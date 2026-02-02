България

„Възраждане“ бойкотира консултациите с президента

Костадинов "категорично отхвърли поканата за поредни консултации"

2 февруари 2026, 17:05
„Възраждане“ бойкотира консултациите с президента
Източник: БТА

О т "Възраждане" няма да участват в консултациите на президента Илияна Йотова с парламентарните групи в 51-ото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, съобщиха от пресцентъра на партията.

Утре Йотова ще се срещне с представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС от 11:00 ч. и на "Продължаваме промяната-Демократична България" от 13:30 ч.

Председателят на “Възраждане” Костадин Костадинов "категорично отхвърли поканата за поредни консултации" с президента Йотова, посочват от пресцентъра на партията.

Кой ще бъде служебен премиер: Президентът Йотова започва консултации с партиите

От "Възраждане" заявяват, че вече трябваше да е назначено служебно правителство и да е обявена дата за избори.

"След подадената оставка на правителството на ГЕРБ, ДПС, ПП-ДБ, БСП и "Има такъв народ" на 11 декември 2025 г. още президентът Радев трябваше бързо да пристъпи към действие, за да потвърди заявката си, че иска да бори модела Борисов - Пеевски. Вместо това виждаме, че той продължава да осигурява вече почти два месеца още време за управление на Борисов и Пеевски, което ни кара да мислим, че текат задкулисни договорки",смятат от “Възраждане”.

Илияна Йотова обяви кога започва консултациите с парламентарните групи

От там заявяват, че няма да участват в този процес и няма да подпомагат отлагането на изборите.

"Няма да присъстваме на консултациите и призоваваме президента да пристъпи към назначаването на служебен кабинет. От така наречената домова книга не разпознаваме подходящ, но от всички единствено Андрей Гюров е отдалечен от Борисов и Пеевски", добавят от "Възраждане".

Източник: БТА, Николай Трифонов    
Възраждане Илияна Йотова Президентски консултации
Последвайте ни
Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

Дара: Взех решение за Евровизия

Дара: Взех решение за Евровизия

„Възраждане“ бойкотира консултациите с президента

„Възраждане“ бойкотира консултациите с президента

Медведев от Русия: Не сме луди. Казано е стотици пъти

Медведев от Русия: Не сме луди. Казано е стотици пъти

Как ще се отразят на вторите пенсии промените в закона

Как ще се отразят на вторите пенсии промените в закона

pariteni.bg
Застраховките на е-колите обикновено са по-скъпи от тези на колите с ДВГ

Застраховките на е-колите обикновено са по-скъпи от тези на колите с ДВГ

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 1 ден
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Защо Алекс Сърчаджиева иска да стане следващата жена президент? (ВИДЕО)

Защо Алекс Сърчаджиева иска да стане следващата жена президент? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 54 минути

Снимката е илюстративна

Meta на съд за експлоатация на деца: „Пазар за хищници“, твърди прокурор

Свят Преди 1 час

Предложиха Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно

Предложиха Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно

България Преди 2 часа

<p>НАСА започна обратно броене за първата човешка мисия до Луната от 1972 г.</p>

НАСА започна тренировъчно обратно броене за първата човешка мисия до Луната от 1972 г.

Любопитно Преди 2 часа

Те ще наблюдават генералната репетиция от базата си в Хюстън, преди да отлетят до Космическия център „Кенеди“, след като ракетата получи разрешение за полет

Мелания Тръмп

„С обич, Мелания“: Имейл от първата дама сред документите по делото „Епстийн“

Любопитно Преди 2 часа

Имейлът е един от близо три милиона документа, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ в петък сутринта

Силно земетресение разтърси окупирания от Русия Крим

Силно земетресение разтърси окупирания от Русия Крим

Свят Преди 2 часа

Епицентърът е бил в Азовско море

Страшна катастрофа с жертви край Старо Оряхово

Страшна катастрофа с жертви край Старо Оряхово

България Преди 2 часа

Движението по пътя Варна - Бургас е временно преустановено

Мъж отвлече жена от автобус насред Плевен

Мъж отвлече жена от автобус насред Плевен

България Преди 2 часа

Противно на волята ѝ, той я качил в лек автомобил, с още двама мъже

Историята на Тарар – френският войник с нечовешки апетит, който не познавал ситост

Историята на Тарар – френският войник с нечовешки апетит, който не познавал ситост

Любопитно Преди 3 часа

Тарар можел да изяде толкова храна, колкото да нахрани 15 души, и да поглъща цели котки, но стомахът му никога не се засищал

Израел отвори граничния пункт "Рафах", но с ограничения

Израел отвори граничния пункт "Рафах", но с ограничения

Свят Преди 3 часа

Повторното отваряне на "Рафах" беше ключов елемент от първата фаза на Тръмп

Джорджа Мелони

„Не, определено не съм ангел“ – Джорджа Мелони за спорна фреска в църква

Свят Преди 3 часа

Италианските власти разследваха фреска в римска базилика, след като скорошни реставрационни дейности изглеждаха така, сякаш изобразяват министър-председателя Джорджа Мелони като ангел

Търсите нов живот? Има нови свободни работни места в Антарктида за 2026 г.

Търсите нов живот? Има нови свободни работни места в Антарктида за 2026 г.

Любопитно Преди 4 часа

Британската антарктическа служба стартира новогодишна кампания за намиране на хора за работа в изследователските ѝ станции в Антарктика

Забавна грешка на „Грами“: Шер обяви Лутър Вандрос вместо Кендрик Ламар

Забавна грешка на „Грами“: Шер обяви Лутър Вандрос вместо Кендрик Ламар

Любопитно Преди 4 часа

Шер предизвика усмивки на наградите „Грами“, след като по време на обявяването на „Запис на годината“ погрешка спомена Лутър Вандрос вместо Кендрик Ламар, а забавният момент бързо стана хит в социалните мрежи

Иран задържа четирима чужди граждани за "участие в бунтове"

Иран задържа четирима чужди граждани за "участие в бунтове"

Свят Преди 4 часа

<p>Кремъл обяви кога ще се проведат&nbsp;следващите преговори за Украйна</p>

Следващите преговори за Украйна ще се състоят в Абу Даби от 4 до 5 февруари

Свят Преди 4 часа

Това заяви Дмитрий Песков

<p>Как и защо бяха свалени българските торент сайтове - подробности за акцията</p>

След спирането на торент сайтовете: Три лица са привлечени като обвиняеми

Свят Преди 4 часа

В знакова международна операция, координирана от ГДБОП, на 29 януари трите най-големи български сайта за пиратско съдържание - ArenaBG.com, Zamunda.net и Zelka.org –бяха свалени

Всичко от днес

От мрежата

7 признака, че ноктите на кучето ви са прекалено дълги

dogsandcats.bg

Имат ли женските кучета оргазми?

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

DARA ще участва на "Евровизия": Вашата подкрепа ми показа защо не се отказвам от мечтата си

Edna.bg

Какъв родител е Александра Сърчаджиева? (ВИДЕО)

Edna.bg

Хьогмо: В Лудогорец всеки мач е важен, ще бъде вълнуващо срещу Левски

Gong.bg

Ботев Пд с позиция след решението на БФС за Око Флекс

Gong.bg

Отстраниха шефа на Софийския затвор, поискал предсрочното освобождаване на Евелин Банев – Брендо

Nova.bg

Откриха телата на трима мъже до бившата хижа „Петрохан” (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg