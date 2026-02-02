Любопитно

Защо Алекс Сърчаджиева иска да стане следващата жена президент? (ВИДЕО)

2 февруари 2026, 17:47
Защо Алекс Сърчаджиева иска да стане следващата жена президент? (ВИДЕО)

Н овият епизод на „Елизабетско“ е откровен, емоционален и дълбоко човешки, защото гост на водещата Елизабет Методиева е актрисата Александра Сърчаджиева. Тя разкрива душата си и говори без защитни механизми - за комедията, болката, страховете и смелостта да бъдеш истински в свят, в който хората все по-трудно се смеят с глас.

Поводът за срещата са и новите ѝ премиери. Алекс разказва за комедийния филм „Брънч за начинаещи“, заснет за изключително кратко време, и за притесненията дали ще се справи с ролята си. Признава, че сценичната треска никога не я напуска - независимо дали излиза за първи или за петдесети път пред публика. Предстои и нова театрална премиера - „С жените за риба“, която отново поставя важни въпроси за любовта, взаимоотношенията и отговорността, която носим, когато нараняваме.

В разговора Сърчаджиева засяга и темата за времената, в които живеем - тежки, напрегнати и политически абсурдни. Тя е категорична, че днес е все по-трудно да разсмееш българина и че сатирата е висш пилотаж. Въпреки това вярва, че театърът спасява и че едно представление може да промени човешка съдба. Именно тази вяра я е накарала да продължи, дори в моменти на съмнение дали има сили да бъде толкова открита пред публиката.

Алекс говори и за медийните заглавия около личния си живот, за спекулациите и за това колко е важно човек да живее живота си по собствените си правила. За нея смелостта да си истински е най-голямото предизвикателство днес - във време, в което общуваме лесно онлайн, но трудно гледаме хората в очите.

В епизода тя споделя лични и болезнени теми - за прошката, за баща си, за загубата на Иван Ласкин и за това как определени спомени все още причиняват болка. Актрисата разказва и за майка си Пепа Николова, която е възприемала като най-добрата си приятелка, и за надеждата един ден да има същата близост със собственото си дете. Какъв родител е Алекс и какъв живот иска да живее - пълен с хора, смях и смисъл?

Не липсват и по-провокативни моменти - за силните жени и дали самата тя плаши мъжете, за самотата след голямата любов, за страховете, които все още носи, и за мечтата ѝ просто да ѝ е спокойно на душата и да се радва на живота.

Епизодът завършва с ясно послание - прошката е най-великото нещо, а театърът и смехът са начин да оцелеем, дори когато светът около нас изглежда все по-несигурен.

Гледайте новия епизод на “Елизабетско Podcast” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube. И следете всичко интересно във Facebook, TikTok и Instagram.

Източник: Елизабетско    
Последвайте ни
Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

Дара: Взех решение за Евровизия

Дара: Взех решение за Евровизия

„Възраждане“ бойкотира консултациите с президента

„Възраждане“ бойкотира консултациите с президента

Медведев от Русия: Не сме луди. Казано е стотици пъти

Медведев от Русия: Не сме луди. Казано е стотици пъти

Как ще се отразят на вторите пенсии промените в закона

Как ще се отразят на вторите пенсии промените в закона

pariteni.bg
Застраховките на е-колите обикновено са по-скъпи от тези на колите с ДВГ

Застраховките на е-колите обикновено са по-скъпи от тези на колите с ДВГ

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 1 ден
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Митове за привличането: Какво всъщност казва науката за любовта

Митове за привличането: Какво всъщност казва науката за любовта

Любопитно Преди 1 час

Съществуват множество погрешни схващания за човешкото привличане, които си струва да бъдат развенчани

От „Майстор на спорта“ до „Кокаиновия крал“: Животът на Евелин Банев-Брендо зад решетките

От „Майстор на спорта“ до „Кокаиновия крал“: Животът на Евелин Банев-Брендо зад решетките

България Преди 1 час

Неговата история е пълна с обрати – от спортни постижения през политически интриги до дългогодишни присъди в три европейски държави

Мелания Тръмп

„С обич, Мелания“: Имейл от първата дама сред документите по делото „Епстийн“

Любопитно Преди 2 часа

Имейлът е един от близо три милиона документа, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ в петък сутринта

Силно земетресение разтърси окупирания от Русия Крим

Силно земетресение разтърси окупирания от Русия Крим

Свят Преди 2 часа

Епицентърът е бил в Азовско море

Страшна катастрофа с жертви край Старо Оряхово

Страшна катастрофа с жертви край Старо Оряхово

България Преди 2 часа

Движението по пътя Варна - Бургас е временно преустановено

Мъж отвлече жена от автобус насред Плевен

Мъж отвлече жена от автобус насред Плевен

България Преди 2 часа

Противно на волята ѝ, той я качил в лек автомобил, с още двама мъже

Историята на Тарар – френският войник с нечовешки апетит, който не познавал ситост

Историята на Тарар – френският войник с нечовешки апетит, който не познавал ситост

Любопитно Преди 3 часа

Тарар можел да изяде толкова храна, колкото да нахрани 15 души, и да поглъща цели котки, но стомахът му никога не се засищал

Израел отвори граничния пункт "Рафах", но с ограничения

Израел отвори граничния пункт "Рафах", но с ограничения

Свят Преди 3 часа

Повторното отваряне на "Рафах" беше ключов елемент от първата фаза на Тръмп

Джорджа Мелони

„Не, определено не съм ангел“ – Джорджа Мелони за спорна фреска в църква

Свят Преди 3 часа

Италианските власти разследваха фреска в римска базилика, след като скорошни реставрационни дейности изглеждаха така, сякаш изобразяват министър-председателя Джорджа Мелони като ангел

Търсите нов живот? Има нови свободни работни места в Антарктида за 2026 г.

Търсите нов живот? Има нови свободни работни места в Антарктида за 2026 г.

Любопитно Преди 4 часа

Британската антарктическа служба стартира новогодишна кампания за намиране на хора за работа в изследователските ѝ станции в Антарктика

Забавна грешка на „Грами“: Шер обяви Лутър Вандрос вместо Кендрик Ламар

Забавна грешка на „Грами“: Шер обяви Лутър Вандрос вместо Кендрик Ламар

Любопитно Преди 4 часа

Шер предизвика усмивки на наградите „Грами“, след като по време на обявяването на „Запис на годината“ погрешка спомена Лутър Вандрос вместо Кендрик Ламар, а забавният момент бързо стана хит в социалните мрежи

Иран задържа четирима чужди граждани за "участие в бунтове"

Иран задържа четирима чужди граждани за "участие в бунтове"

Свят Преди 4 часа

<p>Кремъл обяви кога ще се проведат&nbsp;следващите преговори за Украйна</p>

Следващите преговори за Украйна ще се състоят в Абу Даби от 4 до 5 февруари

Свят Преди 4 часа

Това заяви Дмитрий Песков

<p>Как и защо бяха свалени българските торент сайтове - подробности за акцията</p>

След спирането на торент сайтовете: Три лица са привлечени като обвиняеми

Свят Преди 4 часа

В знакова международна операция, координирана от ГДБОП, на 29 януари трите най-големи български сайта за пиратско съдържание - ArenaBG.com, Zamunda.net и Zelka.org –бяха свалени

Шест рискови фактора, които могат да доведат до инфаркт на млади години

Шест рискови фактора, които могат да доведат до инфаркт на млади години

Любопитно Преди 4 часа

Назовани са неочаквани рискови фактори, за които всеки трябва да знае

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Петрич

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Петрич

България Преди 4 часа

На водача са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни

Всичко от днес

От мрежата

7 признака, че ноктите на кучето ви са прекалено дълги

dogsandcats.bg

Имат ли женските кучета оргазми?

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

DARA ще участва на "Евровизия": Вашата подкрепа ми показа защо не се отказвам от мечтата си

Edna.bg

Какъв родител е Александра Сърчаджиева? (ВИДЕО)

Edna.bg

Хьогмо: В Лудогорец всеки мач е важен, ще бъде вълнуващо срещу Левски

Gong.bg

Ботев Пд с позиция след решението на БФС за Око Флекс

Gong.bg

Отстраниха шефа на Софийския затвор, поискал предсрочното освобождаване на Евелин Банев – Брендо

Nova.bg

Откриха телата на трима мъже до бившата хижа „Петрохан” (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg