България

Дара: Взех решение за Евровизия

Дара: Оттук нататък преставам да следя целия хейт, фокусирам се върху работата и върху любовта, която ми давате

Обновена преди 1 час / 2 февруари 2026, 14:44
Дара: Взех решение за Евровизия
Източник: БГНЕС

"Това, което се случва през последните дни, почти ме счупи. Вместо да се радвам и да изживея мига на тази победа, която да ме зареди със сили да продължа към истинското състезание, аз имах няколко безсънни нощи. Омразата в социалните мрежи не просто ме засегна – тя ме разтърси и разтревожи. Днес в телевизионно интервю споделих съвсем честно, че не знам дали си струва всичко това, ако цената е психиката ми".

Това заяви поп певицата Дара в прессъобщение до медиите, след като спечели кастинга за европейския конкурс Евровизия, който тази година ще се проведе във Виена.

Дара ще представи България на "Евровизия 2026"

Освен нея още седем бяха претендентите за участие в юбилейното 70-о издание на европейския конкурс за песен - Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, Роксана, Innerglow, MONA и Прея.

Журито беше съставено от Любо Киров, Нина Николина, Богдана Карадочева, Криско и Виктория Халкити - вокален педагог на много от победителите в "Евровизия" като Елена Папаризу, Дима Билан и др.

Отказалите се от "Евровизия" не били 12

"Ще го кажа съвсем просто - психическото здраве има значение. Моето. Твоето. На всички ни. Няма сцена, няма титла, няма очакване, което да струва повече от вътрешния ти мир", подчерта Дара, коментирайки негативните реакции в социалните мрежи, които са я накарали да постави под въпрос участието си в Евровизия.

"Над 10 години работя върху себе си. Върху устойчивостта си. Падала съм. Съмнявала съм се. Вътрешният ми критик понякога е бил най-шумният глас в стаята. Имало е моменти, в които съм стояла на кръстопът и съм се чудила накъде да поема. Но никога не съм се отказвала от мечтите си. И все пак - никой не заслужава подобен публичен линч, защото си върши работата и следва пътя си. Никой", подчерта Дара.

"Затова взех решение – ще участвам. Заради хилядите съобщения, които получих днес. Вашата любов и подкрепа ми напомни коя съм и защо започнах. Благодаря ви, от сърце! Няма да се оставим на крадците на мечти! Казвам ние – защото отиването ми в Евровизия не е само за мен. Ако успея да се представя достойно – тогава ние всички, България, ще свети на картата. Нашата музика, нашите артисти, всички ние ще имаме още по-силен глас", посочи Дара.

"Затова оттук нататък преставам да следя целия хейт, фокусирам се върху работата и върху любовта, която ми давате. Ще работя със сърце, с дисциплина и с благодарност към всеки, който стои до мен", заключи Дара.

Източник: БГНЕС

 

Дара Евровизия
Последвайте ни
Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

Дара: Взех решение за Евровизия

Дара: Взех решение за Евровизия

„Възраждане“ бойкотира консултациите с президента

„Възраждане“ бойкотира консултациите с президента

Медведев от Русия: Не сме луди. Казано е стотици пъти

Медведев от Русия: Не сме луди. Казано е стотици пъти

Как ще се отразят на вторите пенсии промените в закона

Как ще се отразят на вторите пенсии промените в закона

pariteni.bg
Защо е полезно да включим сладки картофи в менюто на кучето ни

Защо е полезно да включим сладки картофи в менюто на кучето ни

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 2 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Порнографски снимки от козметични салони в Бургас - образуваха досъдебно производство

Порнографски снимки от козметични салони в Бургас - образуваха досъдебно производство

България Преди 51 минути

Към момента сигнали са подадени от десетки жени

Защо Алекс Сърчаджиева иска да стане следващата жена президент? (ВИДЕО)

Защо Алекс Сърчаджиева иска да стане следващата жена президент? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

От „Майстор на спорта“ до „Кокаиновия крал“: Животът на Евелин Банев-Брендо зад решетките

От „Майстор на спорта“ до „Кокаиновия крал“: Животът на Евелин Банев-Брендо зад решетките

България Преди 2 часа

Неговата история е пълна с обрати – от спортни постижения през политически интриги до дългогодишни присъди в три европейски държави

Предложиха Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно

Предложиха Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно

България Преди 3 часа

<p>НАСА започна обратно броене за първата човешка мисия до Луната от 1972 г.</p>

НАСА започна тренировъчно обратно броене за първата човешка мисия до Луната от 1972 г.

Любопитно Преди 3 часа

Те ще наблюдават генералната репетиция от базата си в Хюстън, преди да отлетят до Космическия център „Кенеди“, след като ракетата получи разрешение за полет

Мелания Тръмп

„С обич, Мелания“: Имейл от първата дама сред документите по делото „Епстийн“

Любопитно Преди 3 часа

Имейлът е един от близо три милиона документа, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ в петък сутринта

Силно земетресение разтърси окупирания от Русия Крим

Силно земетресение разтърси окупирания от Русия Крим

Свят Преди 3 часа

Епицентърът е бил в Азовско море

Страшна катастрофа с жертви край Старо Оряхово

Страшна катастрофа с жертви край Старо Оряхово

България Преди 3 часа

Движението по пътя Варна - Бургас е временно преустановено

Мъж отвлече жена от автобус насред Плевен

Мъж отвлече жена от автобус насред Плевен

България Преди 3 часа

Противно на волята ѝ, той я качил в лек автомобил, с още двама мъже

Историята на Тарар – френският войник с нечовешки апетит, който не познавал ситост

Историята на Тарар – френският войник с нечовешки апетит, който не познавал ситост

Любопитно Преди 4 часа

Тарар можел да изяде толкова храна, колкото да нахрани 15 души, и да поглъща цели котки, но стомахът му никога не се засищал

Израел отвори граничния пункт "Рафах", но с ограничения

Израел отвори граничния пункт "Рафах", но с ограничения

Свят Преди 4 часа

Повторното отваряне на "Рафах" беше ключов елемент от първата фаза на Тръмп

Джорджа Мелони

„Не, определено не съм ангел“ – Джорджа Мелони за спорна фреска в църква

Свят Преди 4 часа

Италианските власти разследваха фреска в римска базилика, след като скорошни реставрационни дейности изглеждаха така, сякаш изобразяват министър-председателя Джорджа Мелони като ангел

Търсите нов живот? Има нови свободни работни места в Антарктида за 2026 г.

Търсите нов живот? Има нови свободни работни места в Антарктида за 2026 г.

Любопитно Преди 5 часа

Британската антарктическа служба стартира новогодишна кампания за намиране на хора за работа в изследователските ѝ станции в Антарктика

Забавна грешка на „Грами“: Шер обяви Лутър Вандрос вместо Кендрик Ламар

Забавна грешка на „Грами“: Шер обяви Лутър Вандрос вместо Кендрик Ламар

Любопитно Преди 5 часа

Шер предизвика усмивки на наградите „Грами“, след като по време на обявяването на „Запис на годината“ погрешка спомена Лутър Вандрос вместо Кендрик Ламар, а забавният момент бързо стана хит в социалните мрежи

Иран задържа четирима чужди граждани за "участие в бунтове"

Иран задържа четирима чужди граждани за "участие в бунтове"

Свят Преди 5 часа

<p>Кремъл обяви кога ще се проведат&nbsp;следващите преговори за Украйна</p>

Следващите преговори за Украйна ще се състоят в Абу Даби от 4 до 5 февруари

Свят Преди 5 часа

Това заяви Дмитрий Песков

Всичко от днес

От мрежата

Имат ли женските кучета оргазми?

dogsandcats.bg

Дехидратация при котки

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Тайна романтика в Англия: Ким Кардашиян и Люис Хамилтън запалиха слуховете за връзка

Edna.bg

DARA ще участва на "Евровизия": Вашата подкрепа ми показа защо не се отказвам от мечтата си

Edna.bg

Хьогмо: В Лудогорец всеки мач е важен, ще бъде вълнуващо срещу Левски

Gong.bg

Ботев Пд с позиция след решението на БФС за Око Флекс

Gong.bg

DARA обяви ще участва ли в „Евровизия“

Nova.bg

Отстраниха шефа на Софийския затвор, поискал предсрочното освобождаване на Евелин Банев – Брендо

Nova.bg