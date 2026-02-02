„Възраждане“ бойкотира консултациите с президента

О т "Възраждане" няма да участват в консултациите на президента Илияна Йотова с парламентарните групи в 51-ото Народно събрание в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател, съобщиха от пресцентъра на партията.

Утре Йотова ще се срещне с представители на парламентарната група на ГЕРБ-СДС от 11:00 ч. и на "Продължаваме промяната-Демократична България" от 13:30 ч.

Председателят на “Възраждане” Костадин Костадинов "категорично отхвърли поканата за поредни консултации" с президента Йотова, посочват от пресцентъра на партията.

Кой ще бъде служебен премиер: Президентът Йотова започва консултации с партиите

От "Възраждане" заявяват, че вече трябваше да е назначено служебно правителство и да е обявена дата за избори.

"След подадената оставка на правителството на ГЕРБ, ДПС, ПП-ДБ, БСП и "Има такъв народ" на 11 декември 2025 г. още президентът Радев трябваше бързо да пристъпи към действие, за да потвърди заявката си, че иска да бори модела Борисов - Пеевски. Вместо това виждаме, че той продължава да осигурява вече почти два месеца още време за управление на Борисов и Пеевски, което ни кара да мислим, че текат задкулисни договорки",смятат от “Възраждане”.

Илияна Йотова обяви кога започва консултациите с парламентарните групи

От там заявяват, че няма да участват в този процес и няма да подпомагат отлагането на изборите.

"Няма да присъстваме на консултациите и призоваваме президента да пристъпи към назначаването на служебен кабинет. От така наречената домова книга не разпознаваме подходящ, но от всички единствено Андрей Гюров е отдалечен от Борисов и Пеевски", добавят от "Възраждане".