Медведев от Русия: Не сме луди. Казано е стотици пъти

Б ившият руски президент и сегашен заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че светът става много опасен, но Русия не иска глобален конфликт.

Той даде интервю пред "Ройтерс" и ТАСС в резиденцията си извън Москва. Медведев похвали президента на САЩ Доналд Тръмп и заяви, че е обнадеждаващо, че контактите с Вашингтон са били възобновени.

"Ситуацията е много опасна. Прагът на болка изглежда спада", каза Медведев.

Медведев: Рискът от ядрен конфликт в момента е от най-висока степен

"Не ни интересува глобален конфликт. Не сме луди. Казано е стотици пъти. Кой се нуждае от глобален конфликт?", отбеляза заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия.

"За съжаление, глобалният конфликт не може да бъде изключен", подчерта обаче той.

Медведев заяви, че предложението на европейските страни да разположат войски в Украйна като част от бъдещите гаранции за сигурност и възможно мирно споразумение е неприемливо за Москва.

"За какъв вид гаранции можем да говорим, ако на територията на такава страна е разположен чужд контингент от неприятелски държави членове на НАТО", каза той и подчерта, че условията на Русия за прекратяване на конфликта са непроменени от 2024 г., когато президентът Владимир Путин ги изложи в реч пред Министерството на външните работи.

Медведев: Тогава Русия ще използва всички оръжия

"Никога не сме казвали и, естествено, това е абсолютно невярно, че това е конфликт с украинския народ или дори с украинската държава. При цялата специфика на тази държава, възникнала в резултат на процесите на разпад на Съветския съюз", посочи Медведев пред ТАСС и добави: "Става дума за режима, който съществува там. Този режим носи антируски характер".

"За устойчивостта на международните отношения е изключително важно този политически режим, подчертавам не държавата, а политическият режим, който в момента съществува в Украйна, дори не персонифициран от някого, просто да изчезне", каза Медведев.

"Смятам, че възмездието трябва да последва непременно. То може да дойде на бойното поле или по-късно", отбеляза Медведев.

"Това е напълно философска дилема. Кой е враг на Русия? Струва ни се, че дори и да не се занимаваме със сложни изследвания по тази тема, това е доста очевидно – това са държавите, които желаят гибелта, поражението и разпада на Русия. Освен това, ако трябва да го кажем честно и директно, те заявяват това доста недвусмислено", каза Медведев.

"Тези, които помагат да се воюва срещу нас, било то с оръжие, разузнавателни данни, програмиране на едни или други цели в паметта на ракетите или на други средства – те действат като врагове", посочи Медведев и добави: "Това завинаги ще остане хронологията на нашите отношения".



По време на интервюто Медведев коментира и въпроса около подновяването на договора "Нов СТАРТ", който изтича на 5 февруари, като заяви, че ако договорът изтече без да бъде заменен, тогава светът трябва да бъде обезпокоен, защото за първи път от началото на 70-те години на миналия век най-големите ядрени сили няма да разполагат със споразумение, което да ги ограничава.

"Не искам да кажа, че това веднага означава катастрофа и че ще започне ядрена война, но все пак всички трябва да бъдат обезпокоени от това", заяви Медведев, като добави, че договорите за контрол над въоръжаването играят "решаваща роля не само за ограничаване на броя на ядрените глави, но и като начин за проверка на намеренията и за осигуряване на известна доза доверие между големите ядрени сили".

Медведев с нова ядрена заплаха

"Тази така наречена руско-китайска заплаха е просто история за сплашване", заяви Медведев. "Това наистина е сериозно предизвикателство за единството на Атлантическия съюз", подчерта бившият руски президент.

"Може би всичко ще се развие по-спокойно, без военна интервенция и сражения в рамките на НАТО", добави той.

Що се отнася до случващото се във Венецуела, Медведев заяви, че извършеното от САЩ "отвличане" на венецуелския президент Николас Мадуро е разрушило международните отношения и може да бъде счетено от Каракас за акт на война.

"Това, което се случи с президента Николас Мадуро, е очевидно нарушение на всички норми на международното право", заяви Медведев. "Това руши цялата система на международните отношения", подчерта той и добави, че ако американският президент Доналд Тръмп бъде "отвлечен" от чужда сила, Вашингтон със сигурност ще го сметне за акт за обявяване на война.