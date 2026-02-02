Джефри Епстийн имал таен син

П исмо от Сара Фъргюсън, бившата съпруга на бившия принц Ендрю, разкри, че финансистът и педофил Джефри Епстийн има таен син, съобщи „Ню Йорк пост“.

Имейли от Фъргюсън, херцогинята на Йорк, с дата 21 септември 2011 г., бяха открити в новоиздадена партида от файлове по случая Епстийн. В текста херцогинята поздравява Епстийн за раждането на сина му. По това време той вече е бил осъден за педофилия.

„Не знам дали все още използвате този имейл акаунт, но чух от Херцога, че имате момченце. Въпреки че сте спрели контакт, аз все още съм тук, за да ви предлагам любов и приятелство. Поздравления за вашето малко момченце“, пише тя.

Във файловете по случая Епстийн с наименованието Херцога е обозначен принц Ендрю, вече бившият херцог на Йорк.

В друго писмо тя изразява недоумение и болка от изчезването на финансиста и дори го обвинява в неискреност. „Ти изчезна. Дори не знаех, че ще ставаш баща. Стана ми кристално ясно, че общуваш с мен само за да установиш контакт с Херцога. Това ме нарани дълбоко. Повече, отколкото можеш да си представиш“, . пише Сара Фъргюсън, бившата съпруга на бившия принц Ендрю.

По време на предполагаемото раждане на момчето, последната известна спътница на Епщайн е била Карина Шуляк, на която, според някои сведения, той е искал да остави имуществото и парите си - скандалния си частен остров за 50 милиона долара и къща в Ню Йорк. Той е подписал завещанието си два дни преди да бъде намерен мъртъв в затворническата си килия. Самата Фъргюсън все още не е коментирала изтеклите имейли.