеща в САЩ, подозират убийство

Изчезна майката на известна водеща в САЩ, подозират убийство

Свят Преди 2 часа

Сцената в къщата на Гътри е била „много обезпокоителна“

Порнографски снимки от козметични салони в Бургас - образуваха досъдебно производство

Порнографски снимки от козметични салони в Бургас - образуваха досъдебно производство

България Преди 3 часа

Към момента сигнали са подадени от десетки жени

Защо Алекс Сърчаджиева иска да стане следващата жена президент? (ВИДЕО)

Защо Алекс Сърчаджиева иска да стане следващата жена президент? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 3 часа

Снимката е илюстративна

Meta на съд за експлоатация на деца: „Пазар за хищници“, твърди прокурор

Свят Преди 4 часа

„Възраждане“ бойкотира консултациите с президента

„Възраждане“ бойкотира консултациите с президента

България Преди 4 часа

Костадинов "категорично отхвърли поканата за поредни консултации"

Митове за привличането: Какво всъщност казва науката за любовта

Митове за привличането: Какво всъщност казва науката за любовта

Любопитно Преди 4 часа

Съществуват множество погрешни схващания за човешкото привличане, които си струва да бъдат развенчани

От „Майстор на спорта“ до „Кокаиновия крал“: Животът на Евелин Банев-Брендо зад решетките

От „Майстор на спорта“ до „Кокаиновия крал“: Животът на Евелин Банев-Брендо зад решетките

България Преди 4 часа

Неговата история е пълна с обрати – от спортни постижения през политически интриги до дългогодишни присъди в три европейски държави

Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

България Преди 5 часа

Началникът на затвора не е информирал за направеното предложение да бъде освободен Евелин Банев

Предложиха Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно

Предложиха Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно

България Преди 5 часа

<p>НАСА започна обратно броене за първата човешка мисия до Луната от 1972 г.</p>

НАСА започна тренировъчно обратно броене за първата човешка мисия до Луната от 1972 г.

Любопитно Преди 5 часа

Те ще наблюдават генералната репетиция от базата си в Хюстън, преди да отлетят до Космическия център „Кенеди“, след като ракетата получи разрешение за полет

Мелания Тръмп

„С обич, Мелания“: Имейл от първата дама сред документите по делото „Епстийн“

Любопитно Преди 5 часа

Имейлът е един от близо три милиона документа, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ в петък сутринта

Силно земетресение разтърси окупирания от Русия Крим

Силно земетресение разтърси окупирания от Русия Крим

Свят Преди 5 часа

Епицентърът е бил в Азовско море

Страшна катастрофа с жертви край Старо Оряхово

Страшна катастрофа с жертви край Старо Оряхово

България Преди 5 часа

Движението по пътя Варна - Бургас е временно преустановено

Всичко от днес

От мрежата

Дехидратация при котки

dogsandcats.bg

7 признака, че ноктите на кучето ви са прекалено дълги

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Edna икона на сцената и в живота на 49: Какво не знаем за Шакира

Edna.bg

Тайна романтика в Англия: Ким Кардашиян и Люис Хамилтън запалиха слуховете за връзка

Edna.bg

Хьогмо: В Лудогорец всеки мач е важен, ще бъде вълнуващо срещу Левски

Gong.bg

Ботев Враца привлече опитен бранител

Gong.bg

Зорница Русинова: Цените тревожат хората въпреки плавния преход към еврото

Nova.bg

DARA обяви ще участва ли в „Евровизия“

Nova.bg